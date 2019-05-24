Турция – 2019: Летим к воздушным шарам на вертолете

Турция давно уже стала для миллионов россиян любимым местом для проведения отпуска. Теплые моря, комфортабельные отели, многие из которых работают по системе «все включено», достопримечательности, отсутствие необходимости оформлять визу – все здесь сошлось для того, чтобы отдых прошел на высшем уровне. Поэтому несмотря на все колебания курса валют, наши сограждане отправляются в Анталию, Кемер, Белек, Сиде, Мармарис и далее по списку.

И этот год не стал исключением. Эксперты говорят, что судя по раннему бронированию, спрос на путевки в Турцию вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом! Да и сейчас, когда бронирование «ранним» уже не считается, покупки туров идут полным ходом. Что нового несет туристам уже начавшийся сезон?

- Турция становится все более привлекательной страной для состоятельного туриста, - комментирует генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнёв. – Люди готовы тратить деньги на отдых в этой стране. Причем на отдых комфортабельный. Те, кто приезжал ранее в трехзвездочные отели, теперь выбирают четырехзвездочные. Те, кто ездил в 4 звезды – интересуются номерами в пяти звездах. В этом году мы отмечаем в сегменте премиум-отдыха рост продаж на 10 – 15 процентов, что немало.

Как отмечают эксперты, путевки покупают даже несмотря на их подорожание. Впрочем, оно невелико – в районе 10 процентов.

Эти наблюдения подтверждает руководитель отдела продаж Tez Tour Россия Елена Плешивцева:

- Действительно, состоятельные туристы все чаще выбирают отдых в Турции. И у этой страны есть все условия, чтобы удовлетворить все нужды требовательного клиента. Здесь сошлись прекрасные природные условия, высококачественный сервис, комфортабельные отели.

Турция - это не только пляжный отдых. Здесь есть исторические достопримечательности. А для любителей экстрима - прогулки на яхтах, рафтинг, джиппинг.

Например, с услугой фаст-трак (Fast track) вас у трапа встретит специальный сотрудник, проводит вас через отдельный CIP-вход, где дорогого гостя ожидает индивидуальный и быстрый осмотр багажи и ручной клади. Если речь идет о вылете из Анталии, то VIP-пассажира ждут всего лишь за час до вылета (а если самолет частный – то и за полчаса). Вас встретят в аэропорту, проведут в специальный CIP-терминал. Помогут зарегистрироваться на рейс, пройти процедуру паспортного контроля. В специальном зале за чашечкой чаю или кофе, под кондиционерами и с вай-фай вы будете в комфорте дожидаться оформления всех формальностей и объявления посадки на рейс.

Экскурсионная программа тоже может подстроиться под желания и интересы конкретного туриста. Благо, в Турции есть и что посмотреть, и чем развлечься. Помимо поездок в традиционные туристические Памуккале, Демре-Мира-Кекова, Каппадокию, здесь организуют сплавы по бурным речкам (рафтинг), джиппинг, горную или морскую рыбалку (и их сочетание в любых пропорциях с джиппингом и рафтингом), катание на яхте, полет на воздушном шаре. И хотя, например, обычному туристу подняться в фейерически красивой Каппадокии на шаре непросто (слишком много желающих), для состоятельных туристов этот вопрос будет решен. Причем доставить туда клиента готовы хоть на вертолете, чтобы сэкономить время в пути.

Есть в Анатолии и комфортабельные отели, способные удовлетворить вкусы самого взыскательного туриста. В этом сезоне свои двери распахнет знаменитый Mardan Palace, которым теперь управляет не менее известный гостиничный бренд Titanic, специализирующийся на высококлассных отелях.

Проанализировав потенциал Mardan Palaca, в строительство которого бывший хозяин Черкизона Тельман Исмаилов вложил порядка полутора миллиардов евро, команда Titanica внесла необходимые корректировки в формат и обустройство отеля. Теперь это не уголок кутежа золотой молодежи, каким планировался при бывшем владельце, а респектабельное место для семейного отдыха. Роскошь отеля, а при строительстве были использованы натуральные материалы высочайшего класса – итальянский мрамор для отделки номеров, хрусталь для люстр и лестничных перил, стены украшает более 4 тысяч написанных вручную маслом картин – соединилась с опытом топ-менеджмента Titanic.

