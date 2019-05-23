Деньги есть, но вы держитесь: нужно ли доставать заначку, чтобы взбодрить российскую экономику

Наши резервы впервые за долгие годы превысили долги. Об этом еще в конце февраля сказал президент Владимир Путин. Представьте, это как если у вас в банке лежит столько денег, что вы можете и свой ипотечный кредит (читай - госдолг) погасить, и кредиты всех своих родственников (читай - крупных банков и компаний). Неплохо, правда?! Вот только жить вы продолжаете в старой хрущевке, а ездить - на разваливающейся «девятке». Может, пришло время потратить часть денег на себя (читай - народ)?

РЕЗЕРВОВ ХВАТИТ НА ДВА ГОДА

Международные резервы Банка России (они хранятся в валюте и золоте) составляют $490 млрд, а внешний долг государства и бизнеса - $468 млрд. То есть мы уже в хорошем плюсе.

Раньше ЦБ использовал заначку, чтобы регулировать курс рубля. Но это оказалось бессмысленным. В 2008 - 2009 годах регулятор потратил на сдерживание курса $200 млрд. Но рубль потом все равно упал. Теперь ЦБ почти не влияет на валютные котировки - курс рубля плавающий. А резервы нужны для других целей.

- Международные резервы страны играют роль подушки безопасности на случай неблагоприятных событий и изменения внешних условий, - говорит Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России. - Например, когда нужно произвести платеж по внешнему долгу или оплатить импорт.

Другими словами, мы хоть завтра можем отдать все свои долги. Или два года покупать нужные нам импортные товары, черпая деньги из кубышки. В 2018-м на закупки за рубежом страна потратила $240 млрд.

МЕНЬШЕ ДОЛЖНЫ - ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

В последние годы Россия вела себя как хороший антикризисный менеджер. Копила резервы и сокращала кредиты. Но действовала так не от хорошей жизни. Главная причина уменьшения внешних долгов - санкции. У наших крупных компаний просто не осталось возможности привлекать деньги на зарубежных рынках.

С одной стороны, чем меньше долгов, тем лучше. Но это обывательская логика. Любой бизнесмен скажет, что лучше развиваться на деньги других (банка, инвесторов). Если кто-то одалживает вам крупную сумму под низкий процент - это дополнительный рычаг. Вы вкладываете в развитие не только свой рубль, но и 10 чужих рублей. И двигаетесь быстрее, опережая конкурентов. Такую тактику используют почти все развитые страны мира (см. графику).

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

После нескольких кризисов правительство приняло жесткое бюджетное правило. Если цена на нефть превышает $40 за баррель, все дополнительные доходы идут в резервы. Это похоже на поведение рачительной семьи. Допустим, общая зарплата мужи и жены - 40 тысяч рублей в месяц. И этих денег более-менее хватает, чтобы обеспечить сносную жизнь. Если получается заработать больше, все излишки они откладывают на банковский вклад. А если вдруг доходы упадут, у семьи есть заначка на черный день.

- Мы не можем подвергать опасности исполнение бюджетных обязательств в зависимости от того, насколько долго нефть будет дорогой, - пояснили «КП» в Минфине. - Сейчас бюджет балансируется при $50 за баррель. Это один из самых низких уровней среди крупных экспортеров углеводородного сырья. Следование бюджетным правилам позволило снизить зависимость от цен на нефть.

Схема работает просто. Экономика, как правило, циклична. Сначала несколько лет длится период высоких сырьевых цен, потом приходит эпоха дешевого сырья. Чтобы сгладить колебания, правительство сначала копит заначку, а потом проедает ее. Но многим экспертам в этой схеме не хватает важной детали - надежды на развитие.

Получается, что живем мы стабильно, но скромненько. Такими темпами вряд ли можно вырваться в ведущие экономики мира. Так, может, хватит копить и пора инвестировать? Или, оставив неприкосновенной заначку, хотя бы найти деньги в другом месте?

ВОПРОС - РЕБРОМ

А почему бы не насытить экономику средствами?

- Бюджет на 2019 - 2021 годы отвечает как вопросам развития, так и гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства. Наибольшая часть трат в рамках нацпроектов предусмотрена на соцсферу и повышение качества жизни населения, - поясняют в Минфине.

