«Все приборы будут с нами разговаривать»: Яндекс на конференции YaC 2019 анонсировал новые продукты

Яндекс представил новые продукты на своей ежегодной конференции YaC (Yet Another Conference). Тема нынешнего мероприятия — «Будущее в деталях».

Ведущей конференции выступила голосовой помощник Алиса. А сооснователь и гендиректор компании Аркадий Волож на сцену выехал на заднем сиденье беспилотника от Яндекса. По словам Воложа, на дорогах городов в нынешнем году появится 100 подобных беспилотных такси. По всей видимости, за рулём всё-таки будут сидеть инженеры, так как эксплуатация полностью беспилотного транспорта в России пока разрешена только на территории Сколково и Иннополиса. На этих экспериментальных площадках беспилотные такси от Яндекса уже успешно работают.

— Все приборы, которые нас окружают, будут с нами разговаривать, — заявил Волож, анонсируя выступления своих коллег из различных направлений Яндекса.

Вот какие новые сервисы были представлены.

— сеть облачных ресторанов

Яндекс продолжает экспансию на ресторанный рынок. Кроме доставки готовой еды из 10 тысяч подключенных на сегодняшний день ресторанов, создаётся так называемая сеть облачных ресторанов. По сути это «dark kitchen» - заведения, не имеющие традиционных залов для посетителей и работающие только по доставке. Модель успешно используется по всему миру. Яндекс будет доставлять блюда не дороже 250 рублей за порцию, приготовленные по собственным безопасным технологиям, отвечающим стандартам здорового питания.

— Яндекс.Модуль

Это по сути TV-приставка. Медиаплеер со встроенным голосовым помощником «Алиса» подключается к обычному телевизору через HDMI. Особенность — в алгоритмах, которые будут подбирать контент согласно пользовательским предпочтениям, что должно избавить потребителей от мук выбора и траты времени на поиск интересного для себя видео. Это в Яндексе называют «персональным видеоканалом Мой эфир».

Яндекс-модуль - это медиаплеер со встроенным голосовым помощником «Алиса».

Яндекс также будет производить собственный видео-контент. В частности, на большом экране показали видео от Леонида Парфёнова, который анонсировал новые выпуски «Намедни». Реанимировать некогда популярный проект Парфёнов будет вместе с Яндексом.

Накануне также стало известно, что компания вложится в создание развлекательных шоу.

Яндекс.Модуль можно купить на маркетплейсе Беру.ру за 1990 рублей. В стоимость включена подписка «КиноПоиск + Амедиатека» на три месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710562" frameborder="0"></iframe> Яндекс выпустил новое умное устройство — Яндекс.Модуль..

— умный дом с Алисой

«Мы научили Алису управлять умным домом», заявили в Яндексе.

Голосовой помощник умеет включать и выключать приборы. Список производителей техники, которой сможет управлять Алиса, будет расширяться (пока сотрудничают Philips, Redmond, Rubetek, Samsung, Xiaomi). Во всяком случае на это рассчитывают в Яндексе: «У нас открытая облачная платформа, к которой могут подключиться все желающие».

Яндекс расширяет линейку устройств для Умного дома.

Анонсирован также «стартовый пакет» устройств для умного дома. Это розетки и выключатели. «Умная» розетка обойдётся в 1190 рублей.

— интеллектуальная система управления автомобилем

Осенью нынешнего года должна появиться новая система Яндекс.Авто. Уже сегодня бортовые компьютеры обкатываются в машинах каршеринга Яндекс.Драйв. Функционал будет расширен. Появится «обратная связь» с автомобилем: он сможет напоминать о предстоящем ТО, «сообщать» о своём местоположении даже при отсутствии доступа в интернет, автоматически оплачивать парковку и в перспективе оплачивать заправку.

— семейная подписка на Яндекс.Плюс

Если раньше подписка на сервисы Яндекса стоили 169 рублей с человека, то теперь можно будет оформить её на четырёх человек за 299 рублей в месяц.