Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея в пятницу, 24 мая, огласил решение по местам проведения трех чемпионатов мира - 2023,2024 и 2025 годов. На первый из них претендовал Санкт-Петербург, главным козырем которого является постройка самой большой в мире хоккейной арены. И вот - официально, Питер стал столице ЧМ-2023 по хоккею.

- Мы принимали чемпионат мира по хоккею с шайбой семь раз. Мы всегда обеспечиваем высокий уровень сервиса и безопасности для команд и болельщиков, - приводит пресс-служба IIHF слова президента ФХР Владислава Третьяка.

Решение о том, что чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге, было оглашено в сентябре прошлого года на конгрессе в шведском Мальме. Сегодня же состоялось официальное утверждение Петербурга как столицы ЧМ-2023.

Новая арена, которую планируется построить к чемпионату мира 2023 года, будет вмещать до 23 тысяч человек. В ней планируется оборудовать 13 раздевалок, и находиться она будет недалеко от станции метро "Парк Победы" в Санкт-Петербурге.

Второй ареной турнира станет Ледовый дворец, который сейчас является домашней ареной для хоккейного клуба СКА и вмещает 12 300 зрителей.

После Петербурга следующие два турнира были отданы Чехии и Швеции. В 2024 году чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве. А в 2025 году году сорвнования пройдут в Швеции, а города пока что еще не названы.

В целом же, расписание чемпионатов мира до 2025 года выглядит следующим образом:

2020: Цюрих и Лозанна, Швейцария

2021: Минск, Беларусь и Рига, Латвия

2022: Тампере и Хельсинки, Финляндия

2023: Санкт-Петербург, Россия

2024: Прага и Острава, Чехия

2025: Швеция