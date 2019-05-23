Полиция задержала священника Троице-Сергиевой лавры, который в ссоре порезал монаха

Неприятный инцидент произошел в среду, 23 мая, в Троице-Сергиевой лавре. Около девяти часов вечера из монастыря в ближайшую больницу доставили 62-летнего монаха - с ножевыми ранениями. Мужчина сначала не хотел рассказывать, что произошло. Но потом сознался. Оказалось, что он пострадал в ссоре. И даже назвал имя человека, который несколько раз ударил его ножом.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан мужчина 1958 года рождения, подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Личность махавшего ножом священника уже, конечно же, установлена. 60-летний отец Севастиан, игумен.

Детали конфликта пока уточняются.

Сам инцидент «Комсомольской Правде» подтвердили и в пресс-службе лавры.

- Действительно, один из священников задержан. Братья молятся за здоровье пострадавшего. В лавре уточнили, что на время расследования отец Севастиан получил запрет на проведение служб. Это логично, потому что в ближайшее время, скорее всего, следователь выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

- Дальнейшие церковные решения по игумену будут приниматься по результатам полицейского расследования, - уточнили в монастыре.

Отцу Севастиану теперь грозит до 8 лет колонии. В подмосковной полиции сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».