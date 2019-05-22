Финансовые проблемы, которых нет

Второй день не утихает обсуждение выводов Счетной палаты, что в результате перехода акций банка «Российский капитал» в ДОМ.РФ выявлены потери казны в 80,5 млрд руб., сам банк остается убыточным, и это создает риски для выполнения им роли уполномоченного банка в жилищной сфере. Однако эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», говорят обратное: поводов для беспокойства нет, финансовое положение банка сегодня стабильно.

В правительстве говорят то же самое. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил сегодня, что текущее финансовое положение банка не вызывает вопросов: за 2018 год прибыль составила 4,2 миллиарда рублей против убытков в предыдущие годы.

- Все требования по нормативам ЦБ банком соблюдаются в полном объеме, - отметил Моисеев. А разница в оценке стоимости акций банка сформирована технически за счет различных подходов к передаче имущества в казну и на баланс ДОМ.РФ.

С Моисеевым соглашается Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД. Эксперт отмечает прибыльность банка и снижение банком операционных расходов.

Получается, и рисков никаких нет, и финансовых проблем. Возникают вопросы, почему сегодня опять обсуждается передача банка «Российский капитал», которая состоялась в 2017 году - причем на основе данных, которые уже, очевидно, устарели, делаются выводы о возможных проблемах сегодня? Участники рынка отмечают, что все решения по передаче банка от АСВ в Росимущество, а потом в ДОМ.РФ принимались публично. Процедура была полностью прозрачной. По мнению Яна Арта, обсуждение ситуации двухгодичной давности выглядит как попытка отвлечь внимание от более значимых проблем других организаций.

- Передача банка на баланс института развития – довольно распространенная практика. Это эффективный механизм перераспределения ресурсов, в том числе финансовых между государственными институтами, - отмечает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев.