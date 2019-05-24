Памела Андерсон похвасталась красавцем сыном на Каннском фестивале

На Лазурном берегу минувшим вечером прошла самая гламурная вечеринка Каннского кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR Gala. По традиции на него съезжаются самые красивые модели планеты, голливудские звезды и известные богачи. Средства, собранные на благотворительном аукционе, идут в фонд борьбы со СПИДом.

Одной из самых ярких звезд бала стала Памела Андерсон. На этот раз 51-летняя блондинка пришла на вечеринку не со своим возлюбленным, 33-летним футболистом Адилем Рами, а с сыном. 22-летний Брэндон Ли вырос настоящим красавцем – весь в маму. На красной дорожке Памела с гордостью демонстрировала своего наследника: актриса нежно обнимала отпрыска и даже поцеловала его в щеку перед камерами. Брэндон млел от внимания знаменитой мамочки и явно чувствовал себя рядом с ней снова маленьким мальчиком.

Мама и сын пришли вместе на благотворительный бал amfAR Gala.Фото: REUTERS

Сын рок-музыканта Томми Ли, в браке с которым Памела прожила совсем недолго, довольно успешно строит карьеру манекенщика. Парень фотографируется для глянцевых журналов и принимает участие в модных дефиле. Молодой человек уже успел сняться в эротической фотосессии для одного известного издания, а так же подписал рекламный контракт с итальянским брендом Dolce&Gabbana. Памела на откровенную съемку сына смотрит сквозь пальцы — ведь она сама когда-то стала рекордсменкой по количеству появлений на обложке «Плейбоя»!

Брэндон млел от внимания знаменитой мамочки.Фото: REUTERS

А вот на что Памела отреагировала очень бурно, так это на очередной скандал в своем семействе. В марте прошлого года бывший муж модели Томми Ли подрался с Брэндоном. Дело было в доме Томми, для которого все закончилось расквашенной губой и приездом полиции.

- Брэндон оборонялся, чтобы сохранить свою жизнь, — немедленно встала тогда на защиту сына Памела. — Томми больной, никто не знает, сколько разочарования этот человек принес нашей семье. Алкоголизм — это дьявол.

Наследник звезды делает карьеру модели.Фото: REUTERS

Памела и Томми Ли жили в браке с 1995 по 1998 годы. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.

Нынешний возлюбленный Памелы Адиль Рами – французский футболист марокканского происхождения, играет за сборную Франции. С Памелой Андерсон он начал встречаться летом 2017 года. Ради молодого бойфренда актриса, не колеблясь, оставила свой дом в Лос-Анджелесе, прежнюю голливудскую жизнь, друзей. Памела переехала к любимому во Францию и живет то в Париже, то в Марселе, то на Лазурном берегу.