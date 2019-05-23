2019-05-23T17:38:35+03:00
Звезды

«По стопам Волочковой»: Калашникова разделась ради нового имиджа

Певица и бывшая подруга Прохора Шаляпина шокировала провокационной фотосессией
Игорь ПОЛЯКОВ
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В таком откровенном виде предстала в новой фотосессии певица и звезда ток-шоу Анна КалашниковаВ таком откровенном виде предстала в новой фотосессии певица и звезда ток-шоу Анна КалашниковаФото: Личный архив
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Лишь кружевное белье и высокий каблук — в таком откровенном виде предстала в новой фотосессии певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова.

— Когда мой мужчина увидел эти фото в моем телефоне, первая его реакция была: «Удали немедленно!» Он счел эту фотосессию слишком провокационной, — рассказала «КП» бывшая девушка Прохора Шаляпина.

Но, по словам певицы, своего нынешнего бойфренда она не послушалась, фото удалять не стала, поскольку специально задумала эту фотосессию как ребрендинг своего имиджа.

Калашникова разделась ради нового имиджа Фото: Личный архив

Калашникова разделась ради нового имиджаФото: Личный архив

— У меня сейчас выходят 4 песни. Одна из них будет очень сексуальной. Она так и называется — «По любви». Надеюсь, она станет большим хитом. Но новая песня диктует новый имидж, поэтому пришлось довериться фотографу и стилистам.

«Без стыда», «На вас же дети подписаны, а вы фото в белье публикуете», «Пошла по стопам Волочковой. Ту тоже давно в одежде не видели, все оголяется», «Аня, вы же мама, зачем такие откровенные фото», — обрушились на Калашникову хейтеры.

Певица и бывшая подруга Прохора Шаляпина шокировала провокационной фотосессией Фото: Личный Архив

Певица и бывшая подруга Прохора Шаляпина шокировала провокационной фотосессиейФото: Личный Архив

«Лободе можно, а ей нельзя так фоткаться? Двойные стандарты», «Смело, но красиво», «Если фигура позволяет, то почему бы ее не показать, пока молодая», — поддержали Анну подписчики ее Инстаграма.

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Звезда ток-шоу Анна Калашникова удивила гостей международной премии Bravo выбором платья. На гала-ужин музыкальной премии Bravo певица нарядилась весьма провокационно. «Голое» платье звезды более чем ясно демонстрировало, что под нарядом у красотки ничего нет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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