Теплотрассы отремонтируют на федеральные деньги

Уровень жизни граждан в стране зависит от многих факторов. В том числе и от качества коммунальных услуг: обеспечения жилья теплом и чистой водой, работы систем очистки канализационных стоков. При этом мы все оплачиваем услуги ЖКХ. Казалось бы, должны рассчитывать на коммунальные услуги достойного качества. Однако каждый год в стране где-то рвутся трубы и целые кварталы, а то и поселки в разгар зимы остаются без тепла, а водопроводную воду из крана в ряде городов не то что пить, а даже для принятия душа использовать страшно.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поручил создать подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры.

10 раз вокруг земли

По данным Минстроя России, износ коммунальной инфраструктуры в стране превысил 60%: протяженность ветхих теплосетей - 49,4 тыс. км, ветхих сетей водоснабжения и водоотведения - 328,1 тыс. км. Цифры гигантские. Для понимания масштаба: изношенными до предела трубами, которые то и дело сифонят водой и теплом, можно опоясать землю по экватору почти 10 раз!

С 2020 до 2024 года Минстрой России предлагает выделить из федерального бюджета на модернизацию систем теплоснабжения 120,3 млрд рублей, а на водоснабжение и водоотведение - 245,9 млрд рублей, что позволит заменить почти 7 тыс. км теплосетей и 240 590 км сетей водоснабжения и водоотведения. Для этого необходимо кардинально расширить госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Вице-премьер Виталий Мутко поручил Минстрою России детально проработать новую подпрограмму.

Виталий Мутко.

«Наша задача - достичь результата, а не просто выделить деньги из федерального бюджета, - обратил внимание руководства министерства Виталий Мутко. - Поэтому нужно провести инвентаризацию и на ближайшие три года составить план мероприятий».

Но уже сегодня Фондом ЖКХ оказывается поддержка модернизации ветхой коммунальной инфраструктуры - на эти цели будет направлено порядка 13 млрд рублей. Кроме того, федеральным бюджетом на 2019 год выделено 5 млрд рублей в рамках проекта «Чистая вода» и 16 млрд рублей - в рамках проекта «Оздоровление Волги».

«Нужно синхронизировать финансовые ресурсы этих программ и направить их на модернизацию коммунальной системы. Вместе с тем должна быть разработана стратегия привлечения инвестиций в ЖКХ. Ее также нужно включить в подпрограмму Минстроя. Работе инвестиционных программ нужно уделить особое внимание», - заключил вице-премьер.

В масштабах страны

Тема аварийности и изношенности коммунальной инфраструктуры находится в особом фокусе внимания Правительства России.

«Нам предстоит решить большой пласт проблем, накопленных в сфере ЖКХ. И это совместная задача федерального центра и регионов, власти и бизнеса, - считает глава Минстроя России Владимир Якушев. - Одна из насущных задач - остановить старение основных фондов, начав масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с существенным повышением показателей эффективности».

Эта задача решается в том числе через реализацию национальных проектов «Жилье» и «Экология».

Владимир Якушев.

Под контролем Правительства страны запущены федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», где предусмотрены немалые суммы на строительство и модернизацию очистных сооружений и систем подготовки воды. Но эти проекты не затрагивают теплоснабжение, не касаются сферы водоотведения в городах и поселках вне бассейна реки Волги, да и этих денег в принципе недостаточно для модернизации коммунальной инфраструктуры в масштабах страны. А это значит, что для преломления сложившейся в отрасли критической ситуации требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Причем деньги - еще не все слагаемые успеха модернизации ЖКХ. Необходимо провести инвентаризацию коммунальных систем, оформить бесхозные объекты, которые часто встречаются в регионах, определить, что именно и в каком объеме строить, подготовить документацию. Выполнение этой задачи не всегда под силу муниципалитетам - не хватает специалистов. Поэтому для успешной модернизации отрасли требуется организационно-методическая поддержка проектов и контроль на всех этапах строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на федеральном уровне.

