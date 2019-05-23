Что делать, если не можешь платить по кредиту

Вероятность стать неплательщиком есть у каждого, кто берет кредит. Даже если у вас все просчитано, обстоятельства вносят свои коррективы. Болезнь, увольнение с работы, финансовый кризис. Мало ли что может случиться?! Наконец, вы можете банально не рассчитать свои силы и возможности. Конечно, мы не утверждаем, что любые кредиты - зло, от которого нужно держаться подальше. Но лучше осознавать все риски и иметь готовый план на случай форс-мажорной ситуации.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА ЗАЕМЩИКА

Правило № 1

Долговая нагрузка - не больше 40% от дохода

Выплаты по всем кредитам, включая ипотеку, кредитные карты, карты рассрочки и другим похожим продуктам не должны превышать 40% от вашего дохода. А лучше еще меньше (20 - 30%). Например, если ваш доход 60 тыс. рублей в месяц, то платеж по всем кредитам должен быть не больше 24 тыс. рублей. При таком соотношении вы с большей вероятностью сможете погашать кредиты, даже если ваш доход внезапно упадет.

Правило № 2

Зарплата в рублях - кредит в рублях

Кредит нужно брать в валюте, в которой получаете доход. Как правило, у большинства россиян это рубли. Долги в валюте в случае резких скачков курса могут сильно увеличить платеж по кредиту. При этом уровень дохода у вас останется прежним. Недавние кризисы научили заемщиков этому нехитрому правилу. Но некоторые все равно норовят рискнуть, пытаясь получить выгоду за счет более низких процентов по валютным кредитам.

Правило № 3

Устройте конкуренцию между банками

Если вам нужны средства взаймы, берите их либо у друзей/знакомых, либо в банке. В микрофинансовых организациях - только в крайнем случае. И долги МФО лучше отдавать как можно быстрее. Средняя ставка по микрозаймам составляет 1% в сутки. Это 365% годовых, или примерно в 20 раз больше, чем в банке. При этом брать деньги взаймы в первой попавшейся кредитной организации тоже не стоит. Узнайте условия сразу в нескольких банках. И выберите то предложение, которые будет наиболее выгодным. Банковский рынок - очень конкурентный. Дайте банкам возможность предложить вам лучшие условия.

Перед тем как влезть в долги

Пять вопросов самому себе

Не всегда заемные деньги вам действительно нужны. Прежде чем писать заявление на оформление кредита, подумайте, а нужен ли он вам. Может оказаться, что вы и без него сможете достичь своих целей. Чтобы понять это, задайте себе несколько вопросов.

Мне точно нужен кредит прямо сейчас или я могу постепенно накопить и купить эту вещь позже?

Есть ли у меня родственники, друзья, к которым я могу обратиться за беспроцентной ссудой?

Могу ли я сейчас спокойно откладывать ту сумму, которую мне придется отдавать банку? Если да, почему я этого не делаю? Если нет, справлюсь ли я с платежами, когда кредит будет оформлен?

Могу ли я с высокой долей уверенности предположить, что не потеряю работу в срок кредита? Легко ли мне будет найти новую?

Есть ли у меня подушка безопасности? Могу ли я что-нибудь продать, если возникнут проблемы с выплатой кредита?

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Отдать долг не могу. Есть ли выход?

Сообщите в банк

Этот, казалось бы, простой совет встречает наибольшее сопротивление. Многие, не справляясь со своими взрослыми обязательствами, начинают вести себя как дети. Ничем другим невозможно объяснить оправдания должников в духе: «Может, и не заметят?», «А вдруг будут ругаться?», «Немного задержу - не страшно», «Не буду трубку брать - звонить перестанут».

Но банк - не мама, которая все поймет и простит. Долг никуда не денется. Более того, будут расти штрафы и пени, а кредитная история испортится. В большинстве случаев банки готовы пойти навстречу заемщикам, если у них возникли трудности. В их интересах не доводить долг до невозвратного. При первых проблемах лучше позвонить в банк, объяснить ситуацию и попробовать договориться...

Просите смягчить условия

Официально это называется реструктуризацией долга. Банк может предложить несколько вариантов. Первый - предоставить отсрочку по основным платежам на пару-тройку месяцев или даже полгода. Платить вы будете только проценты по кредиту. Это называется кредитными каникулами.

Другой вариант - банк уменьшит ежемесячный платеж, а взамен продлит срок погашения кредита. Первый вариант выгоднее, если вы уверены, что ваши финансовые проблемы скоро решатся. Реструктуризация не портит кредитную историю. И вообще качественно перезагружает ваши отношения с банком. Но услуга, как правило, платная (5 - 10 тыс. рублей), и банк имеет право в ней отказать. Тогда можно обратиться к другому кредитору...

Рефинансируйте под более низкий процент

Самый частый порыв должников - перезанять деньги. И вот горе-заемщики идут в другой банк (или хуже - микрофинансовую организацию) и пытаются новым кредитом залатать дыры в старых долгах. В итоге остаются должны уже нескольким кредиторам. Так рождаются истории про 5 - 10 займов на руках и полное отчаяние.

Рефинансирование - это особый банковский продукт. Новый кредитор гасит предыдущий долг клиента и заключает с ним новый договор. Как правило, под более низкий процент, но на более длительный срок. Таким образом можно рефинансировать несколько кредитов и объединить их в один. Тем не менее процедура небыстрая и займет 1 - 1,5 месяца.