При этом эксперты предрекают очередной глобальный кризис в ближайшие пару лет. Плюс против нас могут снова ужесточить санкции. Раскупоривать заначку в такой период вряд ли разумно.

Но печатать рубли нам никто не мешает. США вытащили страну из прошлого кризиса именно за счет низких процентных ставок. Несколько лет в Штатах действовало так называемое количественное смягчение. По-простому - американское правительство накачивало экономику дешевыми деньгами. Как итог рост ВВП в США составляет 3% в год. И сравните с нашим прогнозом в 1,3%...

- Страны экономического чуда насыщали экономику деньгами, давали кредиты, снижая ставки. Экономика росла. А вместе с тем уменьшалась инфляция, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Необходимо реализовать новую политику ЦБ по опережающему денежному предложению.

В ЦБ и Минфине своей позиции пока не меняют. Мол, в США и России кардинально разные условия. Они борются со снижением цен, а мы с инфляцией. И пока не снизим рост цен до 4% в год и не поживем с этим значением пару-тройку лет, резко снижать ставки по кредитам не будем. Возможно, это спасет нас от кризиса. Но вместе с тем такая политика может упустить последний шанс для роста.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российский золотой запас пугает Европу

Только с начала этого года российские власти скупили 72 тонны золота в госрезервы. А общий золотой запас страны уже превышает 2 тысячи тонн (по этому показателю мы находимся в мировой пятерке лидеров). Параллельно Россия сокращает свои активы в американском долларе.

Такая политика уже вызывает тревогу на Западе. Так, в британском издании Daily Express появилось мнение директора международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша. Он заявил, что «кто владеет золотом, тот владеет миром» и что наращивание своих активов Россией - это «плохой знак», потому что это не поможет «миру и сотрудничеству во всем мире».

Что тут скажешь. Видимо, когда мы были у того же Запада по уши в долгах, Россия выглядела в глазах европейцев гораздо более предсказуемой, покладистой и несамостоятельной. Это, конечно, было удобно. Но не нам. Ну что сказать... Не оправдали надежд. Да и хорошо!

ВОПРОС ДНЯ

На что бы вы в первую очередь потратили «заначки» России?

Максим РЫЖОВ, учитель биологии, «Учитель года Санкт-Петербурга-2016»:

- На образование. На постройку новых школ, на поддержку молодых учителей. Так мы сможем задержать в школе те молодые кадры, которые уже есть, и привлечь новые.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Я бы ни на что их сейчас не стал тратить, они нам еще пригодятся. В начале 90-х годов мы вынуждены были часть резервов направлять в том числе и на продовольственную поддержку. Сегодня в этом необходимости я не вижу.

На что бы вы в первую очередь потратили «заначки» России?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:

- Сейчас все начнут кричать, что надо тратить на борьбу с бедностью. А я против. Бедность - понятие субъективное, оно показывает, хватает ли вам денег на ваши дела. У нас часто путают бедность с бездействием. Зарабатывайте!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- В госкубышке надо оставить треть того, что накопили. Остальное - в реальное производство и социалку. Старики - дети войны - нищенствуют! Стакан молока - ребятишкам в школах, чтобы были здоровые, крепкие.

Михаил ДЕЛЯГИН, доктор экономических наук:

- Причина разрушения российской экономики - в искусственном денежном голоде. Федеральный бюджет захлебывается от денег: на 1 мая - 11,1 триллиона рублей лежат мертвым грузом. Все это нужно направлять на развитие России. В первую очередь речь идет о наращивании ВВП.

Василий НАЙДЕНКО, пенсионер, Нижний Новгород:

- Потратил бы на здравоохранение. Если человек лежит в комфортных условиях, это способствует выздоровлению. Сам в этом убедился, когда в районной больнице палаты отремонтировал и повесил картины с видами природы.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- Если так много денег в кубышке государства - откуда такие проблемы с нищенскими пенсиями? Что-то не срастается...

Михаил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Увеличил бы зарплату бюджетникам - минимум на 50%. В эту сферу тогда придет больше профессионалов.