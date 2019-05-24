Что мы выловили со дна водоемов: Запчасти от мангалов, замочки влюбленных, ельцинские рубли и 12 патронов

Дно на пляжах очень часто может испортить любому отдыхающему настроение. Заходишь ты в воду, пошел от берега по песочку - и наступаешь на кусок битого стекла или искромсанную крышку консервной банки.

Для чистоты эксперимента проверяем два типа водоемов. Один такой, где купаться официально нельзя, но летом наш человек все равно лезет плавать, а второй - легальный, с облагороженным пляжем и инфраструктурой.

ДИКИЙ ПЛЯЖ:

Пивные пробки, арматура, ключи - все в воду

Большой Очаковский пруд на западе города. В жару там всегда полно купающихся. Хотя официально лезть в воду запрещено. Проверять чистоту пляжа решили с помощью мощного магнита, способного ухватить любые вещи из металла весом до 300 килограммов. Он на крепкой альпинистской веревке, которая предусмотрительно привязана к ноге моего спутника, энтузиаста магнитной рыбалки Владимира Порываева. Зашвыриваем в воду и тянем.

- Термин «магнитная рыбалка» придумали кладоискатели, - рассказывает Владимир. - Забрасываешь магнит и гадаешь, что он может зацепить. По берегам рек, озер и прудов раньше деревни стояли. Вдруг какой-нибудь артефакт вытянем?

Тоже проникаюсь азартом. Вот магнит ползет уже под самым берегом, его через толщу воды видно.

- В подобных водоемах есть несколько типов предметов, которые магнит цепляет чаще всего, - объясняет опытный Порывав. - Вытягивает части одноразовых разборных мангалов. Кто-то шашлык покушал, мангал ему лень до мусорки тащить, он его в воду. Гады, что тут сказать… Еще часто попадаются крючки и прочие рыболовные снасти. Зимой мужики на льду рыбу ловят. В снегу что-то теряется. А когда тает - все в пруд.

Практически после каждого заброса магнит вытаскивает из ила что-то металлическое. Чаще всего пробки и монеты. Причем монеты почему-то в основном старые, начала 90-х.

- Это ельцинские рубли. - Владимир Порываев отчищает от грязи и ржавчины реверс десятирублевки. - Их делали из самого дешевого материала - плакированной стали, потом вывели из оборота. Сейчас они никому не нужны и ничего не стоят, даже за номинал не продать.

В следующие минут сорок мы достаем из пруда полуметровый рашпиль, запчасти мангалов, несколько шампуров, вилку от детского велосипеда, несколько батареек, какие-то болты и шестеренки, полдюжины блесен. Дешевые мужские часы. И снова монеты. Рублей тридцать новыми, снова несколько ельцинских и, к удивлению, тайский бат.

- Вообще из современных иностранных монет чаще всего попадаются киргизские сомы, - говорит эксперт. - Видимо, бросают в воду по традиции, чтобы вернуться. Как мы с вами на курортах в море бросаем.

Продолжаем движение по берегу пруда. Наш улов растет: снова куча пивных пробок, обрезки арматуры, диоды от сварки, брелок в форме половинки сердца и несколько небольших замочков с ключами.

- Это новобрачные и влюбленные бросают, - комментирует Порываев. - Замочек закрыли - и в пруд вместе с ключом. Чтобы любовь крепкая была.

С Очаковским прудом все понятно. Грязно! Кому вообще может прийти в голову здесь купаться?!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ:

МЧС каждый год чистит

Такая картина далеко не на всех городских водоемах. На днях стало известно, что московские пляжи признали самыми чистыми в России.

Мы меняем дислокацию. Пляж Левобережный - популярное место у жителей севера столицы. Красивая бухточка на канале имени Москвы. Здесь в него впадает река Воробьевка и расширяется метров на двести. Пляж несколько лет назад очень круто облагородили. Зелень. Кафешки. Модно обшитая деревянным брусом набережная. Мужики рубятся в волейбол.

Официально пляжный сезон в Москве еще не открыт. Вода пока не слишком-то прогрелась. Спасателей нет, но некоторые отдыхающие уже купаются.

Подхожу к семейной паре лет под сорок пять, которые только что вышли из воды. Спрашиваю про чистоту дна.

- Ой, у нас тут отлично. МЧС же каждый год чистит. Не могу припомнить, чтобы я или кто-то из знакомых на что-то такое наступал. Даже камней крупных нет.

Вода прозрачная - метров на пять - семь от берега дно видно, а дальше глубина понемногу увеличивается. И берег действительно чистый. Максимум мелкие камешки.

Порываев забрасывает свой магнит. Веревка в полете разматывается, и магнит с брызгами плюхается в воду. Достаем. Пусто!

- Странно, - удивляется Порываев. - Обычно хоть какой-то металл обязательно находим…

Мы бросаем свой «невод» во второй раз и в третий. И еще много раз. За минут двадцать такой рыбалки весь наш улов - одна пробка от пива.

- Может, у вас магнит не работает? - смеюсь.

- Да прям, - отвечает кладоискатель. Бросает магнит на траву (здесь, когда жарко, загорают на полотенцах сотни отдыхающих) и тянет его за собой метров двадцать. Показывает: к магниту налипают несколько монет - по рублю и 50 копеек. Кто-то растерял, должно быть.

- Это на самом деле очень чистый пляж, - заключает Владимир Порываев.

Опасная находка

Привет из 90-х?

Идем вдоль набережной. У Порываева есть профессиональная привычка - он все время смотрит себе под ноги и вокруг. Машет рукой - смотри! Примерно в полутора метрах от берега на дне лежат предметы, похожие на болты. Взяли какую-то палку, пораскидали их в разные стороны. Патроны!

- Может, наследие лихих 90-х, - предположил эксперт. - Бандиты их после какой-нибудь истории сбрасывали в воду.

Но почему лежат у самого берега? И что нам теперь с этим добром делать? Если оставим - вдруг патроны найдут дети? Или, наоборот, злодеи какие-нибудь? Решаем нести находку в полицию. Собираем боеприпасы в мешочек: здесь 7 длинных патронов от винтовки, 4 пузатеньких от пистолета, один от автомата.

Гуглим в интернете, где тут ближайший отдел полиции. 10 минут пешком. ОВД по району Левобережный. Туда мы с Порываевым прямиком и отправились.

Но о том, как мы сдавали боеприпасы, надо рассказывать отдельно. Читайте нашу историю в ближайших номерах «Комсомолки».

Привет из 90-х?Фото: Александр РОГОЗА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Список мест отдыха у воды подготовят к 29 мая

Сразу несколько различных столичных служб и ведомств продолжают подготовку городских пляжей к предстоящему сезону. Все эти работы должны быть завершены к 25 мая, а уже 29 мая обещают сформировать окончательный список зон отдыха, где в этом сезоне разрешат купание. Прошлым летом официальных пляжей было 11 (упомянутый в тексте «Левобережный» в том числе).

КСТАТИ

Магнитная рыбалка сейчас становится все популярнее. Увлечение по нынешним временам не самое дорогое. Так, магнит на 200 кг (это вес, который он может ухватить) стоит около 3,5 тысячи рублей, на 300 кг - 4 тысячи, на 400 кг - 5 тысяч. Альпинистская веревка, непромокающая, рассчитанная на несколько центнеров веса, - до 500 рублей за 20 метров, до 700 - за 30 м.