Канны-2019: Нашествие паразитов

Новый фильм Ксавье Долана «Маттиас и Максим» - психологическая драма о школьных друзьях, выросших и внезапно испытавших друг к другу чувства, которые уже не назовёшь дружескими. Или только почти женатый, успешный, костюмно-галстучный адвокат Маттиас начал их испытывать, а лузер Максим, наделённый родимым пятном и мамой-алкоголичкой, испытывал их и раньше.

Триггером к подобному ходу событий послужило предложение пробующей себя в режиссуре их общей подруги по имени Эрика Риветт (синефилы уловят этот привет классикам французской новой волны Эрику Ромеру и Жаку Риветту, они же оценят и снисходительность Долана по отношению «женской режиссуры») сняться в сцене для ее короткометражки, для которой потребовался их поцелуй.

Отношения персонажей погружены в несколько утомительный семейно-дружеский круговорот, в котором Долан, как следует из его записок в пресс-буке, сам пребывает последние годы - эту стихию действительно не сымитировать. К счастью, он структурирует этот поток в главах, отсчитывающих дни до отъезда его героя, Максима, в Австралии. Отъезд должен помочь проявить в отношениях героев то, на что не хватило всей предыдущей жизни.

Красавец Долан сознательно обезображивает себя в роли Максима пятном на всю щеку, гопническими прической и прикидом - все это вместе со страдающими глазами и стекающей по лбу кровью от удара родной мамочки должно внушить по отношению к его персонажу глубокую жалость. Как режиссер к 30 годам и уже восьмому фильму, он выработал не только собственный вполне узнаваемый почерк, но и набор интересующих его персонажей и тем, среди которой едва ли не главенствующее место занимает тема семьи (реальной или воображаемой) и отношений с собственной матерью.

«Паразит» Пон Джун-хоФото: кадр из фильма

Семейная мысль занимает и культового корейца Пон Джун-хо («Сквозь снег», «Окча») в его «Паразите» - этот фильм поначалу кажется непритязательной комедией с валом сюжетных натяжек. Однако не зря один из главных героев в каждой непонятной ситуации говорит «Это очень метафорично». Метафорой и оборачивается сюжет о том, как семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой к ни о чем не подозревающей богатой семье. Только для того, чтобы обнаружить, что у богатых тоже есть свой подвал, выбраться из которого практически невозможно. Тема классового расслоения, принимающего в современном мире необратимые формы, решена здесь средствами развлекательного, жанрового кино - но самой высокой пробы. Даже непонятно, как такой мастер-рассказчик как Пон не ангажирован на корню Голливудом, а «всего только» «Нетфликсом». На первом показе для прессы ему аплодировали больше, чем Тарантино.

«Фрэнки» Айры СаксаФото: кадр из фильма

Гораздо более кисло была принята «Фрэнки» - еще одна ансамблевая, «семейная» драма, взятая в конкурс явно из-за заслуг перед человечеством исполнительницы главной роли Изабель Юппер. Это нелучшая вещь американского независимого режиссёра Айры Сакса (его гораздо более удачный фильм «Маленькие мужчины» показывался в Москве на фестивале «Стрелки»). Юппер играет упомянутую Фрэнки - знаменитую, но, к сожалению, смертельно больную актрису. Чуя неизбежный конец, она приглашает слететься к ней в Португалию - зевок, зевок! - всех своих прошлых и нынешних мужей, детей и тд. Будучи от природы активной женщиной, она намеревается устроить судьбу своего сына, мужа и тд. Битый молью сюжет разбавляют туристические виды города Ситра - этот фильм мог бы снять Вуди Аллен, если бы ему заплатили за продвижение Португалии и почти полностью отшибли чувство юмора.