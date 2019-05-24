Версия французских СМИ: Нотр-Дам подожгли ради больших денег

Этой весной весь мир увидел как за несколько часов 800-летние балки знаменитого Собора Парижской Богоматери прогорели как солома. Трагедия? А, может, спланированный, управляемый поджог? По крайней мере во Франции все громче говорят о такой дикой, на первый взгляд, версии. Потому, что иначе французы никак не могут объяснить ряд странных совпадений.

Оказывается, еще в 2016 правительству Франции предложили проект по глобальной реконструкции Нотр-Дама. Переделка касалась и знаменитой крыши со шпилем. Это должно было принести и властям, и бизнесу, и строителям огромные деньги. Но приступить к таким крутым изменениям, как признавались сами авторы проекта, можно было лишь в случае невероятного стечения обстоятельств. Например, пожара...

Вот что журналисту "Комсомольской правды" рассказали сами парижане, потрясая популярной статьей в оппозиционном французском интернет-издании, собравшим и систематизировавшим все ссылки и мнения насчет вероятного «поджога Нотр-Дама». Публикуем ее пересказ-перевод.

Миллиарды евро против древней готики

Началась это история еще в 2015-м, когда президентом Франции был еще Франсуа Олланд. Он направил известным в Париже архитекторам Доминику Перро и Филиппу Беллевалю письмо с просьбой представить "их видение Острова Сите в следующие 25 лет». Остров Сите - тот самый квартал Парижа, где и расположен старинный Нотр-Дам и еще 30 самых разных достопримечательностей. В письме Олланд говорил, что остров используется недостаточно эффективно для такого популярного среди туристов места. И неплохо бы подумать, что бы такого можно с этим сделать... Через год получил ответ в виде огромного доклада с проектом, цветными картинками и экономическими выкладками.

В нем говорилось, что: «Остров Сите в полном смысле слова - географическом, историческом, административном, имущественном, туристическом, духовном - самое сердце Парижа. Однако, сейчас он не выполняет функцию бьющегося сердца города. А является лишь лабиринтом из административных зданий... Эта территория Парижа в 22 гектара имеет минимум населения - всего около 1000 жителей. При этом Нотр-Дам Де Пари самый посещаемый памятник архитектуры Франции — сюда приезжает до 14 миллионов человек в год.

Обрушившийся шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари.Фото: REUTERS

Архитекторы особенно сожалели, что этот поток туристов не приносит достаточной коммерческой выгоды… Это же ужасно! В итоге докладчики делают вывод: «Стратегическое месторасположение и малая заселенность острова позволяют рассматривать уникальные и амбициозные проекты».

А именно: Перро и Белеваль предложили «создать 100 000 кв. метров дополнительных площадей общей стоимостью более миллиарда евро". Как? Построив десятки покрытии из стекла и стали над многочисленными внутренними дворами, соорудить два новых пешеходных моста через реку Сена. Ну а над главной достопримечательностью — Нотр-Дамом - гигантскую прозрачную плиту со смотровой площадкой и сквером! Площадь перед собором так же застроить подвесными платформами с бассейном, ресторанами, концертными площадками. И чтобы повсюду - стеклянные крыши, переходы, подземные галереи, атриумы…

Вот только Сите включает в себя 30 памятников архитектуры. И эти 22 гектара - в списке всемирного наследия ЮНЕСКО… Именно поэтому, как это подчеркивается в докладе, такой проект «не имеет шанса на реализацию. Следовательно, необходимо какое-то событие «неожиданное и маловероятное», чтобы строительство такого масштаба могло быть разрешено на одном из самых защищенных архитектурных объектов Франции…

И вот, спустя 3 года «неожиданное и невероятное» случается. Горит Нотр-Дам.

Огонь охватил крышу собора за считанные минуты, не оставив пожарным шансов.Фото: REUTERS

Гори-гори, моя звезда

Логика понятна? Проект супер-выгодный. Остров Сите - лакомый кусок. А теперь — внимание! - через 5 лет в Париже Олимпийские игры... Туристов приедет невиданное количество. Хорошо бы к тому времени осуществить все задуманное и стричь деньги с миллионных потоков зевак...

