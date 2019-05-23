2019-05-23T09:50:56+03:00
Происшествия

В Подмосковье парень пытался отдать школьниц в проституцию за 1,2 млн рублей

На "продажу" задержанный "выставил" двух девочек - учениц 9 класса одной из столичных школ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подозреваемого задержали и доставили в отделение полицииПодозреваемого задержали и доставили в отделение полицииФото: Иван ВИСЛОВ
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В Подмосковье задержали 18-летнего парня, который пытался продать двух школьниц в качестве проституток. Это учащиеся 9 класса одной из столичных школ. За обеих девушек житель Тамбовской области "запрашивал" 1,2 миллиона рублей.

Парня задержали в минувшую среду, 22 мая, около кафе "Kafenda" в городе Лобня и доставили в отделение полиции. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, безработный мужчина ранее уже был судим по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

Как именно школьницы оказались под влиянием задержанного, пока неизвестно. Ведется расследование.

Отметим, что в уголовном кодексе РФ предусмотрена статья за "Вовлечение в занятие проституцией... несовершеннолетнего". В качестве наказания она предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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