2019-03-28T13:01:46+03:00
Звезды

«Без белья»: наряд Анны Калашниковой вызвал оторопь Траволты

Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии Bravo в смелом платье
Алина ЧЕРНОВА
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Анна Калашникова.Анна Калашникова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Звезда ток-шоу Анна Калашникова удивила гостей международной премии Bravo выбором платья. Даже Джон Траволта смотрел на этот наряд, словно под гипнозом, хотя каких только платьев и красавиц не повидал на своём веку на голливудских дорожках. На гала-ужин музыкальной премии Bravo певица нарядилась весьма провокационно. «Голое» платье звезды более чем ясно демонстрировало, что под нарядом у красотки ничего нет.

Анна Калашникова на гала-ужине музыкальной премии Bravo. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова на гала-ужине музыкальной премии Bravo.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Такое платье можно носить только без белья, — объяснил «КП» стилист Виктор Марченко. — Такие платья любила Жанна Фриске. Чтобы в платье красиво смотрелся бюст, на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво, поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно.

Я бы посоветовал Калашниковой в следующий раз надевать под подобный наряд прозрачное боди. Это выглядело бы менее провокационно. А вообще на гала-ужинах надо придерживаться более консервативного стиля. Понятно, что у Анны хорошая фигура и она хочет показать себя, но в следующий раз ей надо выбрать брючный костюм. Он был бы более уместен для подобного раута.

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Завершившаяся несколько часов назад премия BraVo немного разогнала кровь светским москвичам и гостям столицы, которые еще не успели оправиться от зимней спячки. Музыкальный марафон шёл три дня и смог удовлетворить, пожалуй, всех. Для любителей классики - пожалуйста, балерина Светлана Захарова и пианист Иван Бессонов, для любителей порассматривать западных звёзд - Траволта и Хелен Миррен. Для тех, кто обожает плясать в проходах - Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Последние два исполнителя как раз зажигали в последний день, когда вручались награды за достижения в области популярной музыки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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