Три способа сделать кофе менее вредным

- Кофеин - наиболее часто употребляемое психоактивное вещество в мире (около 80% людей в мире ежедневно употребляет кофеин в том или ином виде). Это естественный стимулятор, который улучшает работу мозга и ускоряет обмен веществ. При попадании в организм он блокирует действие нейротрансмиттера аденозина, который заставляет нас чувствовать себя уставшими и расслабленными, - поясняет Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице. - Также с помощью кофеина высвобождаются дофамин и норэпинефрин, что может вызвать чувство возбуждения и бодрствования.

Чай и шоколад также содержат кофеин, но кофе – самый главный его источник. Содержание кофеина в одной чашке может колебаться в пределах 30-300 мг, но в средней чашке его, как правила, порядка 100 мг.

Основная польза

* Исследования показали, что умеренное употребление кофеина может снизить риск депрессии, болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств, а также уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

* Кофеин, как естественный стимулятор вызывает кратковременный всплеск энергии, активизирует работу мозга, ускоряет обмен веществ и повышает физическую активность. Способен улучшить спортивные результаты за счет того, что уменьшает ощущения утомления и слабости мышц. Он эффективен для тренировки выносливости, сопротивления физическим нагрузкам.

* Кофе богат антиоксидантами. Типичная западная диета включает в себя большое количество антиоксидантов, которые содержатся в основном в кофе, а не во фруктах и овощах вместе взятых.

Возможный вред от кофе

* Кофеин вызывает привыкание, поэтому важно следить за появлением зависимости.

* Чрезмерное употребление кофе может привести к абстинентным симптомам: головная боль, усталость и раздражительность.

* Некоторые люди испытывают беспокойство, учащение пульса, нарушение сна. Но это зависит от каждого человека индивидуально. Главное – знать о своей собственной переносимости кофеина. Например, беременным женщинам следует ограничить потребление кофе до 200 мг в день или меньше, так как кофеин может проникать через плаценту.

Как сделать кофе более полезным: три простых правила

Самое главное правило, которое спасет нас от вредного воздействия кофе — здоровый образ жизни, то есть хороший сон не меньше 8 часов в день, физические упражнения и правильное питание.

А теперь к более реальным вещам, которые минимизируют вред кофе для организма:

1. Меньше сахара.

Самое важное из правил – не добавлять много сахара в кофе. И если дома это сделать легко, то любимые кофейные напитки (мокачино, латте и пр.) содержат сотни калорий и много сахара. Чем чаще мы ими балуемся, тем вреднее.

2. Заваривайте кофе с помощью бумажного фильтра.

Нефильтрованный кофе, например, сваренный в турке или заваренный во френч-прессе, содержит кафестол (вещество, способное повышать уровень холестерина).

3. Не больше 2-3 чашек в день.

Ученые то и дело считают безопасное количество кофе. Но в основном склоняются к мнению, что 2-3 чашки по 150 мл в день — относительно безопасны для организма. Большинство людей могут переносить до 400 мг в день.

КСТАТИ

Бывает ли кофе без кофеина

Кофе без кофеина производится путем промывания кофейных зерен химическими растворителями. Каждый раз, когда бобы ополаскиваются, некоторый процент кофеина растворяется. Этот процесс повторяется до тех пор, пока большая часть кофеина не будет удалена. Но все же кофе без кофеина содержит в себе некоторое его количество, хотя и намного меньше, чем обычный напиток.