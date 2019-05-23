Девушек Бонда считали актрисами второго сорта

Сюжет нового фильма о Бонде, который должен выйти в апреле следующего года, держится в секрете. Известно лишь, что мы застанем агента 007 ушедшим на покой и живущим на Ямайке.

Еще известно, что Дэниел Крэйг сыграет супершпиона в последний раз. На экране появится и Леа Сейду, снимавшаяся в предыдущей картине «Спектр» (отношения с 007 у нее очень серьезные - возможно, дело идет к свадьбе). И еще в картине снимется Ана де Армас, родившаяся на Кубе испанская актриса. Ей 31 год, и самая известная ее роль - голографическая подружка Райана Гослинга в «Бегущем по лезвию 2049».

Урсула Андресс. Рост: 165 см. Вес: 57 кг. 97 - 64 - 89. Фото: Кадр из фильма

60-е

Урсула Андресс («Доктор Но»)

Швейцарская модель и актриса стала самой первой и, наверное, самой знаменитой девушкой Бонда. Прославившая ее сцена из фильма «Доктор Но» по нынешним временам невинна: на глазах у агента 007 (Шон Коннери) Андресс выходит из моря в белом бикини, напевая песенку «Под манговым деревом», в руках у нее ракушки, на бедре - большой нож. В 2003 году британский Channel 4 провел опрос зрителей - они назвали эту сцену «самым сексуальным моментом» в истории кино. Потом выясняется, что имя девушки - Хани Райдер (в переводе - «Медовая наездница»; подобными игривыми именами могут похвастаться очень многие барышни из фильмов об агенте 007).

После сенсационного выхода из пены морской Андресс появилась еще в трех десятках фильмов, в диапазоне от итальянской комедии «Секс с улыбкой-2» до «Красных колоколов» Сергея Бондарчука. В 2001-м актриса продала на аукционе Christie’s бикини, в котором стала знаменитой и которое спустя годы случайно нашла на антресолях, за 35 000 фунтов. Сейчас ей 83 года, в кино она давно не снимается.

Барбара Бах . Рост: 170 см. Вес: 57 кг. 91 - 61 - 91.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

70-е

Барбара Бах («Шпион, который меня любил»)

Фильм снимался в середине 70-х, во время разрядки, и агент КГБ в нем не только соперник Бонда (которого играет Роджер Мур), но и его любовный интерес. Героиню Барбары зовут Аня Амасова, и она расследует пропажу советской атомной подлодки, в то время как Бонд должен расследовать случившуюся одновременно пропажу британской.

Девушка в этом фильме не просто куколка в бикини, а коллега героя, мало чем ему уступающая. Это большая серьезная (по бондовским меркам) роль, ее хотела сыграть Катрин Денев, готовая по такому случаю снизить свой обычный гонорар чуть ли не вдвое (уникальный случай - тогда уважаемые актрисы не стремились сниматься в бондиане!). Но продюсер Альбер Брокколи все равно поскупился и нанял более низкооплачиваемую американскую модель и актрису Барбару Бах. «Шпион, который меня любил» стал ее главным успехом в кино (до и после того она снялась в двух десятках малопримечательных фильмов и окончательно забросила кинематограф в 1986-м). Первым мужем Барбары был итальянский граф, вторым - Ринго Старр, за которого она вышла в 1981 году и с которым живет до сих пор.

Кароль Буке. Рост: 173 см. Вес: 58 кг. 86 - 61 - 89. Фото: Кадр из фильма

80-е

Кароль Буке («Только для твоих глаз»)

МИ6 в лице Бонда (все тот же Роджер Мур) вновь сталкивается с КГБ. Русские хотят завладеть компьютером, с помощью которого можно запускать баллистические ракеты с подлодок...

Словосочетание «девушка Бонда» долго считалось клеймом: актрис, сыгравших подружку агента 007, режиссеры потом на хорошие роли звали нечасто. Но Буке - уже другой случай: дальше она снималась у Бертрана Блие и Фрэнсиса Форда Копполы. В 1990-м получила высшую кинопремию Франции «Сезар» за роль в фильме «Слишком красивая для тебя», в 2014-м вошла в жюри Каннского кинофестиваля.

Софи Марсо . Рост: 172 см. Вес: 57 кг. 91 - 61 - 89. Фото: Кадр из фильма

90-е

Софи Марсо («И целого мира мало»)

Бонд (Пирс Броснан) защищает Электру Кинг, дочь нефтяного магната. Ее похитили террористы, потом убили ее отца. И когда наконец девушка сблизилась с Бондом, оказалось, что история еще запутаннее, чем кажется...

Софи Марсо в этой ленте - роковая женщина. Уже не модель и секс-бомба, а полноценная кинозвезда, незадолго до того сыгравшая Анну Каренину в американской экранизации Толстого. Впрочем, для тех, кто любит погорячее, в фильме еще есть Дениз Ричардс - как раз таки молоденькая секс-бомбочка, изображающая ядерного физика (!) и щеголяющая во всем облегающем.

Ева Грин . Рост: 168 см. Вес: 54 кг. 89 - 61 - 89. Фото: Кадр из фильма

2000-е

Ева Грин («Казино «Рояль»)

Перезапуск всего сериала про Бонда начинается с новой экранизации самого первого романа Яна Флеминга. Агента на этот раз играет Дэниел Крэйг - суровый парень, уже не похожий на фантастического плейбоя с пистолетом. И с героиней Евы Грин у него уже не интрижка, а настоящие чувства. Впоследствии она стала одной из любимиц Тима Бертона, снявшего ее уже в трех фильмах.

Моника Беллуччи . Рост: 170 см. Вес: 64 кг. 94 - 64 - 92. Фото: Кадр из фильма

2010-е

Моника Беллуччи («Спектр»)

Последний на сегодня фильм о Бонде. Дамами сердца стали артистки с именем: Моника Беллуччи играет вдову террориста (которую Бонд соблазняет), а Леа Сейду - девушку, которую он выручает из непростых ситуаций. Прекрасная Моника - самая возрастная подружка Бонда: на момент выхода фильма ей было 50, а ее «любовнику» Дэниелу Крэйгу - 47. Но Беллуччи уверена, что это самое время для любви.