Юпитер как бы намекает, что наше время истекает

Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах. Профи и любители каждую ночь видят, как от Пятна отрываются куски. Кажется, пятнить ему осталось от силы пару месяцев. 19 мая любитель из Австралии Уэсли, замирая сердцем от величия увиденного, лицезрел, как от Пятна отошел шлейф длиной в 10 тысяч километров – и рассеялся без следа. Уэсли уверяет: такие ошметки отлетают от Пятна каждую неделю. Бесчисленная армия чудаков с телескопами дружным рокотом подтверждает: и мы видим все это безобразие! Ладно, а мы-то с вами что медлим? Давайте сами посмотрим. Ночи сейчас, правда, в России короткие, светлые, так тем и лучше, фонаря не надо. Берем бинокль, около часа ночи выходим в открытое ночное пространство и впериваемся взором на юг. Видите, низко над горизонтом висит очень яркая звезда? Наводим на нее бинокль. О чудо, в бинокль она стала кругленькой. Это Юпитер, мои юные искатели ночных приключений. Большой красное пятно в бинокль чуть-чуть, но видно. Сфокусируйте окуляры. Замрите. Прислушайтесь, как в майском рассвете щебечут пташки. Это птицы апокалипсиса, дети мои, и, кто не вспомнит в этот момент «Меланхолию» Ларса фон Триера, тот просто не смотрел этот фильм. Глядите в небо, пока есть куда, чем и на что смотреть.

Причем тут апокалипсис и о чем я вообще? Ведь, казалось бы, события на Юпитере относятся к бессмертному жанру «боже мой, да всем наплевать» (с). Массовая астрономия – наука сугубо будуарная. «Маркиза, посмотрите, это астероид» - «Он нас убьет?» - «Нет, маркиза, он пролетит мимо» - «Вот и славно, пойдемте играть в крикет». Но в этот раз все может обернуться иначе, зайцы мои синеокие. Как учит нас великая русская литература, если ружье долго висит на стене, рано или поздно найдется дурак, который захочет снять его с гвоздя и рассмотреть поближе. Юпитер что-то зависелся, пора бы ему вступить в игру. А планета эта очень непростая.

Что Юпитер – самая большая планета нашей Солнечной системы вы, наверное, помните. Юпитер так велик, что в его недрах идут ядерные реакции, и он излучает сам. В каком-то смысле Юпитер – второе Солнце, и со стороны мы живем в двойной системе, Солнце-Юпитер. Не Юпитер, конечно, греет наши бронзовые тела на жарком песке Анталии, под лучами Юпитера не загоришь, не нальется колос, и не пойдет бабка Агафья с первыми лучами Юпитера доить козу. Но я бы не стал на этом основании сбрасывать царя планет со счетов.

Снимок планеты Юпитер, сделанный в 2017 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так вот, на этой громадине есть Большое красное пятно. Что это такое? Это вихрь, ураган, торнадо, которое на Юпитере висит над одним местом… 300 лет как минимум. Это напоминает старый анекдот. «Сколько лет этой мумии»? – «Шесть тысяч восемь» - «О, какая точность!» - «Да, когда я восемь лет назад пришел работать в музей, ей было ровно шесть тысяч лет». Люди придумали телескопы, посмотрели на Юпитер, и вот оно, Большое красное пятно. Большое – потому что оно больше Земли. Красное – потому что оно красное. Пятно – потому что пятно.

Как так, ураган, и существует сотни лет? Ураган же явление порывистое, прилетел, набедокурил, да и улетел. Мы не знаем. Наверное, его что-то подогревает снизу, но что? И почему оно красное. Мы как Незнайка на Юпитере практически, можем только созерцать и задавать риторические вопросы.

