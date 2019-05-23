2019-05-23T12:22:52+03:00
Общество

«Говорят, его зовут «Человек-Пельмень»? Хочет прославиться?» Владимир Соловьев - о журналисте, который вызвал его «на дуэль»

Такое заявление телеведущий сделал в беседе с обозревателем Александром Гамовым на сайте kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Соловьев о вызвавшем его на дуэль краснодарском журналисте: "Может быть, ему к психиатру сходить для начала?".Владимир Соловьев о вызвавшем его на дуэль краснодарском журналисте: "Может быть, ему к психиатру сходить для начала?".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева. В открытом письме, опубликованном в блоге на ресурсе "Яндекс. Дзен", Гурьев обращает внимание на высказывание Соловьева, в котором тот якобы назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов". По мнению журналиста, этими словами телеведущий оскорбил не только екатеринбуржцев, но и "все остальное уважающее себя общество". Гурьев предложил Соловьеву выяснить отношения "на ринге, на татами или на чем угодно". При этом журналист отметил, что "не придет к Соловьеву на эфир, если такое предложение вдруг поступит".

Владимир Соловьев - о журналисте из Краснодара.Александр ГАМОВ

И я тут же позвонил ведущему "Вечера с Владимиром Соловьёвым"...

- Владимир! Ну, вот один из журналистов - он хочет к вам прийти, чтобы вы, значит, перед ним стояли, чтобы вы с ним стрелялись (ну, в фигуральном смысле). Вы - как?

- Вы такого журналиста знаете?

- Пока нет.

- А чем он еще прославился?

- Он уж прославился тем, что вызвал Соловьева на дуэль.

- Да. Кроме того, он известен как "Человек-Пельмень".

Тогда в следующий раз я должен реагировать на тортик «Наполеон», а потом на «ливерную колбасу», а потом – на «бородинский хлебушек»? Может быть, ему к психиатру сходить для начала?

У нас как-то легко стали называть журналистами - всех. Хочешь прославиться – ну, Аллу Пугачеву, Патриарха Кирилла, Папу Римского вызовите на дуэль, кого угодно, главное – прославиться. Эта технология хорошо известна на Западе. Это такое приставание к известным людям. Обычно полиция таких берет на заметку и выписывает им предупреждение, а потом, если что, арестовывает.

Потому что у нас в стране действует вообще-то Уголовный Кодекс. Вот он приедет, я, не дай бог, до него пальцем дотронусь, потом тут же будет уголовное дело. И никакой роли его причитания не играют. Даже прецедентик такой был, когда Александр Лебедев ударил Поклонскую. И получил судимость.

- Как теперь быть нам с вами?

- Никак. Смешно вообще обращать внимание на этих людей. Ему хочется подраться – не вопрос. Пусть обращается к Александру Карелину. Если он хочет побороться, Карелин как раз, я думаю, пельмени любит. Если ему хочется быть сготовленным, пусть обратится к замечательному Аркадию Новикову, он как выдающийся ресторатор знает, что с этим делать.

А если говорить о том, что он обиделся. На Федора Михайловича Достоевского он не собирается обидеться за роман «Бесы»? Он хочет мне сказать, что те люди, которые берут камни, бросают их в полицию, бросают в полицию бутылки с кислотой, что это не бесы? Ну-ну…

- Не будем считать, что это - уже дуэль. (В смысле - между Соловьёвым и "Пельменем".)

- …Она может быть только между равными и между людьми, которые признают общий кодекс чести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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