Но если ежемесячные платежи в итоге уменьшатся, через это стоит пройти. Рефинансировать долги с длительными просрочками банки обычно не берутся, так что лучше действовать заблаговременно.

В крайнем случае - станьте банкротом

Три года назад в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Это единственный законный вариант не погашать долги. Но процедура признания банкротом проходит через суд и имеет несколько четких ограничений. Кроме того, она подразумевает продажу части имущества должника. Подробнее - в рубрике «Быть или не быть»

Осторожно, коллекторы

Правильно общаемся с выбивателями долгов

Коллекторское агентство - организация, которая занимается взысканием долгов недисциплинированных заемщиков. Иногда банк нанимает коллекторов, чтобы вытрясти долги из клиента. В этом случае продолжать переговоры следует с банком. Второй вариант - банк продает долг коллекторскому агентству, и тогда оно становится полноправным хозяином кредита.

Цель коллекторов - заставить вас заплатить. Обычно это предполагает психологическое давление.

Раньше их деятельность не была регламентирована, поэтому методы запугивания могли быть очень жесткие. С 2017 года принят закон о коллекторах, который защищает права несостоятельных клиентов:

Коллекторы могут звонить и встречаться с заемщиками в строго определенное время. Должника не должны беспокоить в будни с 22 до 8 часов, в выходные и праздники - с 20 до 9 часов. Нельзя звонить чаще раза в день и двух раз в неделю. Личные встречи возможны раз в неделю.

Коллекторы не имеют права рассказывать о вашем долге: ни родственникам, ни коллегам, ни соседям.

Угрозы запрещены.

Коллектор обязан представиться и сказать, кто передал ему ваш долг в работу.

Все коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в специальном госреестре. Проверить информацию можно на сайте ФССП (fssprus.ru). Если агентства там нет, оно взыскивает с вас долги незаконно.

При формальных и процедурных нарушениях (например, часто звонят) нужно подать жалобу на сайте судебных приставов (fssprus.ru/form).

Если коллекторы вам угрожают или применяют физическое насилие, пишите заявление в полицию. Перед этим узнайте ФИО коллектора, его компанию. А также принесите доказательства. Подойдут диктофонные и видеозаписи, показания очевидцев.

Вы имеете право вообще отказаться от общения с коллекторами. Надо отправить кредитору (тому, кто отдал ваш долг на взыскание) письменное уведомление о своем решении. Сделать это можно не раньше чем через 4 месяца после возникновения просрочки. Но имейте в виду, тогда ваше дело по невыплате долга будет передано в суд.

Как это - стать несостоятельным

С 1 октября 2015 года любой россиянин имеет право объявить себя банкротом. Запускать такую процедуру можно через суд раз в 5 лет. Но есть несколько важных нюансов:

- Долг должен быть не ниже 500 тыс. руб.

- Просрочка не меньше 90 дней.

- Нужно доказать, что вы правда не можете платить по счетам. Например, предоставить свидетельства об отсутствии имущества, выписки с банковского счета, справки о всех кредитных обязательствах и многое другое.

- Общие расходы составляют, как правило, 40 - 50 тысяч рублей. Сюда входит госпошлина, оплата услуг финансового управляющего, почтовые расходы и другие траты.

Если суд признает человека банкротом, это лишь половина пути. Дальше запускается малоприятная процедура продажи имущества на электронных торгах. По закону реализации подлежит все, кроме единственной квартиры и предметов домашнего обихода на сумму до 10 тыс. рублей. Должнику оставят деньги на счетах в размере прожиточного минимума, одежду, обувь и прочие личные вещи за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

Информация о банкротстве хранится в кредитной истории пять лет. На практике это значит следующее:

- На новые кредиты в течение этого времени можно не рассчитывать.

- Три года нельзя занимать управленческие должности и заниматься бизнесом.

- Могут возникнуть проблемы при устройстве на работу и при получении визы.

Вывод: прибегать к процедуре банкротства лучше только в самом крайнем случае.

ПРОФИЛАКТИКА

Создаем резервный фонд

Подушка безопасности в автомобиле может спасти вам жизнь. Финансовая подушка безопасности может спасти нервы, здоровье и имущество в сложных жизненных ситуациях.

Резервный фонд - это неприкосновенная сумма в размере от 6 до 12 ваших окладов, которая хранится в надежном месте. Он может быть потрачен только в экстренном случае. По-хорошему без него не стоит брать кредит вовсе.

Способ создать резервный фонд всего один - ежемесячно откладывать некоторую сумму. Например, по 10 или 20% от доходов. Можно хранить заначку в конверте, но тогда велик соблазн залезть в него до наступления форс-мажора. Есть инструмент получше.

Пополняемый банковский вклад - это стандартная форма сохранения средств. Прост, доступен, надежен. Проценты по вкладам пока еще выше инфляции, что защищает деньги от обесценивания. Сбережения до 1,4 млн рублей в банках застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Если боитесь девальвации, можете разместить кубышку в нескольких валютах. Только учитывайте тот факт, что проценты по валютным вкладам стремятся к нулю. В отличие от рублевых, которые дают 6 - 8% годовых.