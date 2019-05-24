«Умные» детские лагеря в Москве: На ЗИЛе - запускаем пневмопочту, в «Сокольниках» - готовим спектакль

Каникулы наступили, а ребенок болтается без дела в городе. Мамы и папы, без паники! Пока вы надрываетесь на работе, дети могут с пользой провести время в платных летних лагерях, не выезжая из столицы. В культурных центрах, музеях, развлекательных комплексах и парках все лето работают специальные площадки для детского отдыха. Мы расскажем о самых интересных.

НА ФЕРМЕ С КОРОВАМИ И КРОЛИКАМИ

С 6 июня и до конца лета на «Городской ферме» в зеленой зоне ВДНХ с прудами и садом появится площадка для отдыха детей в возрасте от 7 до 13 лет. Школьники смогут не только провести время на природе с животными, но и узнать изнутри фермерскую жизнь, поучиться зоологии и биологии. На ферме живут коровы, овцы, козы, кролики, енот, домашние птицы, ослик.

В программе также мультипликация, фотография, линогравюра и театр, знакомство с ВДНХ, развивающие, спортивные и развлекательные занятия на свежем воздухе.

График - смена длится 10 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 9.30 до 18.30.

Цена за смену - 27 000 рублей, многодетным семьям - 25 000 руб., разовое посещение - 3000 руб. (входит трехразовое питание). Запись - по тел. 8-966-085-40-50.

Адрес: пр-т Мира, вл. 119, ст. м. «ВДНХ», «Городская ферма» около павильона № 44 «Кролиководство».

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

С 3 июня по 30 августа в культурном центре ЗИЛ принимают детей от 9 до 13 лет в научный летний лагерь проекта «Умная Москва». В лагере четыре смены, каждая из которых специализируется на одной из наук - физика, биология, химия, медицина. До обеда ребята будут проводить научные исследования под руководством преподавателей. К примеру, физики запустят радиовещание, проложат телеграфные линии и доставят посылки в соседний отряд с помощью пневмопочты. А медики устроят полевой госпиталь во внутреннем парке культурного центра ЗИЛ и научаться лечить ожоги, травмы и останавливать кровотечение. А после обеда до вечера - научные игры, квесты, экскурсии.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 8.30 до 19.00.

Цена за смену - 22 500 рублей (входят питание - обед и полдник, экскурсионные и другие расходы). Подробнее - на сайте проекта «Умная Москва» (www.smartmsk.com/summercamp).

Адрес: ул. Восточная, д. 4, корп. 1, ст. м. «Автозаводская».

ОТДЫХ БЕЗ МОБИЛЬНИКА

С конца мая и до 30 августа в парке «Сокольники» детей от 6 до 14 лет будут развлекать в летнем лагере «Позитив». В программе - занятия в бассейне, киновечера и профессиональные фотосессии, экскурсии по парку, спортивные игры. В театральной студии дети смогут поработать актерами, режиссерами-постановщиками, хореографами или декораторами сцены. Дети сдают утром мобильники воспитателю, но при необходимости смогут позвонить родителям. А мамы и папы могут в воцапе или лично у вожатого узнавать новости дня своего ребенка.

График - с понедельника по пятницу, с 8.00 до 20.00.

Цена за один день - 2500 руб., от 5 дней - 2300 руб. за день (входит 5-разовое питание). Запись - по тел. (495) 922-72-82.

Адрес: 4-й Лучевой просек, д. 4, павильон 5, ст. м. «Сокольники».

ВСЕ ПРОФЕССИИ ХОРОШИ

С 3 июня по 31 августа в «Мастерславле» работает летний лагерь для детей от 5 до 14 лет. Участники смогут исследовать все мастерские города и попробовать себя в 150 профессиях. В программе - мастер-классы, зрелищные научные шоу, танцевальные флешмобы, активные и интеллектуальные игры, конструирование воздушных змеев и самолетов, съемки видеороликов, прогулки и игры на улице.

График - в будни, ежедневно с 9.30 до 19.30.

Цена за один день - 1800 руб., 3 дня - 4200 руб., 5 дней - 7000 руб. (еду для ребенка можно принести с собой или заказать за дополнительную плату в 500 рублей в день). Запись - (499) 534-10-14.

Адрес: Пресненская наб., д. 4, стр. 1, ст. м. «Выставочная».

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

С 3 июня по 23 августа на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» и на Робостанции детей от 6 до 15 лет зовут в городской роболагерь. У каждой смены - своя тема, к примеру, изучение разных профессий, естественные науки или роботы. Мальчишки и девчонки будут проводить научные испытания, сражения роботов и химические шоу, научаться пользоваться паяльниками и клеевыми пистолетами, побывают в пожарной части, встретятся с космонавтом и архитектором. А еще сходят на экскурсии по ВДНХ, посмотрят развивающие фильмы, загорят, окрепнут и наверняка поумнеют.

График - в будни, ежедневно с 10.00 до 19.00.

Цена за смену (2 недели) - 32 900 руб. (входит трехразовое питание в кафе «Андресон» на ВДНХ). Запись - на сайте.

Адрес: пр-т Мира, вл. 119, павильон № 34 «Космос», ст. м. «ВДНХ».

С 3 июня по 23 августа на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» и на Робостанции детей от 6 до 15 лет зовут в городской роболагерьФото: Евгения ГУСЕВА

ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ

С 1 июня до 30 августа детей от 8 до 16 лет ждут в английском городском лагере «Moscow Speaks English». Игровые занятия будут проводить преподаватели из Америки, ЮАР, Англии и Канады. При этом с детьми всегда находятся не менее двух носителей языка. Каждый ребенок сможет получить более 70 часов английской практики. В теплую погоду игры, спортивные и языковые тренировки, квесты и вообще вся жизнь лагеря проходит на свежем воздухе. В лагере ограничено использование мобильных телефонов, но у родителей всегда будет возможность узнать у воспитателя, что делает ребенок.

График - в будни, ежедневно с 9.00 до 19.00.

Цена одной смены (2 недели): 37 000 руб. (входят трехразовое питание, развлечения и занятия). Есть система скидок, при желании можно оплатить одну неделю. Запись - 8-929-552-70-49 или на сайте лагеря.

Адрес: ул. Удальцова, д. 46, ст. м. «Мичуринский проспект».

ЛЕПИМ ИЗ ГЛИНЫ И УЧИМСЯ ЭКО-ДИЗАЙНУ

С 3 июня по 30 августа в парке Горького открыт летний кампус «Зеленой школы». За это время проведут 20 смен, каждая из которых продлится от трех до шести дней. Дети в возрасте от 6 до 12 лет научиться рисовать и лепить из глины, побывают на кулинарных мастер-классах, узнают об экодизайне, истории архитектуры и кинематографа и даже попробуют себя в профессии инженера-изобретателя. В программе - игры в волейбол, пинг-понг, гонки на самокате, уроки катания на скейте, походы в летний кинотеатр парка и бег под струями фонтанов на набережной парка «Музеон».

График - с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Цена смены (5 дней) - 13 000 руб. При единовременной покупке трех смен кампуса цена одной смены - 10 000 руб. Отдельно оплачивается питание (5 дней, трехразовое) - 3 880 рублей. Запись - на сайте парка Горького.

Адрес: ул. Крымский вал, д. 9, стр. 4, ориентир - Пионерский пруд, детская площадка «Салют», ст. м. «Парк культуры».