- Я в туристическом бизнесе более 25 лет, - рассказал нам генеральный директор Titanic Mardan Palacе Орхан Гёкчен. – Начинал с позиции «боя» и вот дошел до генерального директора. И весь свой путь я мечтал управлять самым лучшим отелем мира. Здесь для этого в наличии все составляющие: во-первых, это прекрасный отель, построенный на высочайшем уровне в прекрасном месте. Во-вторых, потрясающая команда топ-менеджеров, лучшие из лучших по своим направлениям. И в-третьих, каждый из этих профессионалов пришел со своей командой. В результате мы можем гордиться тем, что у нас – лучший сервис, ведь мы собрали самые квалифицированные кадры в Турции!

Горничные, найт-сервис, официанты, повара, аниматоры (их в высокий сезон будет 60 человек). 1400 сотрудников! Все заточены на то, чтобы сделать отдых гостя комфортным.

Titanic, славящийся хорошим питанием в своих отелях, полностью перестроил работу ресторанов. Теперь на территории отеля 8 ресторанов ala carte, 5 из которых работают для гостей бесплатно, и один из бесплатных – круглосуточный. Стейк-хаус, рыбный, индийской/восточной кухни, кондитерская. Полностью перестроен и расширен главный ресторан отеля, чтобы избежать очередей. В меню – свежайшая рыба и морепродукты, отборнейшее мясо, фрукты, овощи, зелень, восточные сладости – есть, кажется, всё. Отель работает по системе Golden all inclusive, то есть гостям предлагаются и алкогольные напитки иностранных брендов.

В этом году расширили, а фактически создали с нуля kids-club c опытными педагогами, говорящими на разных языках. Ребенка можно сдать специалисту с рук на руки, и быть уверенным – малыш будет накормлен, его станут развлекать и занимать, пока родители, например, едут на дальнюю экскурсию. Заработал аквапарк для малышей под открытым небом. Горки на нем специальной конструкции, чтобы предотвратить травмы на спусках.

Расширили в ширину и глубину пляж отеля со знаменитым белым песком, якобы привезенным с Мальдив. Песок, действительно, привозной (но откуда именно, администрация отеля предпочитает многозначительно умалчивать). Белейший! Не раскаляется даже под самыми жаркими лучами солнца.

Спрятаться от него, кстати, на пляже можно как под обычными грибками и зонтиками, так и в уединенных шатрах. Где за скромные 150 евро в сутки вы сможете пользоваться шезлонгами, мягкими диванами внутри беседки, услугами прикрепленного официанта, который будет вовремя менять полотенца, приносить напитки, освежать пепельницу. Каждый шатер оборудован сейфом, чтобы дорогие гости были спокойны за свое имущество.

Те, кто предпочитают плавать в бассейнах, не будут разочарованы: на территории отеля есть как открытые, так и закрытые, в том числе и с подогревом (в спа-центре).

Номера отеля оформлены в двух стилях: одно крыло – сдержанная и элегантная европейская роскошь, второе – золото, мрамор и парча восточного, османского стиля. Стоят, кстати, аналогичные номера Восточного и Западного крыла одинаково, так что каждый гость может выбрать, что ближе. Нужно только указать желаемый стиль при бронировании отдыха.

Золотых унитазов в Titanic Mardan Palace мы не нашли, но в отделке ванных комнат использована золотистая плитка.

Минимальный размер номера – 42 кв. м. Есть двухкомнатные family-room. И даже двухэтажные номера (среди них – с одной и двумя спальнями). У постояльцев двухэтажных номеров – своя приватная территории, терраса, и индивидуальный доступ к бассейну.

А для тех, кому и этого мало, в отеле могут предложить, например, номера типа Lake House: по сути, это виллы, стоящие в саду. Из каждой такой виллы, утопающей в зелени, есть выход к собственному бассейну. Комфорт вип-гостей оберегают два специально приставленных к номеру сотрудника, решающих любые вопросы. Так, например, к приезду постояльца бар заполняется входящей в стоимость алкогольной продукцией премиальных брендов.

На территории отеля есть ночной клуб (причем отличная звукоизоляция не нарушает сон тех гостей, кто выбрал спокойный отдых). Постоянно проводятся концерты звезд. Только за май здесь побывали: Emin, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Анна Седокова, Дискотека Авария, балет Тодес, Lara Fabian и др.

Titanic Mardan Palace переживает второе рождение. Топ-менеджмент ставит перед собой амбициозные задачи: стать самым комфортабельным отелем в мире. И, пожалуй, шанс есть.

P.S. А золотых унитазов, о которых ходили слухи с самого момента постройки отеля Тельманом Исмаиловым, мы так и не нашли. Говорят, и не было их...