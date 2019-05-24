Грузинские СМИ: Бидзина Иванишвили построил себе в Абхазии тайные заводы для добычи биткоинов

За последние полгода курс самой известной криптовалюты, биткоина, подскочил с четырёх до восьми тысяч долларов — и многие вновь ринулись делать на ней капиталы. На сей раз — политические. Как сообщили тбилисские СМИ, лидер правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьер Бидзина Иванишвили якобы нелегально держит «фермы» (специальные установки) по добыче биткоинов.

Причём спрятаны они будто бы в соседней Абхазии. Дипотношений с Тбилиси та не имеет, делай что хочешь — налоговой или прокуратуре даже направить запрос некуда: с точки зрения грузинского правового поля «страна Апсны» просто отсутствует.

Зато, подчёркивают журналисты, электроэнергия в непризнанном государстве почти бесплатная (благодаря уникальной Ингурской ГЭС, построенной при «советской оккупации» — прим. «КП»). Тариф на свет для физлиц в Абхазии — 40 российских копеек за киловатт-час; в соседней Грузии — почти в 10 раз больше.

А поскольку биткоины добываются с помощью сложных математических вычислений на компьютерном оборудовании (тех самых «фермах»), электричество тут — первое дело. По версии журналистов, нелегальные фермы для «майнинга» (добычи) криптовалюты размещаются в городах Сухум, Гал, Очамчира и Гагра.

Некоторые основания для «криптовалютных обвинений» имеются. Так, Грузинский фонд соинвестирования (занимается привлечением иностранных капиталов и финансированием стратегических проектов в республике; один из его пайщиков — сам Иванишвили) ещё в 2014 году выделил кредит в $10 млн международной фирме BitFury на создание «крупнейшего в мире центра добычи биткоинов в Грузии». Новость о чём до сих пор висит на сайте фонда.

Этот центр действительно был построен на окраине Тбилиси, однако через некоторое время тарифы на электричество в республике заметно повысились, «промысел» стал не таким рентабельным. Поэтому, по версии журналистов, фермы якобы и перенесли в Абхазию.

Однако никаких доказательств, помимо «утверждений анонимных источников» (например, фотографий тех таинственных ферм), не приводится. За исключением одного.

Поступление энергии в Абхазию с ГЭС Ингури за последние годы возросло, хотя жителей или новых предприятий не прибавилось. Отсюда вывод: электричество якобы и идёт на известно чьи подпольные фермы биткоинов.

Сам Иванишвили и представители фирмы BitFury всё отрицают. В любом случае, меньше чем через полтора года в Грузии очередные парламентские выборы; в Абхазии выборы президента — уже 21 июля, и, похоже «война компроматов» здесь только начинается.