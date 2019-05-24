2019-05-23T23:51:50+03:00
Общество

«Комсомолке» исполнилось 94 года. А она все так же молода!

Сегодня любимая газета страны празднует день рождения
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Мы работаем для вас!Мы работаем для вас!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уважаемые читатели! Поздравляем вас и нас с праздником - сегодня вашей «Комсомольской правде» исполняется 94 года! Солидный возраст для издания, которое имеет богатейшую историю. Но «Комсомолка» не собирается почивать на лаврах прошлых заслуг, а развивается так, что конкуренты завидуют!

Печатная версия является одной из самых популярных в стране, а электронная - kp.ru - в мире!

С появления на свет 24 мая 1925 года «КП» всегда призывала жить полной жизнью и приносить пользу Родине. И призывы эти были самыми разными: от акции ГТО до комсомольских строек - Московский метрополитен, ДнепроГЭС, БАМ...

«Комсомольская правда» всегда была там, где труднее всего, - и в военное время, и в мирное Фото: фотохроника ТАСС.

«Комсомольская правда» всегда была там, где труднее всего, - и в военное время, и в мирноеФото: фотохроника ТАСС.

Неудивительно, что именно «Комсомолку» наградили первым в истории орденом Ленина. И еще четырьмя орденами - Отечественной войны, Октябрьской Революции и двумя Трудового Красного Знамени. Эти награды заслуженны, потому что «Комсомольская правда» всегда была там, где труднее всего, - и в военное время, и в мирное.

Флаг родной "Комсомолки" на перевале Дятлова Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Флаг родной "Комсомолки" на перевале ДятловаФото: Николай ВАРСЕГОВ

Сотрудниками «Комсомольской правды» были самые знаменитые люди страны. Поэты - Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Писатели - Аркадий Гайдар, Константин Симонов, Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Александр Солженицын.

Первый номер "Комсомолки"

Первый номер "Комсомолки"

Здесь же традиционно работали лучшие журналисты России. Среди них - очеркист Инна Руденко, легендарный научный обозреватель Ярослав Голованов, бессменный ведущий рубрики «Окно в природу» Василий Песков.

В 1990 году «Комсомолка» поставила мировой рекорд по тиражу - 22 370 000 экземпляров в день!

А сейчас аудитория электронной версии «Комсомолки» 50 000 000 человек по всему миру. Активно развивается Радио «КП» - и вряд ли какая радиостанция может похвалиться тем, что в ее студии в прямой эфир вышел Президент России (это случилось в январе прошлого года).

Владимир Путин в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Путин в эфире радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомолка» имеет богатую историю, но главное ее богатство - это вы, дорогие читатели газеты, сайта и слушатели нашего радио.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Хорошо ли ты знаешь историю "Комсомолки"?

24 мая газета "Комсомольская правда" отмечает 94-й год рождения! Знаешь ли ты основные вехи нашей истории? Пройди наш тест (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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