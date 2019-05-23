Тимофей Баженов и его мироустройство

Канал РЕН ТВ буквально на глазах превращается из производителя самого хайпового и порой спорного документального материала в поставщика премиальных документальных блокбастеров. На канал пришел популярный тревел-блогер Сергей Доля со своим «НИИ» («Невероятно Интересные Истории»), Федор Бондарчук недавно презентовал высококлассное, созданное совместно с каналом Discovery шоу о загадках Вселенной, и вот теперь Тимофей Баженов объявляет о втором сезоне своего проекта «Как устроен мир».

Прежде подобные программы можно было увидеть только в платных пакетах спутникового и кабельного ТВ - в разделе «Хочу все знать», где сплошь одни National Geographic, уже упомянутый Discovery и Viasat Explorer. Теперь на поле первоклассного познавательного ТВ новой волны играет и общедоступный РЕН ТВ. Самый популярный среди мужчин телеканал просто обязан был пригласить татуированного интеллектуала Баженова, облик которого, по сути, и есть портрет целевой зрительской аудитории РЕН.

Важно то, что Тимофей никогда не был говорящей головой. Это яркая индивидуальность, ведущий, который не встраивается в существующие форматы, а создает свои. Еще со времен «Рейтинга Баженова», а может быть, и раньше, Тимофей стал этаким русским Бэром Грилзом (популярный британский ведущий-экстремал. - Ред.), только с университетским образованием. Он все пробует на себе. Если речь идет об огне, он горит в кадре, если о холоде, его голым зарывают в снег. Проекты Тимофея нельзя назвать ни реалити, ни документальными фильмами. Скорее они создают новый для России подкласс телевизионного контента, который можно условно назвать «Экстремальный научный экспириенс». «Как устроен мир» - яркое тому свидетельство. Программа в мельчайших деталях исследует разрушительную силу Природы. Каждый выпуск - как голливудский фильм-катастрофа, где на экране все ежеминутно взрывается и полыхает. На этом фоне зритель видит спокойного Баженова, который бесстрастным тоном лаборанта описывает происходящее.

Проекты Баженова отличают зубодробительная зрелищность и экстремально глубокое (в прямом и переносном смысле) погружение в тему. При этом Тимофей как никто на нашем ТВ умеет говорить просто о сложном. И у каждого озвученного им факта есть научное подтверждение. Это главное отличие баженовских передач от псевдодокументальных видео, которыми завален интернет и которые то и дело всплывают в телевизионном эфире. У Баженова за плечами биофак МГУ. Если он что-то говорит, то он это знает.

«Как устроен мир» - серьезный телевизионный научпоп, созданный новыми художественными средствами, по новейшим технологическим меркам и на новом языке, понятном и тем, кто вырос на книгах, и тем, кто вырос на Гугле. Баженов везде свой, при этом для каждой зрительской аудитории он, как учитель у доски, который знает больше, видит дальше и мыслит глубже. Первый пилотный сезон проекта «Как устроен мир» прошел на РЕН на ура, разбередив сонное царство документального российского ТВ. Во втором сезоне будет уже в два раза больше серий, каждая из которых посвящена доскональному исследованию одной темы. И уже скоро зрительские экраны вновь раскалятся добела.

«Как устроен мир». С 27 мая по будням, 10.00, Рен 4.