2019-05-24T15:28:33+03:00
Общество

Открытые крыши Москвы: «Лужники», «Детский мир» и парк Горького

Где можно посмотреть виды города, не нарушая закон
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Теперь обойти стадион «Лужники» можно не только внизу, но и по крыше. Все серьезно - с инструктором и страховкой. Фото: Михаил КОЛОБАЕВ/stroi.mos.ruТеперь обойти стадион «Лужники» можно не только внизу, но и по крыше. Все серьезно - с инструктором и страховкой. Фото: Михаил КОЛОБАЕВ/stroi.mos.ru
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В соцсетях много объявлений «прогулка по крыше». Стоимость таких «прогулок» составляет около 1000-2000 рублей. Однако страховку вам не предложат, руферы сами взломают замок на крышу, а это уголовно наказуемо. Зачем рисковать? В столице и так много крыш, куда можно попасть, не нарушая закон.

Экстрим-маршрут по «Лужникам»

Новая смотровая площадка на высоте 57 метров открылась на «Лужниках». Да-да, прямо на стадионе. Маршрут начинается на трибунах, где гид расскажет, что крыша не соприкасается со стадионом, у нее собственные 72 опоры. Покажет, как поживает натуральный газон. Расскажет, какие матчи были на стадионе после ЧМ по футболу в 2018 году. Раньше, кстати, подниматься на крышу стадиона не разрешали.

- Но реставраторы еще во время работ с 2014 по 2017 год предложили создать пешеходный маршрут. Идея всем понравилась, - говорит Артем Леонов, руководитель экскурсионного центра спорткомплекса «Лужники».

Всем гостям выдадут страховочное оборудование, которое крепится на пояс и ноги. Уже на крыше страховку прикрепят к специальной системе вдоль ограждений и можно будет передвигаться.

Экскурсии будут проводиться для небольших групп по 8-10 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсии будут проводиться для небольших групп по 8-10 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В надежности тросов можно не сомневаться. Для безопасности посетителей разработана специальная страховочная система, которая является адаптированным аналогом страховки для верхолазов – Petzl. Подобный проект был реализован, успешно функционирует на олимпийском стадионе в Мюнхене, - рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники». - Также предусмотрены каски и дождевики (на случай непогоды).

Предстоит пройти два уровня, чтобы подняться на высоту 57 метров, откуда открывается прекрасная панорама на Новодевичий монастырь, комплекс «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, МГУ, «золотые мозги» РАН и другие объекты юго-запада столицы.

Экскурсии проводит для небольших групп по 8-15 человек. В конце прогулки можно будет даже оставить автограф на крыше "Лужников". В свадебном платье сюда прийти тоже можно.

- Конечно, мы рады будем видеть здесь молодые пары. Они смогут пригласить сюда и профессионального фотографа, - говорит Артем Леонов.

Где: Большая спортивная арена «Лужники», улица Лужники, 24. Ближайшие станции метро «Спортивная» или «Лужники".

Когда: ежедневно по записи на сайте luzhniki.ru. Будет работать сезонно с мая по сентябрь.

Ограничения: по возрасту – от 16 лет. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.

Стоимость: 1100 рублей.

Экскурсия по крыше стадиона «Лужники».

Увидеть Кремль с «Детского мира»

На крыше Центрального детского магазина на Лубянке расположена открытая смотровая площадка, с которой открываются виды на исторический центр Москвы, Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. На площадке можно побывать и днем, и вечером. Рассмотреть объекты можно при помощи подзорных труб.

Где: Центральный детский магазин на Лубянке, Театральный проезд, 5/1. Ближайшая станция метро «Лубянка».

Когда: с 10.00 до 21.30 ежедневно. Вход через «Музей детства».

Стоимость: 50 рублей (посещение смотровой площадки и «Музея детства»).

