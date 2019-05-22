2019-05-22T18:26:24+03:00
Недвижимость

Финансовые проблемы, которых нет

Зачем к ситуации вокруг бывшего «Российского капитала» привлекается столько внимания?
Елена МАКСИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Второй день не утихает обсуждение выводов Счетной палаты, что в результате перехода акций банка «Российский капитал» в ДОМ.РФ выявлены потери казны в 80,5 млрд руб., сам банк остается убыточным, и это создает риски для выполнения им роли уполномоченного банка в жилищной сфере. Однако эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», говорят обратное: поводов для беспокойства нет, финансовое положение банка сегодня стабильно.

В правительстве говорят то же самое. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил сегодня, что текущее финансовое положение банка не вызывает вопросов: за 2018 год прибыль составила 4,2 миллиарда рублей против убытков в предыдущие годы.

- Все требования по нормативам ЦБ банком соблюдаются в полном объеме, - отметил Моисеев. А разница в оценке стоимости акций банка сформирована технически за счет различных подходов к передаче имущества в казну и на баланс ДОМ.РФ.

С Моисеевым соглашается Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД. Эксперт отмечает прибыльность банка и снижение банком операционных расходов.

Получается, и рисков никаких нет, и финансовых проблем. Возникают вопросы, почему сегодня опять обсуждается передача банка «Российский капитал», которая состоялась в 2017 году - причем на основе данных, которые уже, очевидно, устарели, делаются выводы о возможных проблемах сегодня? Участники рынка отмечают, что все решения по передаче банка от АСВ в Росимущество, а потом в ДОМ.РФ принимались публично. Процедура была полностью прозрачной. По мнению Яна Арта, обсуждение ситуации двухгодичной давности выглядит как попытка отвлечь внимание от более значимых проблем других организаций.

- Передача банка на баланс института развития – довольно распространенная практика. Это эффективный механизм перераспределения ресурсов, в том числе финансовых между государственными институтами, - отмечает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нидерландский архитектор Вини Маас выступит на форуме «Среда для жизни: все о жилье» в Калининграде
18-19 мая в Калининграде состоится третий форум «Среда для жизни: все о жилье», который включает деловую программу и просветительско-развлекательный фестиваль для горожан «Городские выходные»
Новости 24
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте