2019-05-24T11:59:17+03:00
Происшествия

ФСБ показал, как "Фалькатус" разбирает по кирпичикам дом с террористами

Во время штурма спецназ использовал для разведки квадрокоптеры [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Во время штурма спецназовцам активно помогали беспилотники.Во время штурма спецназовцам активно помогали беспилотники.
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- При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооруженных лиц. Ответным огнем нейтрализованы трое бандитов, - сообщает официальный представитель Национального антитеррористического комитета России Александр Поляков.

На кадрах живописная местность Кизилюртовского района Дагестана и бронеавтомобиль Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ "Фалькатус". Его пулеметчик буквально по кирпичикам разбирает добротный дом, в котором засели вооруженные террористы. В оконный проем летит шквал пуль и гранаты. Во время штурма спецназ использует беспилотники. Квадрокоптеры первыми ныряют в дверной проем, чтобы убедиться в том, что бандиты ликвидированы.

В доме среди обломков стен боевой автомат и пистолет. Нелегального оружия в России по прежнему изымается очень много. Только за минувшие сутки силовики провели спецоперацию по ликвидации 4 подпольных оружейных мастерских.

В результате у жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей из незаконного оборота было изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (2 пулемета, 3 автомата, 2 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок), 6 ручных осколочных гранат, 12,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления.

Этого арсенала могло бы хватить на армейский взвод.

ФСБ показал, как "Фалькатус" разбирает по кирпичикам дом с террористами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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