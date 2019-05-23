2019-05-23T13:37:02+03:00
Политика

Путин не увидит британское шоу с пародией на него

В Кремле рассказали, почему президент не смотрит телепрограммы про себя
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments8
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин не смотрит телепрограмм про себя и не читает написанных про него книг. Поэтому нет никаких шансов, что президент России увидит комедийное ток-шоу "Вечер с Владимиром Путиным" английского ВВС, вести которое будет анимированный персонаж, похожий на Путина.

- Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры, - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него.

ВВС анонсировало выход программы, в которой виртуальный персонаж будет общаться с живыми гостями. Правда, этот персонаж больше почему-то похож на Дмитрия Рогозина, чем на Владимира Путина.

ВВС анонсировало выход программы "Вечер с Владимиром Путиным", где с гостями будет общаться "президент России". Фото: YouTube

ВВС анонсировало выход программы "Вечер с Владимиром Путиным", где с гостями будет общаться "президент России".Фото: YouTube

- У Путина в данном случае есть своя позиция, - сказал Песков. - Он считает, что не он должен быть похож на эти карикатуры, а карикатуры должны быть похожи на него. Он сохраняет приверженность этому своему убеждению

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Абхазы бунтуют — туристы в панике: Из-за слухов о покушении на лидера оппозиции в стране-курорте начались беспорядки
Ситуация накалилась до такой степени, что президент республики Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота. В ситуации разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин
Новости 24
Володин предложил отменить визы между Вьетнамом и Россией
На севере Китая установилась аномальная жара
Санкции США против Huawei в компании посчитали опасным прецедентом
Американский суд зарегистрировал иск «ПриватБанка» против Коломойского
МИД Великобритании: Мэй останется на своем посту к моменту визита Трампа
Яндекс запустил свое телевидение
Казахстан готов поставлять свою нефть в Белоруссию
Казахстан заявил об отсутствии проблем для поставки нефти в Белоруссию
Сергей Скрипаль вышел на связь с племянницей
Китай ввел налоговые льготы для разработчиков микросхем и софта
Аркадий Волож прокомментировал перестановки в управлении Яндекса
При обыске в квартире Абызова нашли наркотики
"Яндекс.Авто" позволит владельцам машин управлять ими через смартфон
В Совфеде раскритиковали памятную монету к 75-летию окончания ВОВ, выпущенную в США
ЦИК Украины: Избирательный процесс в Раду стартует с 24 мая
Путин наградил президента FIFA орденом Дружбы
Президент Абхазии попросил депутатов поддержать законопроект о переносе выборов
Компания Яндекс запускает облачные рестораны
В "Яндексе" признали наличие прямой конкуренции с телевидением
Боевики в Сирии нарушили режим перемирия более 10 раз за сутки
Песков: поручения Путина о судьбе косаток из «китовой тюрьмы» не выполняются
Эсминцы ВМС США вновь прошли через Тайваньский пролив
Кремль: строительство храма в Екатеринбурге – вопрос местных властей
Путин и Лукашенко могут обсудить закупки нефти у Казахстана на саммите ЕАЭС