Никакого расставания: Ирину Шейк и Брэдли Купера застали во время семейной прогулки

Ирина Шейк и Брэдли Купер по-прежнему счастливы вместе и даже не думали расставаться. На днях интернет встревожила новость о том, что голливудский актер якобы разошелся со своей подругой-моделью. Слух запустил довольно сомнительный американский сайт, который тут же принялись цитировать русскоязычные СМИ. Западная пресса хранила по этому поводу молчание. Тем не менее поклонники Ирины в России искренне переживали за свою любимицу. Теперь то, что новость о разрыве Шейк и Купера была «уткой», подтвердилась. День назад Ирину и Брэдли видели в одном из парков Лос-Анджелеса. Пара гуляла вместе со своей двухлетней дочкой Леа.

О своей встрече с Купером в Инстаграме рассказала поклонница актера по имени Сэнди.

- Сегодня утром в Лос-Анджелесе я встретила Брэдли Купера, - написала женщина на своей страничке. – Он очень хорошо говорит по-французски, был очень мил и все время улыбался.

the_fashion_well This morning I was walking down Venice canals in LA and I came across Bradley He speaks well French, is nice, and Very Charming #bradleycooper #celebrity #justhappened #thefashionwell #venicebeach #losangeles #hollywoodlife #movie #la #actors #moviestar #vip #exclusive #fan #dreamscometrue #best

Подписчики тут же забросали Сэнди вопросами, требуя подробностей встречи.

- Я увидела его в парке, остановила и попросила сделать селфи с ним, - рассказала Сэнди. – Он гулял вместе с женой и дочкой. Мы немного поболтали, и потом я ушла. Он очень милый и потрясающе красивый. Его жена тоже очень красивая!

Многих заинтересовала странная травма на переносице Брэдли. По словам Сэнди, это солнечный ожог – Брэдли сильно обгорел на солнце. Женщина также уточнила, что белый след на футболке актера – это отпечаток ладошки его дочки.

Поклонники вздохнули с облегчением, ведь некоторые всерьез полагали, что Брэдли ушел от Ирины к своей партнерше по фильму «Звезда родилась» Леди Гаге. После того, как певица и актер проникновенно исполнили на «Оскаре» песню «Shallow», уже мало кто сомневается, что между ними не просто рабочие отношения. Масла в огонь добавил тот факт, что Ирина Шейк отписалась от Гаги в соцсетях. Сама певица прокомментировала слухи о романе с Купером, уверяя, что все это была только актерская игра.

- Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели, - рассказала Гага. - Это песня о любви. «Звезда родилась» - это любовная история. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен в том числе. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали, поверили вам. Я - артистка, и я полагаю, что мы с Брэдли проделали прекрасную работу... обманули вас!

Брэдли Купер без ума от своей красавицы подруги.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что между Ириной и Брэдли царит мир и любовь, месяц назад подтвердил и сам актер. На популярном телешоу Эллен Дедженерес он заявил, что наслаждается отцовством. Ему нравится играть с двухлетней дочкой Леей, актер уверяет, что рождение наследницы полностью изменило его. Он стал домоседом, и абсолютно счастлив.

- Отцовство позволяет мне впадать в детство без всякого осуждения. Я могу весь день играть в игрушки и не чувствовать себя странно, - признался Купер. - Или могу бесконечно смотреть мультфильмы и при этом не переживать, что впустую трачу свое время. Я полюбил мультики.