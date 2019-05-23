В Дагестане вскрыли майнинг-ферму, которая развивалась на ворованном электричестве

Сколько было шума этой весной, когда полицейские узнали о новой схеме хищения энергоресурсов в Дагестане. В одном из районов республики операторы местной сетевой компании записывали необоснованные долги на покойников, а жители самовольно подключались к линиям электропередач. Теперь становится понятно, зачем им было столько электроэнергии. Выясняется, что в Дагестане идет настоящая эпидемия строительства майнинг-ферм.

На этих фермах, как многие уже поняли, растят не молочных телят и баранов, а виртуальную валюту: лайткоины и биткоины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710514" frameborder="0"></iframe> В Дагестане вскрыли сеть майнинг-фермерских хозяйств.У злоумышленников изъято около миллиона видеокарт с охлаждающими вентиляторами, которые вырабатывали биткоины

- Сотрудники полиции совместно с УФСБ по Республике Дагестан обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых житель города Хасавюрта незаконно подключился к сетям электроэнергии, причинив ущерб сетевой компании в размере свыше 4,5 миллиона рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан 36-летний организатор. Местный житель арендовал нежилые помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы.

- Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач, проложив кабель через крышу соседнего помещения, - пояснила Ирина Волк.

Организатор незаконного бизнеса арендовал нежилые помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы.

Полицейские обнаружили комплектующие от компьютеров и около миллиона видеокарт с охлаждающими вентиляторами. В следствии не исключают, что организатор "фермерского хозяйства" торговал готовыми объектами.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Он помещен под стражу. Предварительное расследование продолжается.