Вид с высоты 354 метра

Самая высокая открытая смотровая площадка в столице находится на башне «Око» в «Москва-Сити». На скоростном лифте поднимут на 84 этаж, потом еще три этажа пешком и то самое «вау!». Внизу Москва — как на макете, но рассмотреть можно все. Крыша обзорная, 360 градусов. Видна колокольня Ивана Великого в Кремле, за рекой высотка МИДа, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Третьяковская галерея, Новодевичий монастырь и обновленный стадион «Лужники». Особенно красивые виды ночной Москвы, когда машины включают фары, а на зданиях зажигается подсветка.

Самая высокая открытая смотровая площадка в столице находится на башне «Око» в «Москва-Сити». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самая высокая открытая смотровая площадка в столице находится на башне «Око» в «Москва-Сити».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Где: 1-й Красногвардейский проезд 21/2. Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Когда: ежедневно, без выходных, c 10.00 до 23.30.

Стоимость: взрослый - 1500 рублей, детский - 750 рублей.

За золотыми куполами

Смотровая площадка есть в Храме Христа Спасителя. Она расположена на высоте 40 метров, прямо возле золотых куполов. Нужно войти в сам храм и преодолеть по ступенькам несколько этажей. И вот перед глазами Кремль, памятник князю Владимиру на Боровицкой площади, с другой стороны - памятник Петру I и Третьяковская галерея. Удастся рассмотреть башни «Москва Сити», шпиль МИДа.

Где: Волхонка, 15. Ближайшая станция метро «Кропоткинская».

Когда: с 9.00 до 18.00, включая праздничные и выходные дни. Уточнить время посещения можно по телефону 8 (495) 637-28-47.

Стоимость: 350 рублей.

Арка в Парке Горького

Очень красивые виды открываются со смотровой площадки в Парке Горького. Выход на нее осуществляется через мощную 18-метровую арку. Вход слева через музей. Сверху открывается красивый вид на Парк Горького, видны яркие клумбы, фонтаны, справа неспешно проплывающие теплоходы по Москве-реке. С другой стороны открывается вид на Музеон, Храм Христа Спасителя и башни «Москва-Сити», которые пытаются перекрыть малоэтажные дома. Особенно красиво на крыше поздним вечером, когда Москва буквально залита подсветкой. Если посмотреть вдоль реки, то можно увидеть подсвеченный золотом Национальный центр управления обороной РФ и здание президиума РАН, известное как «золотые мозги». На этой крыше иногда проводят симфонические концерты, которые в такой красивой атмосфере особенно чудесные.

Где: ул. Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская» или «Парк культуры».

Когда: с 11.00 до 22.00 (кассы работают до 21.00), ежедневно, кроме понедельника.

Стоимость: 300 рублей.

Где еще выпустят на крышу

- «Lounge бар» на крыше отеля «The Ritz-Carlton» на Тверской улице, 3. Ближайшая станция метро «Охотный ряд»;

- кулинарная студия «CulinaryOn» расположена в пентхаусе на Бульваре Энтузиастов, 2, ДЦ Golden Gate. Ближайшая станция метро «Римская»;

- ЖК «Триумф-Палас», Чапаевский переулок, дом № 3. Ближайшая станция метро «Аэропорт». Попасть туда можно бесплатно, но для этого надо быть жильцом этого комплекса либо быть гостем;

- крыша БЦ «Голутвинская Слобода», 1-й Голутвинский переулок, 6. Ближайшая станция метро «Полянка». Можно совместить фитнес с невероятным видом на Москву;

- ресторан «Воронеж», Пречистенка, 4. Ближайшая станция метро «Кропоткинская».

Штрафы за нелегальное посещение крыш в Москве:

- совершеннолетние впервые привлекаются за «мелкое хулиганство», за что положен штраф 500 рублей;

- несовершеннолетних привлечь не могут, но административные штрафы выпишут родственникам. По статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних» положено предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей, при повторном нарушении - административный штраф в размере от 4000 до 5000

ИСТОЧНИК KP.RU

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