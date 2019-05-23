2019-05-22T21:07:47+03:00
Экономика

Копить и не поддаваться искушениям

Невыдуманная история одной из читательниц «КП». О том, как она попала в кредитную яму, но нашла в себе силы из нее выбраться. Возможно, ее опыт покажет другим, как можно найти выход из сложной ситуации
Евгений БЕЛЯКОВАлександра КОЗЛОВА
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Юлия, Москва:

«Перешла в режим жесткой экономии и избавилась от долгов».

Невыдуманная история одной из читательниц «КП». О том, как она попала в кредитную яму, но нашла в себе силы из нее выбраться. Возможно, ее опыт покажет другим, как можно найти выход из сложной ситуации.

«Я всегда легко относилась к деньгам и кредитам. У меня приличная зарплата для столицы, но траты были все равно больше, и приходилось влезать в долги. Всегда находилось много причин, почему нужен кредит: ремонт в доме, оплата учебы сына в вузе, покупка мебели и бытовой техники, турпутевка. Через пару лет я оказалась в ситуации, когда от зарплаты на жизнь оставалось 20 тыс. в месяц. Все остальное уходило на платежи по кредитам. В итоге обратилась в банк с просьбой о реструктуризации. Ежемесячные платежи снизились, хотя срок кредитования вырос. Вздохнула легче, но решила не расслабляться и приняла целый антикризисный план. Он состоял из нескольких пунктов.

Перешла в режим жесткой экономии. Стала покупать только самое необходимое. Никакого шопинга.

Перестала жалеть великовозрастного сына. Поставила его перед выбором: либо он идет работать и оплачивает свою учебу, либо берет академический отпуск. Он выбрал первый вариант, эта статья расходов отпала.

Продала все более ли менее дорогие вещи на Avito - выручила 50 тыс. рублей. Да и в квартире стало просторнее.

Взяла подработку - стала убирать в офисе по вечерам.

Перестала покупать готовую еду и стала составлять план питания на месяц. Покупала продукты четко по списку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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