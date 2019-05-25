Валентин Логунов, бывший соратник Бориса Ельцина: Это я предложил на съезде Михаилу Горбачёву отказаться от поста Генерального секретаря ЦК КПСС. Но он не послушался...
НАША СПРАВКА
В марте 1989 г. в Советском Союзе впервые прошли выборы - причем, альтернативные, - народных депутатов СССР. Тогда за один мандат боролись сразу несколько кандидатов. А 25 мая в Москве, в Большом Кремлевском дворце, открылся первый съезд народных избранников. (Этот форум продолжался до 9 июня.) Депутатский корпус состоял из 2250 человек.
В первый же день работы съезд избрал Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва Председателем Верховного Совета СССР.
Заседания транслировались в прямом телевизионном эфире на всю страну. Тогда жители СССР впервые смогли увидеть академика Андрея Сахарова, который выступал с критикой политической системы СССР. Еще эти майские дни были «ознаменованы» противостоянием члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева с народным депутатом СССР, опальным в то время - будущим первым Президентом России Борисом Ельциным.
Тогда же была сформирована «Межрегиональная депутатская группа», которая выступала за политические и экономические преобразования в СССР, за радикальное реформирование советского общества. В нее входил и Валентин Логунов. (Затем он был замминистра печати РСФСР, а с ноября 1990-го по октябрь 1993-го - главным редактором «Российской газеты».) С ним мы встретились накануне юбилея 1-го депутатского, который можно вполне назвать историческим...
Валентин Логунов
- ...Валентин Андреевич, одним из самых ярких эпизодов на том съезде было ваше выступление, когда вы предложили Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву уйти в отставку. Немыслимая смелость для СССР! Вы тогда с Ельциным накануне это обговорили или у вас у самого эта мысль родилась?
- Мысль эта родилась вечером, накануне этого заседания. Я встречался с избирателями, по-моему, где-то на «Молодежной»…
Валентин Логунов: «Это я предложил на съезде Михаилу Горбачёву отказаться от поста Генерального секретаря ЦК КПСС».Александр ГАМОВ
- Я помню, у метро «Молодежная» с вами здоровались каждый третий.
- Ну, знали, знали. Встреч было много, чуть ли не ежедневно. И накануне этого съезда мне предложили (человек 50-70) спросить Михаила Сергеевича: «Вы оставите пост Генерального Секретаря ЦК КПСС, когда мы вас изберем здесь, на съезде, председателем Верховного Совета СССР?»
Аргументация-то простая: вы теперь, дорогой, - всенародный, надпартийный товарищ. Поэтому, на мой взгляд, это был закономерный вопрос. Но я помню, как на это отреагировал зал съезда.
- По-разному, по-моему.
- Да нет, по-разному там не было. Было выступлений 10-12, может быть…
- Клеймили Логунова.
- Да нет, не Логунова. Говорили о том, что это сейчас вредно, невозможно, что надо сосредоточить власть в одних руках, что реформы не пойдут и так далее. Такая была реакция. Но избрать-то избрали все равно. Некого было избирать, кроме него, инициатора всех этих преобразований.
- 30 лет прошло со дня первого съезда народных депутатов СССР. С этим своеобразным юбилеем совпал выход вашей книги «Бесы…» Почти как у Достоевского.
- «Бесы в красной гостиной».
- Я ее не всю прочитал, но полистал, посмотрел. Я помню Логунова той поры. Вы были за Бориса Ельцина. А что случилось потом с Логуновым, после того, как ушел в историю первый съезд, после того как вас назначили главным редактором «Российской газеты»? Что случилось с вами, с такими, как вы? Почему так быстро, резко наступило разочарование?
- Я хочу уточнить, о чем вопрос: о разочаровании в тех реформах, в тех преобразованиях или разочаровании в Ельцине?
- И в Ельцине, и в реформах.
- В реформах у меня никогда не было разочарования. В тех, по крайней мере, которые начинал Горбачев.
- А в Ельцине? Вам не стыдно сегодня перед поколениями? Вы же ярый ельцинист тогда были.
- Ну, Саш, не был я… Это чрезмерная оценка, что я был ярым.
Книга «Бесы в красной гостиной»
- Все вы теперь так говорите.
- Мы его просто берегли. Я имею в виду «Российскую газету». До тех пор, пока не случилось то, что случилось, с приходом правительства Гайдара.
Мы Ельцина берегли, и это можно прочесть в «Российской газете». Мы говорили о том, что есть два избранных народом органа власти – президент и Верховный Совет. Правительство уходит, приходит. Президент остается на избранный срок.
В этом смысле невозможно было согласиться с тем, что стало творить это молодое правительство. Я давал свою оценку не сути преобразований, а способам их реализации. Поэтому и повернулась газета. Я перед написанием этой книги довольно основательно просмотрел «Российскую газету» за те три года. Я и сейчас считаю, что газета вела себя достойно, правильно и справедливо.
- А потом Логунов сориентировался на Хасбулатова. А потом Логунова с автоматами вывели из кабинета главного редактора. Я правильно формулирую?
- Саша, я это слово - «сориентировался» - убрал бы из своего и твоего лексикона.
- Я ничего не убираю. У нас бесцензурное издание.
- Пожалуйста. Я для вас это говорю.
Как раз речь идет не о приспособленчестве, а о принципиальной позиции. Откровенно скажу, я мог бы, действительно, «сориентироваться». Мы ведь чуть ли не в друзьях находились с Филатовым, тогдашним руководителем Администрации президента Ельцина, даже домами дружили. Я мог пойти и, так сказать, покаяться, перейти на другую сторону… Но мои убеждения были таковы, и я попытался не уйти от этих убеждений. За что и поплатился своей должностью. И не жалею об этом.
- Скажите, вы пойдете на мероприятие, посвященное этому выдающемуся событию нашей истории, выпьете 100 грамм, провозгласите тост... За что?
- Почему обижаешь-то? Ты говоришь про 100. Я побольше выпью.
- За что вы выпьете побольше?
- Я выпью, наверное, за то, что, несмотря на многие перипетии, сложности и так далее, прожита жизнь, и я к ней отношусь хорошо. Хорошая жизнь состоялась. А если говорить о значении съезда в истории нашей страны, это, конечно же, было драматичное и поворотное событие… Но в тех событиях надо разбираться, надо оценки делать без крика, без шума...
- Еще за что вы выпьете больше, чем 100 грамм?
- За книжку. Я четыре года мучился над ней. Ну, и выпью за то, что встречусь с друзьями, товарищами, коллегами, всем им скажу, чтобы они здравствовали. Для людей нашего возраста это самое лучшее пожелание.
- Спасибо, Валентин Андреевич! И - с 30-летием вас 1-го съезда народных депутатов СССР.
- Спасибо тебе, Саша, за то, что вспомнил.
- А вам - что напомнили...
ИСТОЧНИК KP.RU