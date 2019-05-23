«Ей нравлюсь я или ужин, который я оплатил?»

Продолжаем откровения мужчин. Вот чудесное письмо. Прямо мечта психоаналитика.

«Добрый день.

Вы просили, Дарья, истории о свиданиях со стороны мужчин.

У меня она одна.

Живу я в Санкт-Петербурге, мне 31. Работаю в продажах, в международной компании. Высшее образование, как минимум среднее соображение.

Я воспитан, спортивен, весел. Поскольку продажник - за словом в карман не полезу.

И никогда не был т.н. «пополамщиком». Зарабатываю достаточно, чтобы не оглядываться в приложение банка, увидев счет.

Я уважаю женщин. Меня так воспитали. Открыть дверь, подвезти, проводить. Спросить не холодно ли. Поинтересоваться, чего она хочет, когда ей удобно встретиться. Мне важно, чтобы женщине рядом со мной было комфортно.

Вот теперь самое интересное.

Женщины моё поведение воспринимают как слабость. Я ведь не завоевывать пришел, а поговорить и узнать человека, сидящего напротив.

Девушки в восторге! Им нравится, они смеются, с удовольствием идут на встречу, говорят, какой я замечательный. Но проходит какое-то время. Второе ли это свидание или, может быть, спустя месяц-другой после начала встреч (это всегда индивидуально). Когда я делаю определенные шаги с намеком на более серьезное продолжение, допустим, у меня дома - девушек как ветром сдувает.

Перестают отвечать на звонки и сообщения или у них образовывается куча дел лет на 146 вперёд.

Что с подобным поведением делать - я не знаю.

Денег мне не жалко. Я умею зарабатывать, это не вопрос. Но мне жалко времени.

Я ведь не ищу секса, я ищу женщину, которая меня полюбит и которую смогу полюбить я.

А потому я задаю вопросы, а не стягиваю трусы.

Но если у меня хотя бы есть цель - найти свою любовь, то цели девушек я не понимаю.

Ходить со мной по ресторанам, чтобы поесть вкусно и посмеяться? И это всё? Но это же жизнь, проходящая впустую.

У меня в целом профдеформация: я не унываю. И рано или поздно найду то, что ищу.

Но если вы это опубликуете, то я хотел бы встать может быть даже на защиту пополамщиков и подобных персонажей.

Взаимоотношения - это система сообщающихся сосудов. Безусловно, есть мужчины, которые экономят деньги, потому что их у них нет.

Но, на мой взгляд, главная проблема в том, что мужчины не видят искренности. Они не могут определить по женщине, она сейчас смеется потому, что ей приятно с тобой или потому, что ресторан хороший и она бы сюда еще раз пришла.

А когда ты не видишь, то выхода два. Либо сокращать расходы на данные мероприятия, либо провоцировать шаги (которые всегда красноречивее слов) и предлагать с самого начала ехать к нему.

Являясь продажником, я вроде бы должен быть краснознаменным гвардейцем экономики потребления.

И в целом так-то оно и есть. Во всем, кроме взаимоотношений.

Но потребительский подход очень сильно проник во взаимоотношения полов. Днём с огнем не найдешь на этом рынке товаров и услуг самого главного - искренности и взаимности.

С уважением,

Михаил».

Письмо Михаила я перечитала раз десять. Хороший парень-то! Не придерешься.

Но зацепило меня слово «слабость», которым Михаил резюмирует свое гуманистическое отношение к девушкам. Я сразу вспомнила, как оперируют понятием «слабость» психологи. И первым у меня в голове почему-то возник психоаналитик Эрик Берн. Он очень много говорит о «слабости». Километры бумаги про это исписал.

«Слабость», которую обнаруживает один человек в другом – становится ресурсом для манипуляций. Один видит «слабость» в другом и пытается использовать ее с выгодой для себя.

Увидев реальную «слабость», женщина не убежит, найдя 146 дел, а, напротив, попытается «застолбить» вас, зацепиться, поэксплуатировать. Может, даже выйдет за вас замуж…

Я не говорю, что это хорошо – это ужасно. Но это – жизнь. А в вашем письме, Михаил, жизни нет. Барышни видят в вас не «слабость», а «никаковость». Потому что «слабость» - это безотчетное, иррациональное качество. А в вас сидит начетчик-счетчик искренности и взаимности. Возможно, вы просто в Интернете статей начитались про женскую «стервозность», «меркантильность» и всякое такое…

А вы попробуйте отвлечься от всех этих циничных установок. И влюбитесь, например. Ведь «слабость» - самое прекрасное, что испытывают влюбленные люди при виде друг друга. Тут учёные замолкают и признают: когда «слабость» взаимна – это счастье на десятилетия. Попробуйте. Вдруг повезет?

Дорогие читатели, а что вы думаете о проблеме Михаила? Мне действительно интересны ваши мысли и чувства. И рассказывайте истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.