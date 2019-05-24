Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея в пятницу, 24 мая, огласил решение по местам проведения трех чемпионатов мира - 2023,2024 и 2025 годов. На первый из них претендовал Санкт-Петербург, главным козырем которого является постройка самой большой в мире хоккейной арены. И вот - официально, Питер стал столице ЧМ-2023 по хоккею.
- Мы принимали чемпионат мира по хоккею с шайбой семь раз. Мы всегда обеспечиваем высокий уровень сервиса и безопасности для команд и болельщиков, - приводит пресс-служба IIHF слова президента ФХР Владислава Третьяка.
Решение о том, что чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге, было оглашено в сентябре прошлого года на конгрессе в шведском Мальме. Сегодня же состоялось официальное утверждение Петербурга как столицы ЧМ-2023.
Новая арена, которую планируется построить к чемпионату мира 2023 года, будет вмещать до 23 тысяч человек. В ней планируется оборудовать 13 раздевалок, и находиться она будет недалеко от станции метро "Парк Победы" в Санкт-Петербурге.
Второй ареной турнира станет Ледовый дворец, который сейчас является домашней ареной для хоккейного клуба СКА и вмещает 12 300 зрителей.
После Петербурга следующие два турнира были отданы Чехии и Швеции. В 2024 году чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве. А в 2025 году году сорвнования пройдут в Швеции, а города пока что еще не названы.
В целом же, расписание чемпионатов мира до 2025 года выглядит следующим образом:
2020: Цюрих и Лозанна, Швейцария
2021: Минск, Беларусь и Рига, Латвия
2022: Тампере и Хельсинки, Финляндия
2023: Санкт-Петербург, Россия
2024: Прага и Острава, Чехия
2025: Швеция
ИСТОЧНИК KP.RU