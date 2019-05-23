Дженнифер Энистон рассказала, о чем она говорила с Анджелиной Джоли перед тем, как Брэд Питт ушел от нее

Дженнифер Энистон никогда публично не рассказывала, о том, как она относится к своей сопернице Анджелине Джоли. Дженнифер развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. И вот теперь в интервью журналу Vanity Fair Энистон призналась, о чем она говорила с Анджелиной Джоли перед тем, как Брэд Питт ушел к ней.

Дело было в 2004 году, когда только-только стало известно, что Брэд и Анджелина будут вместе сниматься в фильме «Мистер и миссис Смит». По словам Дженнифер, она случайно столкнулась с Анджелиной на парковке съемочной площадки, где снимался сериал «Друзья», в котором играла Энистон. Это был единственный раз, когда Дженнифер разговаривала с Анджелиной. Как вспоминает Энистон, она улыбнулась и первой заговорила с Энджи.

- Я представилась и сказала, что Брэд очень впечатлен тем, что будет работать вместе с Джоли, - рассказала Дженнифер. – Сказала: «Надеюсь, вы, ребята, отлично проведете время вместе».

Актриса признается, что этот разговор разбил ей сердце, ведь она не предполагала, что он окажется пророческим. Вскоре после начала съемок Брэд сообщил Дженнифер, что Анджелина беременна от него, и ушел к Джоли.

Единственный разговор между Энистон и Джоли состоялся в 2004 году, когда стало известно, что Брэд и Анджелина будут вместе сниматься в фильме «Мистер и миссис Смит».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, после того, как Брэд и Анджелина развелись, между актером и бывшей женой Дженнифер Энистон снова царят дружеские отношения. Питт даже посетил вечеринку по случаю 50-летия Энистон. Оказывается, Брэд и Дженнифер помирились за четыре месяца до того, как Анджелина Джоли подала на развод с актером.

Три года назад умерла мама Дженнифер – бывшая актриса и модель Нэнси Доу. Брэд тогда впервые после их разрыва позвонил Энистон и выразил свои соболезнования. По словам источников издания US Weekly, Дженнифер была очень тронута вниманием и поддержкой бывшего мужа – для нее это был действительно тяжелый период. Брэд попросил у нее прощения за то, что причинил ей много боли. И Дженнифер простила бывшего мужа.

, Брэд и Дженнифер помирились за четыре месяца до того, как Анджелина Джоли подала на развод с актером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколькими месяцами позже, в сентябре 2016 года, когда Джоли подала на развод, обвинив Питта в насилии над детьми (актер тогда попал под расследование ФБР), Энистон связалась с ним и предложила свою помощь. Дженнифер была готова выступить в суде против Анджелины и дать свидетельские показания в защиту Брэда, рассказав, что он вовсе не такое чудовище, каким его представила Джоли.

С тех пор Питт и Энистон поддерживают дружеские отношения, созваниваются и общаются. В 2017 году Дженнифер рассталась с мужем, актером Джастином Теру, и Питт снова оказался рядом со словами утешения. При этом окружение экс-супругов настаивает: Брэд и Дженнифер не пара и не встречаются друг с другом. Они просто друзья, которых связывает общее прошлое.