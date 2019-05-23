2019-05-22T20:43:53+03:00
Телевизор

Роза Сябитова о Ларисе Гузеевой: «Она на самом деле очень добрая»

Накануне юбилея Ларисы Гузеевой мы спросили у ее коллег, какая на самом деле ведущая программы «Давай поженимся!»
Инна ФЕДОТОВА
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Роза Сябитова (справа), вместе с которой Гузеева ведет шоу «Давай поженимся!», считает ее своей учительницей. Фото: Первый каналРоза Сябитова (справа), вместе с которой Гузеева ведет шоу «Давай поженимся!», считает ее своей учительницей. Фото: Первый канал
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23 мая Ларисе Гузеевой 60 лет. Юбилей она отмечает прогулками по Берлину, где она проводит время в перерыве между съемками в передаче «Давай поженимся!» (Первый канал). О том, какая Лариса Гузеева за кадром мы узнали у свахи и ее коллеги Розы Сябитовой - вместе они уже одиннадцать лет каждый будний день соединяют одиноких людей в пары в «Давай поженимся».

Пообщавшись с Розой, мы узнали 5 интересных качеств Ларисы Гузеевой.

1. - Мне очень повезло в этой жизни работать на Первом канале с профессионалами высокого класса. Могу назвать Ларису моим учителем, находясь рядом с ней, наблюдая за ней, я осваивала навыки актерского мастерства. А если были замечания, то воспринимала их как рекомендации от наставника. Присматриваясь к ее актерским «приемчикам», подхватывала интонацию голоса, ловила манеры. К нам приходят обычные люди, которые перед камерой часто стесняются быть откровенными. А у Ларисы целый набор приемов, как разговорить участника передачи. Мы заранее изучаем историю героя, готовим вопросы через которые должны ее раскрыть. Когда герой уходит в «несознанку», Лариса говорит: «Ой, ну ладно - можешь не рассказывать. У меня была история еще покруче, чем у тебя. Рассказывает ее, в конце задаваясь вопросом: «А у тебя там что?» И герой тут же в ответ: «Ой, а у меня прям вообще тогда ерунда!» И начинает общение, раскрывается перед нами. При монтаже историю Ларисы убираю, а остается герой с рассказом от первого лица. Этим и другим хитростям актерского мастерства телевизионного формата я училась у Ларисы.

Фото из школьного альбома: такой Лариса была в 15 лет. Фото: Личный архив Нины Логиновой

Фото из школьного альбома: такой Лариса была в 15 лет. Фото: Личный архив Нины Логиновой

2. - Она так переживает каждую историю, так надрывается, столько эмоций пропускает через себя. Я смотрю и переживаю: «Ларис, ты обалдела что ли - у нас поток людей идет! Ты просто рвешь свое сердце. Оно тебе надо! » Она отвечает: «Я не могу по-другому!» Лариса действительно такая сердобольная. Но может так припечатать словом, что уж лучше была бы какая-то физическая расправа взамен.

3. - У Ларисы непростой характер. Она это не скрывает. Но она настолько многогранна - она разная. Мне очень нравится работать с умным человеком. А у нее он тонкий юмор! Когда Лариса начинает шутить - только успевай записывать. В интернете есть целый словарь метких высказываний от Ларисы Гузеевой. Когда у меня получается - радуюсь.

Даже после роли в «Жестоком романсе», в котором партнером актрисы стал Никита Михалков, Лариса, по признанию односельчан, не зазналась. Фото: Кадр из фильма

Даже после роли в «Жестоком романсе», в котором партнером актрисы стал Никита Михалков, Лариса, по признанию односельчан, не зазналась. Фото: Кадр из фильма

Это все у нас чистые экспромты. Мы заранее получаем только историю героев. А ведь бывает ситуации, когда «слетают» герои, происходят срочные замены, и надо быстро перестроится. Ларисе приходится сложнее всего, так как она у нас главная - модератор.

4. - Я очень благодарна Ларисе за ее мудрость - в коллективе, как и в семье кто-то один должен быть главным. Так вот в самом начале она сказала нам с Василосой Володиной: «Девочки, давайте договариваемся мы вне съемок вообще никак не контактируем. Все эмоции и новости несем на программу. Там обсуждаем и детей, и мужей, ссоримся, миримся и так далее. Поэтому мы долго существуем и у нас нет конфликтов. Все общение - на съемках и корпоративах.

Фото: кадр из программы "Давай поженимся!"

Фото: кадр из программы "Давай поженимся!"

5. - У Ларисы есть хорошее качество, которое я думаю ей вредит очень в обычной жизни. Хотя могу ошибаться. Она на самом деле очень добрая. Это не показная доброта, а от чистого сердца всегда. Если она проникается к человеку, его истории, чувствует, что может помочь, то она это делает. Более того, она может снять с себя драгоценности и тут же подарить. А украшения у нее красивые и дорогие, она в этой теме разбирается. Представляете? Снимает с себя и дарит. Герою программы или если у кого-то на площадке день рождения - не все ведь даты знаем, а она слышит, что девчонки обсуждают, поздравляют - подходит и дарит подарок. Я впадаю в шок от такой ее щедрости души. Потрясающее качество. Как и то, что она командный игрок. Благодаря этому, мы и существуем столько лет.

«Давай поженимся!», будни. Первый канал

ИСТОЧНИК KP.RU

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