«Фонд содействия реформированию ЖКХ имеет такой опыт работы, - отметила заместитель генерального директора организации Ольга Сердюк. - В 2016 - 2017 годы госкорпорация оказывала организа-ционно-методическую и финансовую поддержку проектам модернизации систем коммунальной инфраструктуры в малых городах. С участием средств Фонда запущено 43 проекта в 22 регионах общей стоимостью более 10 млрд рублей. Эти проекты позволили улучшить качество коммунальных услуг для 3,4 млн граждан, проживающих в почти 500 населенных пунктах, привлечено более 4 млрд рублей частных инвестиций».

Принимая решение о выделении финансовой поддержки, Фонд в первую очередь ориентировался на социальную значимость проекта: для какого количества людей улучшится качество услуг или какой положительный экологический эффект будет получен по завершении строительства. При этом не допускался значительный рост тарифа для населения. Также госкорпорация проводила оценку экономической эффективности проектов и содействовала привлечению в них средств частных инвесторов (Фонд предоставлял софинансирование на условиях наличия в проекте не менее 20% средств участника).

Улучшить экологию

Одним из таких проектов стала модернизация в 2017 - 2018 годах системы теплоснабжения в поселке Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, где удалось реконструировать две котельные и построить 7,5 км новых сетей. До модернизации система эксплуатировалась более 25 лет и отличалась частыми перебоями в подаче тепловой энергии и большими потерями. Но самым катастрофичным для жителей поселка были выбросы котельными вредных веществ в окружающую среду, превышающие допустимые санитарно-гигиенические нормы более чем в 8 раз! Шлаковая пыль оседала в жилых помещениях, детских садах, школах и больнице и наносила серьезный урон здоровью людей. Завершение реконструкции позволило улучшить качество предоставляемых услуг для более чем 12 тыс. человек и коренным образом изменить экологическую ситуацию в поселке.

«С начала 2019 года по решению Правительства России Фонд ЖКХ возобновил такую работу. Исходя из предыдущего опыта Фонда по софинансированию проектов ожидается, что эти деньги будут использованы регионами на модернизацию коммунальных систем в самые короткие сроки, а эффект от их реализации в виде повышения показателей качества, надежности и бесперебойности работы коммунальных систем будет уже очевиден к концу следующего года», - пояснила Ольга Сердюк.

Ольга Сердюк.

Но если поставить такую поддержку на постоянную основу, то при ежегодном выделении необходимых средств из федерального бюджета жителей многих населенных пунктов страны стало бы возможным в ближайшей перспективе обеспечить безаварийной работой коммунальных систем, гарантированным теплом и чистой водой в доме.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему на государственные средства?

Большинство котельных, сетей и очистных сооружений в России построено в прошлом веке и износилось до предела. О качестве применяемых в то время технологий и материалов промолчим - и здесь гордиться нечем. В результате основная масса объектов и систем ЖКХ уже не подлежит ремонту. Их необходимо капитально реконструировать, а лучше снести и отстроить заново в соответствии с современными требованиями.

Однако удовольствие это не из дешевых: например, строительство канализационных очистных станций может обойтись под миллиард рублей, а замена километра ветхих теплосетей стоит около 17 млн рублей. Где же их взять?

У населения - задача утопическая. В таком случае может произойти заоблачный рост тарифов. Второй источник - средства муниципалитетов, но их бюджеты обычно дотационны. Впрочем, как и большинство региональных бюджетов. Теоретически в подобных проектах мог бы поучаствовать бизнес. Но частные инвесторы участвуют рублем только в тех проектах модернизации, где окупают вложенные деньги с приемлемым для них размером прибыли. А в ЖКХ таких проектов практически нет. Потенциальный источник дохода для частного инвестора - тариф - максимально сдерживается на уровне платежеспособности населения. Получается, что именно государству предстоит модернизировать отрасль.