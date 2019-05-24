ЕГЭ-2019: Главное - спокойствие!

27 мая выпускникам предстоит сдать первые ЕГЭ - по географии и литературе. Напоминаем основные моменты, которые помогут 11-классникам и их родителям пережить это лето с минимальными потерями нервных клеток.

Типичные ошибки прошлых лет

Помимо банальных вещей - описок и арифметических ошибок - встречаются и более серьезные пробелы в знаниях. Вот краткий перечень типичных ошибок, которые были на ЕГЭ по самым популярным предметам в прошлом году.

Русский язык: путаница с одной и двумя «н», проблемы с паронимами (например, слова «представить» и «предоставить»), проблемы с определением типов речи (не умеют различать описание, повествование и рассуждение).

Математика: и на базовом, и на профильном уровне большие проблемы с геометрией.

Обществознание: повторите экономику! По результатам прошлого года с вопросами про экономический рост и ВВП справились только 18 процентов сдававших экзамены.

Физика: обратите внимание на электродинамику и молекулярную физику.

Английский язык: не надо использовать заготовки и шаблоны в эссе. Не хватает словарного запаса - опишите нужный термин своими словами.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Как подать апелляцию

Официальных поводов всего два.

Во-первых, это нарушение процедуры проведения экзамена. Например, если в аудитории не хватило черновых листов для всех желающих или в коридоре вовсю шумели ремонтники. В таких случаях апелляцию надо подавать в тот же день, не выходя из школы, где проходил экзамен. В течение двух дней после поступления жалобы организаторы должны поднять записи с камер наблюдения, опросить ассистентов и общественных наблюдателей. Если нарушения и правда были, то выпускнику аннулируют его результат и экзамен надо будет пересдать в один из резервных дней.

Во-вторых, это несогласие с выставленными баллами. Например, если компьютер неверно распознал слова и буквы в тестовой части ответа или если эксперты, на ваш взгляд, недооценили письменную часть или эссе. Тут подать заявление на апелляцию нужно в течение 2 рабочих дней после официальной публикации результатов по предмету. То есть надо не ждать, пока школа вывесит списки с баллами на доске объявлений (она это может сделать и спустя неделю), а самому проверять результаты в личном кабинете на официальном портале Единого госэкзамена. Ответ придет в течение

4 дней - назначается конфликтная комиссия, где выпускнику (самому, без учителей!) надо будет отстоять свою позицию.

Во всех остальных случаях апелляция просто не будет рассматриваться:

- Претензии «Что за дурацкий вопрос» не пройдут.

- Тестовая часть не обсуждается - оспорить результат можно, только если компьютер что-то неправильно распознал. Тогда эксперты перепроверят бланки и обновят баллы.

- Выпускник пришел со смартфоном или шпаргалкой - будет удален с экзамена, и ничего тут не поделать.

- Экзаменационная работа неправильно оформлена: ручка не того цвета или вместо крестиков ответы помечены галочками, не указан код аудитории или стоят пометки в той части бланка, которую должны оформлять педагоги.

- Черновики с правильным решением не рассматриваются - так что оставьте в запасе достаточно времени, чтобы перенести все ответы на бланк.

Кто может пересдать

Второй шанс есть у тех выпускников, кто не набрал минимального балла для получения аттестата по русскому языку и/или математике. Они смогут подготовиться получше и попытать счастья в резервные дни, предназначенные для пересдач. Для тех, кто запорол и эту попытку, будет еще и третья, уже в сентябре.

На пересдачу смогут отправиться и те выпускники, кто столкнулся с организационными нарушениями во время ЕГЭ. Например, если на экзамене не хватило бланков. Если проверка это подтвердит, выпускника отправят на пересдачу в резервный день.

Прийти на экзамен в резервные дни смогут те, кто пропустил основные дни экзаменов по уважительным причинам:

- болезнь или плановая операция;

- внезапное ухудшение самочувствия уже на экзамене (нужна справка от врача);

- автомобильная авария или другой подобный инцидент;

- смерть близкого родственника;

- ЧП в пункте проведения экзамена.

Самое важное

Математику теперь можно сдавать только на одном уровне сложности - либо на базовом, либо на профильном!

В ЕГЭ по русскому языку необязательно приводить примеры и аргументы из книг. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам необязательная, но она «весит» 20 баллов - то есть без нее выше 80 баллов не набрать.

Комментарии специалистов

«Выспитесь, чтобы не было каши»

- Сейчас, когда до экзамена осталось всего несколько дней, ребенку важно не «переучиться», - советует семейный психолог Светлана Александрова. Если долго заниматься однообразной умственной деятельностью, внимание и концентрация снижаются. В итоге в голове будет каша! Поэтому нужно обязательно делать перерывы, гулять на свежем воздухе, пить побольше жидкости и постараться высыпаться.

От родителей выпускников тоже многое зависит. Очень важно, чтобы близкие были спокойны, поддерживали выпускника и не нагнетали атмосферу. Нужно понимать самим и донести до подростка - оценка за ЕГЭ не делает ребенка плохим или хорошим и не влияет на любовь родителей к нему. Необходимо верить в него и его успех - и тогда ребенок и сам почувствует прилив уверенности, который позволит ему проще пережить этот непростой период.

«Вдохни-выдохни и приступай!»

Легко сказать «Главное перед экзаменом - успокоиться». Как это сделать? Вот что посоветовала родителям выпускников психолог Евгения Курилова.

- Почему важно взять под контроль тревогу? Она снижает внимание, заставляет делать глупые ошибки. Поэтому в день икс за завтраком сажаете ребенка напротив и авторитетно и убедительно говорите: «Ты много готовился, учил материал. Так что теперь самое главное - сохранить спокойствие. Для этого не спеши. Войдя в класс, не торопись, осмотрись. Выбери удобное место. Глубоко вдохни и выдохни. Тогда ты сможешь сосредоточиться на задании и не отвлекаться больше на изучение обстановки.

Прочитай внимательно все задания. Еще раз глубоко вдохни-выдохни. Теперь можно приступать к тесту. Ты решал такие задания много раз на уроках и дома. Начинай с вопросов, в ответах на которые уверен. Знания будут сами всплывать в твоей голове. Спорные и каверзные задания сделаешь во вторую очередь.

Ну все. Теперь ты полностью готов!»

Да, кстати: если вы будете нервничать, школьнику успокоиться будет значительно сложнее. Так что и сами перестаньте накручивать себя.