Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер похвасталась в Каннах длинными ногами

В Каннах прошла самая ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR Gala. По традиции его устраивают накануне закрытия кинофорума, приглашая самых красивых моделей планеты, голливудских звезд и известных богачей. Средства, собранные на благотворительном аукционе, идут в фонд борьбы со СПИДом. Ну а для знаменитостей amfAR Gala – это прежде всего возможность показать себя и свои кутюрные наряды.

Кендалл Дженнер.Фото: REUTERS

Главной звездой бала в этом году стала 23-летняя модель Кендалл Дженнер. Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (по версии Forbes) зарабатывает в год почти 30 миллионов долларов и стоит на первой строчке списка богатейших звезд подиума. Младшая сестра Ким Кардашьян, к счастью, пошла внешностью не в свою фигуристую родню – она с детства была высокой и очень худой. Природа наградила ее ангельским лицом и длинными ногами, которые она и продемонстрировала на балу amfAR Gala.

Кендалл Дженнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кендалл нарядилась в сногсшибательное платье цвета фуксии, которое она выбрала, разумеется, неслучайно. Накануне бала известный бренд демократичной одежды H&M объявил о создании новой коллекции с известным итальянским дизайнером Джамбаттистой Валли. И первыми платья из новой коллекции примерили модели на балу amfAR. Кендалл достался хит коллекции – воздушный розовый наряд.

Кендалл Дженнер.Фото: REUTERS

К слову, в своем Инстаграме Кендалл продемонстрировала еще один вариант своего платья – мини, с пышной короткой юбкой. Собираясь на бал, модель позировала на террасе отеля на фоне моря.

Кендалл Дженнер.Фото: REUTERS

Бал amfAR посетило немало голливудских знаменитостей. Например, Ева Лонгория – звезда «Отчаянных домохозяек» стала ведущей благотворительного аукциона, на котором продавали пожертвованные звездами личные вещи и украшения. Ева выбрала для вечера белое платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру.

Ева Лонгория.Фото: REUTERS

Белый наряд выбрала и Милла Йовович. Актриса приехала на Лазурный берег вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном. Супруги вместе уже 17 лет, а на красной дорожке по-прежнему выглядят как влюбленные подростки.

Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном.Фото: REUTERS

Антонио Бандерас пришел на бал со своей подругой, голландской банкиршей Николь Кимпел. 58-летний актер и его 38-летняя подруга встречаются уже четыре года. Антонио представлял на фестивале новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором он играл главную роль.

Антонито Бандерас и Николь КимпелФото: REUTERS

51-летняя Памела Андерсон в этот раз была не со своим возлюбленным, 33-летним футболистом Адилем Рами, а с сыном. 22-летний Брэндон Ли вырос настоящим красавцем – весь в маму – и уже успешно делает карьеру манекенщика.

Памела Андерсон с сыном Брэндоном Ли.Фото: REUTERS

Сын рок-музыканта Томми Ли снимается для глянцевых журналов и принимает участие в модных дефиле.

Памела Андерсон с сыном Брэндоном Ли.Фото: REUTERS

Бразильская модель Изабель Гулар появилась на красной дорожке в прозрачном блестящем платье-сетке. Облегающий наряд подчеркнул точеные формы манекенщицы.

Изабель ГуларФото: REUTERS

Изабель ГуларФото: REUTERS

Русская модель Наташа Поли пришла на бал с мужем, бизнесменом Питером Баккером. Чтобы сделать предложение белокурой красавице, миллионер когда-то арендовал целый остров на Мальдивах. И глядя на стройную фигуру Наташи, легко понимаешь, почему голландец без ума от своей прекрасной жены.

Наташа Поли с мужем Питером Баккером.Фото: REUTERS