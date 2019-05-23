В Подмосковье парень пытался отдать школьниц в проституцию за 1,2 млн рублей

В Подмосковье задержали 18-летнего парня, который пытался продать двух школьниц в качестве проституток. Это учащиеся 9 класса одной из столичных школ. За обеих девушек житель Тамбовской области "запрашивал" 1,2 миллиона рублей.

Парня задержали в минувшую среду, 22 мая, около кафе "Kafenda" в городе Лобня и доставили в отделение полиции. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, безработный мужчина ранее уже был судим по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

Как именно школьницы оказались под влиянием задержанного, пока неизвестно. Ведется расследование.

Отметим, что в уголовном кодексе РФ предусмотрена статья за "Вовлечение в занятие проституцией... несовершеннолетнего". В качестве наказания она предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.