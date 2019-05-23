Глубина профессий сквозь призму фотографии: «Комсомолка» и «Партия Дела» открыли в Севастополе уникальную выставку «Лица труда»

Один щелчок затвора фотоаппарата. Всего один - и зритель переносится на палубу огромного судна, участвуя в ловле минтая в Охотском море, ощущая при этом холодные брызги воды. Или оказывается вмиг в цеху, становясь очевидцем того, как закаляется сталь…

В Севастополе 22 мая открылась фотовыставка «Лица труда», организованная «Комсомольской правдой» и «Партией дела».

В холе Севастопольского центра культуры и искусства представлены 50 работ фотографов со всей России, которые смогли поймать момент и сделать тот нужный кадр, описывающий без слов нюансы рабочих и инженерных профессий.

«Это честная выставка»

Главные герои выставки, конечно же, люди.

Молодые, только что с учебной скамьи, заступившие на свою первую рабочую смену. И зрелые - опытные, за плечами которых много лет ежедневного труда.

Они все разные, но схожи в одном - в любви к своей профессии, которая стала для них не обязанностью и кабалой, а делом всей их жизни. Это читается в их лицах, характерах, мимике и главное - во взгляде.

Второй год «Комсомольская правда» и «Партия Дела» проводят всероссийский фотоконкурс «Лица труда».

Константин Бабкин вручает диплом одному из победителей конкурса севастопольскому фотографу Юрию Кондратьеву.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Основная тема - это портрет Человека труда. В этом году на конкурс было прислано больше тысячи работ из всех регионов России! География конкурса удивляет и поражает воображение - от Приморья до Калининграда!

Жюри оценивало работы по следующим критериям: отражение темы конкурса - портрет человека труда, художественная ценность снимка, интересный и оригинальный ракурс.

Из тысячи снимков отобраны 50 работ. Представляете, как сложно было жюри сделать свой выбор?!

Сталевары и шахтеры, повара и пожарные, виноделы и животноводы - в этой выставке все разнообразие рабочих специальностей.

- Организаторами запланировано проведение фотовыставки «Лица труда» в разных городах России, и мы очень рады, что первая стартует на полуострове, в Севастополе, - сказал на открытии Алексей Перхулин, директор Симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда».

Для председателя Федерального Совета «Партии Дела», промышленника и совладельца завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина всегда было очевидно, что созидательная деятельность общества очень важна.

Лауреат конкурса Светлана Савилова.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Если ее не будет, не будут востребованы промышленные руки, не будет Россия что-то производить, то не станет тогда ни культуры, ни науки. Важнейшая часть деятельности человека - труд. Если мы будем отрицать это, считать рабочие профессии некрасивыми, немодными - это путь к гибели. Наш проект - это попытка эту человеческую сторону, эту проблему, путь, с которого мы свернули, высветлить. Сделать так, чтобы и сегодня, как когда-то, еще дет двадцать-тридцать назад, было бы почетно иметь рабочую профессию, гордиться ею.

По его словам, этот проект получился честным.

- Не всегда люди труда выглядят гламурно, не всегда их рабочие места выглядят высокотехнологично, не всегда они получают высокую зарплату, но мы должны из этого сделать вывод, что это проблема, которую надо решать, - считает Константин Бабкин. - Дать им современные инструменты, дать им возможность хорошо зарабатывать, создавать востребованные продукты и наполнять ими российский и мировой рынок.

На открытие выставки пришли и первые лица города.

- Севастополь - первый в череде городов, где будет проходить эта выставка. Спасибо ее организаторам. Сейчас очень мало обращается внимание на труд. И это очень ценно, что «Комсомольская правда» стала инициатором такого нужного конкурса. Ведь труд - это созидание и самоорганизация, - поблагодарила Александра Бузанова, начальник Управления культурной политики и развития искусства Севастополя.

Севастопольский фотограф Владимир Демиденко, лауреат конкурса.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Впечатлила фотовыставка и Глеба Шагуна, директора Департамента общественных коммуникаций Севастополя, который признался, что сам бы хотел попробовать себя в сельском хозяйстве.

