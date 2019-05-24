Москвичи смогут бесплатно проверить сосуды, сердце, легкие и заняться нейрохакингом

29 мая в Москве открывается Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». И в тот же день в рамках форума начнет работать «оздоровительная» бесплатная выставка для всех желающих. На ней можно будет увидеть и протестировать такие «экспонаты»:

- Проект «Московское долголетие». Посетителям экспозиции расскажут, как вступить в этот проект людям старшего возраста и чем можно будет заниматься (компьютерные курсы, танцы, модные показы и др.).

- Тестирование на риски возникновения алкогольной, наркотической и других форм зависимостей. Такую программу предложит стенд Департамента здравоохранения Москвы. Также здесь можно будет сделать тест на уровень СО (угарного газа) в организме курильщиков, получить консультации опытных специалистов наркологической службы. А еще - принять участие в интерактивных лекциях и играх с биологически активной обратной связью, то есть заняться модным нейрохакингом.

- Проверка зрения на высокотехнологичном оборудовании. За этим нужно отправляться на стенд Калужской области, где обустроит свою площадку калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. Здесь же будут проводить экспресс-диагностику болевых синдромов, заболеваний сосудов конечностей, УЗИ сосудов нижних конечностей.

- Определение риска онкологических заболеваний. Для этого на стенде Тюменской области будут установлены специальные healthy-панели. Также тут научат правилам самообследования молочных желез и кожи (для профилактики рака).

- Проверить состояние своего сердца — на стенде НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и сдать кровь в рамках донорской акции на стенде ФМБА России.

- Заглянуть в «Кабинет здорового питания». Здесь каждый желающий сможет узнать количество жировой и мышечной массы в собственном теле, определить плотность костной ткани, получить рекомендации опытного врача-диетолога о том, как спланировать здоровый рацион для себя и всей семьи.

Где: улица Ильинка, дом 4, выставочный Комплекс «Гостиный Двор».

Когда: 29 мая 10:00 - 20:00, 30 мая 10:00 - 20:00, 31 мая 10:00 - 17:00. Вход свободный.