И, как-будто нарочно, сразу после пожара 15 апреля, правительство за несколько часов подготовило исключительный закон для ускорения реконструкции собора. Он позволяет избавиться от действующих процедур в отношении исторических памятников на всем Острове Сите...

Уже тогда в 2016 у проекта перестройки имелись рьяные защитники. Во-первых, мэрия Парижа. Во время вручения доклада Олланду градоначальник Анн Идальго продемонстрировала свое воодушевление: «Я с большим энтузиазмом смотрю на этот мощный проект, который вызовет международный резонанс. Он послужит сильным сигналом, чтобы заявить миру - Париж способен быть воссоздан, при этом превозвышая свое исключительное наследие».

Представители бизнеса тоже выступали активно за. И, снова совпадение, все из них сразу после пожара инвестировали (простите!) пожертвовали на реконструкцию Нотр-Дама крупные суммы.

Как вы понимаете, если проект будет реализован, то инвесторам это принесет миллиардные доходы. Новые огромные торговые площади в самом туристическом месте Франции.

Оказывается, еще в 2016 правительству Франции предложили проект по глобальной реконструкции Нотр-Дама. Переделка касалась и знаменитой крыши со шпилем

Череда странных совпадений

Еще не остыли угли на пожарище собора Парижской Богоматери, а архитектор Перро уже вспомнил о "забытом" проекте. В газете "Фигаро" он подтвердил выполнимость реконструкции собора за 5 лет, как это было объявлено сегодняшним президентом Франции Эмануэлем Макроном. А в изданиях Vanity Fair и L’Obs Перро совсем уж разоткровенничался: «Эти идеи (проект 2016 года, - авт.) по-прежнему актуальны и возможно будут реализованы как раз благодаря пожару.»

Кстати, снова совпадение, к грядущей в Париже Олимпиаде этот самый господин Перро уже заключил контракт на строительство Олимпийской деревни… А на конференции по реконструкции собора, Перро и Белеваль уже не стесняясь в открытую обсуждали ... возведение стеклянного купола вместо знаменитого шпиля Нотр-Дама.

Французские СМИ: Нотр-Дам подожгли специально.Французские СМИ: Нотр-Дам подожгли специально

800-летние балки пережили революции и войны. А вспыхнули от искры?

Так как могло произойти, что фактически ни с того, ни с сего в соборе Парижской Богоматери возникает пожар страшной силы? Таким вопросом задаются теперь жители столицы Франции. Бывший главный архитектор Нотр-Дама Бенджамин Мутон в интервью, которое он давал еще во время пожара, опроверг официальную версию возгорания (от зымыкания электропроводки при ремонте кровли собора). Он утверждал, что огонь вспыхнул в месте, где никаких реставрационных работ не велось, а несущая конструкция кровли Нотр-Дама из 800-летних дубовых балок не может так быстро прогореть, тем более, что все электрооборудование было обновлено и буквально недавно в соборе установили новейшие детекторы дыма. Чтобы такие дубовые балки загорелись нужен очень мощный источник тепла. Но на это интервью власти быстро наложили цензуру и убрали из сети, а сам Бенджамин вдруг экстренно был отправлен по важному заданию в Китай.

Теперь во французском интернете гуляют лишь отрывки того интервью главного архитектора Нотр-Дама. А простые плотники и реконструкторы (во Франции очень много антикварных лавочек) пытаются экспериментально воссоздать этот пожар, чтобы добраться до истины. Поджигают старые дубовые балки (подобные нотрдамовским) сначала искрами, потом уже жестко - газовыми горелками. Запихивают под них всякие горючие вещества - тряпки, вату. Но ... они не горят! Видеозаписи этих экспериментов набирают уже миллионные просмотры.

Проект супер-выгодный. Остров Сите - лакомый кусок

И у простых французов сам собой напрашивается вопрос: а восстановят ли собор в первоначальном виде, либо его «осовременят» ради коммерческой выгоды?

- В наследие нужно внести современность, - даже не сомневается Перро. - И пересмотр структуры здания станет вопросом философского, технического и поэтического характера. Тогда его восстановление позволит развиться воображению и привнести то, что Виктор Гюго называл «временными аллюзиями».

- Сказано красиво. Выглядит богато. А главное — выгодно. Но это будет уже не Нотр-Дам.