«Без белья»: наряд Анны Калашниковой вызвал оторопь Траволты

Звезда ток-шоу Анна Калашникова удивила гостей международной премии Bravo выбором платья. Даже Джон Траволта смотрел на этот наряд, словно под гипнозом, хотя каких только платьев и красавиц не повидал на своём веку на голливудских дорожках. На гала-ужин музыкальной премии Bravo певица нарядилась весьма провокационно. «Голое» платье звезды более чем ясно демонстрировало, что под нарядом у красотки ничего нет.

Анна Калашникова на гала-ужине музыкальной премии Bravo.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Такое платье можно носить только без белья, — объяснил «КП» стилист Виктор Марченко. — Такие платья любила Жанна Фриске. Чтобы в платье красиво смотрелся бюст, на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво, поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно.

Я бы посоветовал Калашниковой в следующий раз надевать под подобный наряд прозрачное боди. Это выглядело бы менее провокационно. А вообще на гала-ужинах надо придерживаться более консервативного стиля. Понятно, что у Анны хорошая фигура и она хочет показать себя, но в следующий раз ей надо выбрать брючный костюм. Он был бы более уместен для подобного раута.

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