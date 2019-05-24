Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса

В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля – ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом. Ни одно светское мероприятие кинофорума не собирает столько знаменитостей и толстосумов, которые желают прикоснуться к блеску и славе звезд. На балу гостей ждет ужин и аукцион, вся выручка от которого идет на благотворительность. Гости общаются в непринужденной остановке на банкете и на свежем воздухе у отеля Eden Rock, где проходит прием – знакомятся, болтают и просто приятно проводят время. Неудивительно, что на лужайке, где участников бала ждал приветственный коктейль, можно увидеть самые неожиданные пары. Например, Татьяну Навку и Антонио Бандераса.

Антонио и Татьяна мило поболтали на лужайке. Фото: Инстаграм.

Олимпийская чемпионка приехала на Лазурный берег по приглашению ювелирного бренда Chopard, лицом которого она является в России. А Антонио представлял на фестивале новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором он играл главную роль Неизвестно, о чем говорили актер и спортсменка – о кино или о бриллиантах, но Бандерас явно был очарован своей новой знакомой. Тем более, что испанский мачо знает толк в красивых женщинах, а Татьяна была чудо как хороша в своем вечернем платье фисташкового цвета с глубоким вырезом на груди.

Одной рукой приобняв Навку за талию, а другой поднимая тост за здоровье русской красавицы, Антонио улыбался фотографам. Татьяна, стоя рядом со звездой мирового кино, выглядела сногсшибательно, чего не могли не признать все гости, окружавшие их в этот момент.

Бандерас был явно очарован своей новой знакомой. Фото: Инстаграм.

К слову, на бал Бандерас пришел со своей подругой, голландской банкиршей Николь Кимпел. 58-летний актер и его 38-летняя подруга встречаются уже четыре года.

На бал Бандерас пришел со своей подругой, голландской банкиршей Николь Кимпел.Фото: REUTERS

Татьяна же пришла на бал amfAR вместе с 19-летней дочкой Сашей Жулиной. Это был первый выход юной Александры в свет на красной дорожке Каннского фестиваля. Девушка выбрала для вечеринки белое платье, отделанное кружевом. Александра учится на первом курсе МГИМО и по возвращении в Москву ее ждут экзамены – девушка будет сдавать первую в своей жизни летнюю сессию.

Татьяна поехала на бал вместе с дочкой Сашей Жулиной.

sashazhulina Саша Жулина в Каннах.

Навка очень гордится дочкой: как-то она продемонстрировала зачетку наследницы, в которой стоят одни пятерки. В детстве Саша серьезно занималась теннисом и собиралась стать спортсменкой. Но травма поставила крест на ее планах.

Для 19-летней наследницы спортсменки это был первый светский выход в Каннах. Фото: Инстаграм.

Напомним, дочь Александру Татьяна Навка родила в браке с тренером Александром Жулиным. Вторым мужем фигуристки стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, от которого Татьяна родила младшую дочь Надежду.