Тем временем Юпитер, который не всякий на небе и отыщет, очень здорово влияет на нашу жизнь. Я вовсе не об астрологии (фу-фу-фу), троглодитики мои косолапенькие. Рассказываю. Вы, наверное, слышали, что Солнце меняет свою активность с периодичностью 12 лет. Вспышки, пятна, магнитные бури, полярные сияния – все, от чего у нас головка бо-бо. Этого добра то больше, то меньше. Солнце как будто дышит, то усиливая свою мощь, то сокращая. А периодичность этого «дыхания» 12 лет. Так вот, пингвинчики вы мои дальнозоркие, это как раз период обращения Юпитера вокруг Солнца. То есть, ребятушки, Юпитер управляет Солнцем. Слабое и мягкое побеждает твердое и жесткое. Но как? Опять же, никто толком не знает. Говорят, приливная волна на Солнце от Юпитера. Или иначе как-то. Мы не конспирологи, гадать не будем.

Но, как говаривал известный дачник, грибник, следопыт и таежный первопроходец Урсула ле Санкюлот, дальше – больше. Цифра 12… Ничего не напоминает? Ничего не шевелится в астралах памяти? Шевелится, еще как. 12 месяцев. 12 знаков Зодиака, ну и дальше пошла вся эта магия дюжины. А почему месяцев 12? А потому, что Луна за год делает примерно 12 оборотов вокруг Земли. Совпадение? (Не думаю). А Луна? Начнем с того, что Луна имеет на нашем небе такой же видимый размер, как и Солнце, что является невероятным совпадением. Закончим же тем, что если бы Луна была чуть дальше или чуть ближе, жизни на Земле не было бы. Не сформировалась бы наша уютная планетка должным образом. Я не математик, но я вам скажу, что в космосе все держится на резонансах. Помыслите: если Юпитер что-то там такое делает с Солнцем, трудно ли ему привести в резонанс нашу Луну? Получается, други мои, что все наше бытие висит на тонкой ниточке, которую сплел на нас Юпитер.

Но природа сломалась, олени вы мои голенастые, и, как принято говорить в высоком обществе, мы имеем гребаную цепь событий примерно такого свойства.

Последние лет 30 активность Солнца по невыясненным причинам ослабевает. То есть Солнце дышит, как дышало, раз в 12 лет, вдох-выдох, но с 1970-х годов вдохи все короче, а выдохи все глубже. Минимумы активности все минимальнее, а максимумы все оптимальнее. Дошло до того, что зловредная вселенская радиация, которую Солнце отпихивает от Земли, пробирается все ближе, и мировые авиакомпании опасаются, как бы не стало опасно летать на самолетах, ведь на высотах 10 тысяч метров этой зловредной радиации уже пруд пруди. Не защищает от нее наше старое ленивое Солнце.

Далее, на Земле чем дальше, тем чаще видят новые природные явления необъяснимого толка. То магнитные бури без видимой причины, как 14 мая. То «стивы» - огромные светящиеся полоски, висящие на громадной высоте над нашей планетой с прошлого года, причем никто не знает, что это и откуда взялось. Впервые их заметили то ли год, то ли два назад, а раньше не было. Мы же привыкли, что как было, так и будет. Вот радуга (сочетание цветов, запрещенное в РФ) – ее видел Аристотель, видим и мы. А «стивов» просто раньше никогда не было!

Наконец, Красное пятно на Юпитере разрушается. И если все это выстроить в логарифмическую последовательность… На Юпитере иссякает источник энергии, питавший Пятно. Остывающий Юпитер не будоражит более наше Солнце. Солнце что-то такое делает с Юпитером, отчего он сходит с орбиты… И пошло поехало.

Конечно, вы покайтесь, и все такое, но все-таки помните, что конец света не является офертой. Если кто-то завтра, прочитав эти строки, не выйдет на работу – мы снимаем с себя всякую ответственность. Апокалипсис – не «Игра престолов». Партия учит нас встречать природные явления с оптимизмом на светящихся от полноты бытия лицах. Сначала, лошадки вы мои тонкогрудые, зоплотите нологи. Импортозаместитесь в ближайшем супермаркете. Проверьте уроки у своих оболтусов. А потом скажете: и что мне этот ваш конец света? Тоже мне напугали.