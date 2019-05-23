Канада победила Швейцарию 3:2 в овертайме, уйдя от поражения за 0,3 секунды до сирены

В четверг, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею играются четвертьфинальные поединки. И пока российская команда "бодалась" против США, в паралелльно проходящей игре Канада билась против Швейцарии. И в этой встрече грянула невероятная сенсация. Победитель группы "А" чемпионата мира встречался с крепкой, но не топ-сборной из Европы.

Счет в поединке на 18-й минуте матча отыграл Андригетто - Швейцария неожиданно для всех повела в этой игре 1:0 в первом периоде. Но канадцы на 25-й минуте смогли сравнять счет - у них отличился Стоун. Однако на 39-й Нико Хишир забрасывает канадцам вторую шайбу. И весь третий период превратился в настоящее испытание для сборной Швейцарии. Нужно было сохранить это преимущество в одну шайбу. Канадцы, которые привезли неплохой состав на турнир, обрушили град атак на ворота Швейцарии.

И на последней секунде матча канадцам удалось забросить шайбу, они побежали сразу же праздновать. Есть спасение! Есть? Судьи поехали смотреть повтор. И они поразили ворота сборной Швейцарии за 0,3 секунды до конца матча. Судьи ну очень долго совещались, пытаясь принять решение. Волновались обе команды, болельщики просто сходили с ума в эти секунды.

В итоге шайбу Дамона Северсона засчитали. Она была заброшена меньше чем за секунду. И в итоге - овертайм. И на 65-й минуте матча Марк Стоун выводит Канаду в полуфинал чемпионата мира, забросив победную шайбу.

А это значит, что в теории теперь остается шанс для эпического финала чемпионата мира - Россия против Канады.