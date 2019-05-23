2019-05-23T14:19:01+03:00
Происшествия

В Москве следователи проверяют сообщение о подростках, которых мигранты заставили копать бассейн

Заявление написали родители трех школьников 12-14 лет
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Александр Щербак / ТАССФото: Александр Щербак / ТАСС
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Следственный комитет разбирается в подробностях странной истории в московском районе Гольяново. Ранее в Сети появились сообщения, что мигранты из Таджикистана, подрабатывающие разнорабочими, закрыли в подвале жилого дома трех подростков 12-14 лет и заставили их копать лопатами яму под будущий бассейн сауны...

Ситуация, конечно, дикая.

В СК уже начали доследственную проверку.

- Поступило сообщение о применении физического насилия и совершения противоправных действий в отношении трех несовершеннолетних подростках, - рассказали в московском управлении Следственного комитета. - Следователи провели осмотр места происшествия, установили свидетелей.

По словам источника в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратились родители детей.

- Рабочих, которые фигурируют в заявлении, уже нашли, - рассказал наш собеседник. - Однако пока по этой истории достаточно вопросов. Рассказы детей несколько отличаются от того, что говорят их папы и мамы. Якобы в подвал они вошли сами. Да, копали, но никто им не угрожал. Со всеми участниками этого инцидента еще предстоит работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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