- Мне кажется, что это очень сильная энергетическая работа с землей, когда ты что-то выращиваешь, видишь, как вырастает дерево либо рогатый скот, тем более в Севастополе сейчас сельское хозяйство активно развивается.

Среди представленных работ его больше впечатлил, по его словам, моряк (а как же иначе в городе у моря).

- У него очень фактурная внешность. В этом человеке чувствуется глубина, мудрость и сила моря. И, конечно, поразил своей улыбкой наш севастопольский винодел Алексей Акчурин на снимке, который особо отметило жюри.

Победителю - 100 тысяч рублей

Победителем конкурса стал Владимир Венявский из Ростова-на-Дону - за фото работницы на индюшиной ферме. Эта потрясающая фотография была сделана на предприятии «ГК Евродон» в Ростовской области.

Еще четыре лауреата конкурса получили планшеты SAMSUNG.

Диплом призера - лауреата всероссийского фотоконкурса - и планшет получил и известный севастопольский фотограф - Юрий Кондратьев за портрет потомственного винодела Алексея Акчурина.

Алексей Акчурин, потомственный винодел, герой фото.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Я военный журналист, капитан первого ранга. Свою биографию начинал в Крыму в газете «Кировец», в отделе сельского хозяйства и с молодых лет интересовался темой виноградарства. Когда пригласили поучаствовать в конкурсе, я вспомнил, что у меня есть фотография моего друга, потомственного винодела, которая получилась такой эмоциональной, дружественной. Вот и получается, что спустя сорок лет я снова вернулся к теме виноградарства, это ведь то, что богом дано Крыму, - говорит Юрий Кондратьев.

Сам герой его снимка - Алексей Акчурин - тоже был приглашен на фотовыставку. Он - потомственный винодел в третьем поколении. И в отрасли уже целых 45 лет.

- Эта атмосфера - виноградарства - была естественной для меня с детства. А уже в осознанном возрасте возникло желание продолжать дело отца. И по этой стезе я шел всю свою жизнь. Хотя заниматься сельским хозяйством крайне сложно, но когда это становится не только профессией, но и образом жизни, тогда возможно все, любые горы свернуть! - признался «КП» Акчурин.

Дипломы участников вручили и другим фотографам из Севастополя. Их работы также вошли в шорт-лист и представлены на фотовыставке: Людмиле Жихарь, Светлане Савиловой, Дмитрию Демиденко.

Директор Департамента общественных связей города Севастополя.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Каждый снимок - история человека

Зрители подолгу останавливались возле каждой фотографии. Ведь глядя на героя конкретного снимка, воображение тут же рисовало целую историю.

Вот на снимке еще одного лауреата конкурса Эдуарда Кутыгина из Шадринска Курганской области бабушка Нина пасет овец, она - одна. Она - собственница небольшого стада овец. Нет помощи, и пожилая женщина занимается с утра до вечера хозяйством сама. Но при этом на ее лице нет ни тени, ни грусти от, казалось бы, тяжелой доли. Это ее бизнес, ее любовь, дело, в которое бабушка вкладывает душу.

До мурашек пронизывает работа Андрея Смольникова «Отец Исрапил Чаниев и его сын Хамзат возделывают землю, как возделывали ее предки» (Ингушетия). Старца уже нет в живых, осталось это фото, где он умудренный опытом, с гордо поднятой головой и устремленным вдаль взглядом восседает на лошади. В совокупности с кавказской природой и величественными горами черно-белое фото впечатляет своей глубиной.

Они герои, трудяги без дорогих костюмов, парфюма, лоска, но каждый и каждая из них так красивы, что начинаешь гордиться тем, что в России так искренне и по-настоящему рабочие относятся к своей профессии.

КОНКРЕТНО

В городе-герое Севастополе фотовыставка «Лица труда» продлится с 22 по 31 мая.

Проходит она в Севастопольском центре культуры и искусства по адресу улица Ленина, д.25.