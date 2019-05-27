2019-05-27T19:32:33+03:00
Наука

Очередная оптическая провокация: кеды серые или розовые?

Интернет опять сходит с ума, решая какого что цвета
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Тапок озадачил свои цветом: он не тот, каким кажется.Тапок озадачил свои цветом: он не тот, каким кажется.
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Российский сегмент интернета опять повелся на оптическую провокацию. Пользователи соцсетей «расшаривают» снимок то ли кеда, то ли кроссовки, спрашивая друг друга, какого тот цвета. Серо-зеленый или бело-розовый? Предлагают присмотреться — в первом случае у тапка серый верх, зеленые подошва и шнурки, во втором - верх розовый, а подошва и шнурки белые.

На смену "платью раздора" пришел спорный тапок - простенький, но загадочный.

На смену "платью раздора" пришел спорный тапок - простенький, но загадочный.

Людям привиделось разное — что-то одно из перечисленного выше. Это их и поделило на два непримиримых лагеря. Примерно, как в прошлый раз, когда миллионы пользователей интернета спорили, какого цвета полосатое платье. Потому что, тоже видели разное — то ли золотистое с белыми полосками, то ли черное с синими. Феномен был невероятно популярным. Он даже получил свое название — dressgate.

Тапку до платья, конечно, далеко — о нем спорят не столь массово. Но число желающих узнать, какого же цвета тапок в самом деле, множится.

Секрет платья был раскрыт еще в 2015 году — вскоре после того, как о нем заспорили в интернете. На фото, изначально, опубликованном с соцсети Tumblr, пользователи, в итоге, узнали кружевное платья от Roman Originals. Оно сине-черное.

Нейрофизиологи и офтальмологи объяснили, почему некоторым платье кажется бело-золотистым. Дело в способности людей воспринимать те или иные цвета. Она зависит от светочувствительных рецепторов сетчатки глаза - колбочек, о которых нам рассказывали еще в школе. Одни реагирую на красный цвет, другие - на зеленый, третьи - на синий.

Если все колбочки функционируют примерно с одинаковой силой, то человек одинаково четко различает все цвета спектра. Но такого в реальной жизни почти не бывает - каких-то колбочек больше, каких-то меньше. А это меняет восприятие, делая его индивидуальным. У тех, у которых «пропадает» синий цвет, маловато синих колбочек. К тому же, на то, как мы воспринимаем цвет, влияют фон, на котором расположен объект. И освещение. На ярком фоне и при скудном освещении синее может предстать белым, а черное - золотистым.

Платье одно и то же, но люди видели его по-разному.

Платье одно и то же, но люди видели его по-разному.

Платье раздора в магазине: оно синее с черным.

Платье раздора в магазине: оно синее с черным.

А что с тапком? Примерно то же самое. Только с другими цветами. Эксперты уверяют, что и тут иллюзия «смены цвета» возникает на темном фоне. А усиливает её вспышка, с помощью которой был сделан снимок.

Кстати, реальный цвет тапка проявляется, если рассматривать снимок на экране компьютера, глядя на него чуть сверху. Тапок становится розовым, а шнурки и подошва — белыми. Такой он на самом деле.

По следам старого тапка

«Обувная иллюзия» появилась еще в 2017 году. Ее «запустила» некая Николь Култхард (Nicole Coulthard) , не подозревая, какой эффект вызовет её пост, обнародованный в группе Girlsmouth на Facebook. Как выяснила британская газета Метро, посту предшествовала занятная история.

Кроссовки для Николь купила её подруга — в подарок. Послала фото матери Николь. Та ответила, что кроссовки хорошие и цвет подходящий — мол, серый Николь «к лицу». Подруга в свою очередь написала, что кроссовки розовые. Но взглянув на снимок снова, увидела, что они серые. Прислала снимок Николь. Мол, взгляни, какое чудо. Та — в ответ: не смеши меня, кроссовки розовые. Подруги чуть не поругались. Николь получила упрек в том, что просто знала о реальном цвете кроссовок. А на снимке-то они все равно выглядят серыми. Словом, говоря, что они розовые, Николь издевалась над подругой.

Жаждущая справедливости Николь выложила снимок в соцсеть с просьбой написать, кто какой цвет видит. Большинство увидели серый с зеленым.

Спорные кроссовки — от американской фирмы Vans. Они на самом деле розовые. Это хорошо видно на снимке, сделанном при нормальном освещении. А на снимке, сделанном при вспышке, зеленым стал даже розовый палец подруги, попавший в кадр. Оптические обман, знаете ли...

Тапок реального (слева) цвета и оптически обманного.

Тапок реального (слева) цвета и оптически обманного.

В российский сегмент интернета «обувная иллюзия» попала во второй раз - в начала мая нынешнего года с подачи некой Saudat Salami. Попала с дополнением: якобы цвет тапка зависит от того, какое полушарие у человека больше развито. Люди повелись: тут и развлечение и простой способ определить главенство того или иного полушария в собственном мозгу. Пост заметили любознательные и снова пустили в оборот. И снова весьма успешно — с обилием лайков. И споры возобновились. Хотя что к чему, было ясно еще 2 года назад.

Пост, отправивший тапок на орбиту интернета второй раз.

Пост, отправивший тапок на орбиту интернета второй раз.

Наши люди приветствовали возвращение тапка. И способствовали этому.

Наши люди приветствовали возвращение тапка. И способствовали этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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