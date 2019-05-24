«Антикризисный менеджер»: Центр политической конъюнктуры огласил доклад о руководителе Курганской области

Вадим Шумков назначен ВРИО губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. Стаж руководства регионом — менее восьми месяцев. 8 сентября 2019 года примет участие в выборах главы региона. Политические перспективы регионального лидера изучил Центр политической конъюнктуры.

Публикуем выдержки из доклада.

Кампания на противопоставлении

Работу в новой должности Шумков начал с вопросов, которые при Кокорине (предыдущем главе региона - «КП») вызывали наибольшее раздражение у населения и связывались с недоработками или слабостью губернатора. В первую очередь речь зашла об энерготарифах, которые мешают привлекать в регион инвесторов и запускать новые производства. Шумков дал понять, что не готов мириться с ситуацией.

В первые дни после назначения он заявил, что высокие тарифы — проблема не только Курганской области, но и энергетиков. Однако подчеркнул, что стороны готовы к переговорам. А также напомнил, что президент страны в курсе проблемы, усилив таким образом позицию региона.

В результате Шумкову удалось договориться о снижении энерготарифов и сотрудничестве в других сферах, в том числе и социальной. В феврале 2019 года стало известно, что энергетики займутся реконструкцией сетей уличного освещения в Кургане, Шадринске и Долматово.

Вопрос по тарифам на вывоз мусора решился также быстро. «Мусорная реформа» должна была стартовать в области в 2019 году. Но власти расторгли контракт с региональным оператором по обращению с ТКО. Предложенное регоператором повышение тарифов с 23 до 134 рублей в месяц с человека (без учета инвестсоставляющей на сооружение полигона и мусоросортировочного завода) было признано необоснованным. В конце мая планируется объявить новый конкурс на определение оператора. Это решение было с одобрением воспринято населением.

В остальном действия Шумкова мало отличались от стандартной для ВРИО новой волны активности в преддверии избирательной кампании. Он поручил разработать планы развития экономики городов и районов, где должны быть указаны «пять – семь проектов, которые наиболее локомотивно воздействуют на экономику» территории.

Уже в первый рабочий день Шумков посетил индустриальный парк, где ознакомился с ходом выполнения работ, а также обсудил варианты поддержки бизнеса.

Шумков совершил ряд поездок по производственным социальным объектам, в том числе больницам и школам. Анонсировал создание новых объектов социальной и другой инфраструктуры, значительная часть которой будет сооружена за федеральный счет. Деньги будут выделены, в частности, на реконструкцию очистных сооружений в Кургане и масштабное дорожное строительство.

Шумков также сделал эффектный символический жест — от имени государства вернул Далматовскому мужскому монастырю важные для обители реликвии (шлем и кольчугу преподобного Далмата Исетского).

Свою предвыборную программу ВРИО губернатора фактически обозначил в конце марта на расширенном заседании Совета глав городских округов и районов области. На мероприятии он представил пятилетний план развития области. Большой резонанс получила его позиция по поводу текущего состояния дел в регионе и результатов работы предыдущей команды. Шумков прямо указал на коррупцию, низкую квалификацию управленцев и хаос из-за внутриэлитных конфликтов, которые усугубляют проблемы с предельно изношенной инфраструктурой, низкими доходами и оттоком населения. «Мы очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимыми», — предупредил он.

Тональность разноса довольно точно попала в настроение жителей, и риторика Шумкова вызвала позитивную реакцию у населения. Соцсети и СМИ оценили выступление как «честное» и похвалили губернатора за способность называть вещи своими именами.

Новый стиль: жесткость и экономия

С самого начала работы в области Шумков строит образ бескомпромиссного защитника интересов населения, нацеленного на решение конкретных проблем. Перед командой он поставил задачу формирования «той власти, которую ждут люди», то есть, по определению самого ВРИО, умеющей держать обещания и не забывающей о проблемах обычного жителя.

Шумков показал себя намного более требовательным руководителем, чем его предшественник. В первые дни после назначения на заседании областного правительства выяснилось, что не все выполнили поручение ВРИО, сорвав сроки направления отчетов . «Чтобы больше об этих вещах не напоминал», — коротко отрезал он.

Наиболее заметной чертой стиля Шумкова стала жесткость в оценках, высказываниях и решениях. Он прямо и конкретно указывает на недоработки и ошибки, не смягчая формулировок. Так, выступая перед главами городских округов и муниципалитетов, он заявил, что приходится в ручном режиме «разгребать ситуации», вызванные ненадлежащей работой управленцев разных сфер и ведомств, а упущения контролирующих органов приносят миллионы убытков. Шумков, в частности, обратил внимание на низкое качество ремонтов, долгострой, завышение цен и нарушение финансовых процедур при закупках. На этом фоне звучат постоянные жалобы на нехватку денег, отметил он. «У простых людей на это может быть только один ответ: “А зачем нам такая власть?” Скажите, долго бы вы терпели такого работника, который неэффективен, обслуживает только самого себя, да еще и вороват?» — заявил ВРИО губернатора.

Наиболее острые ситуации он контролирует лично, при этом не снимая ответственность с подчиненных. Во время майских пожаров в регионе Шумков отменил поездку в Китай и потребовал найти и привлечь к ответственности всех виновных. «Я против назначения виноватых, я против кампанейщины. Но я за то, чтобы виновные в пожарах отвечали перед обществом и законом», — заявил ВРИО.

Имея опыт работы по выводу предприятий из кризиса, в управлении регионом Шумков нацелен на жесткую экономию и сокращение неэффективных расходов. В Курганской области он запустил оптимизацию по нескольким направлениям.

К примеру, в учреждениях социальной сферы, которые не работают по ночам, Шумков предложил установить новое энергооборудование и за счет использования регуляторов температуры прекратить круглосуточно «греть воздух». Как ожидается, это позволит сэкономить от 10 до 30% из примерно 3 млрд. рублей, которые учреждения платят за тепло и электроэнергию.

ВРИО также инициировал проверки местного здравоохранения специальной ревизионной комиссией. По результатам выявили ущерб на десятки миллионов рублей — из-за превышения численности бухгалтерского и административного персонала и многочисленных нарушений при закупках.

Параллельно за счет исключения дублирующих и избыточных должностей в структурах областного правительство при Шумкове сократили 200 штатных единиц...

Для тех, кто все-таки остался в команде, порядки резко ужесточились. Правительственным чиновникам ограничили использование служебных автомобилей в нерабочее время, а также, по неофициальной информации, запретили брать отпуска дольше двух недель, на некоторых должностях ввели проверки на полиграфе.

Плюсы и достижения

После прихода Шумкова в Курганскую область регион получил дополнительное внимание и помощь со стороны федеральных чиновников... Область включили в группу регионов, для которых в правительстве разрабатывается дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию. А сам Шумков рассказал, что попросил министра финансов Антона Силуанова «стать куратором Курганской области в части разработки мер для ускоренного развития» региона.

В целях экономии была оптимизирована структура областного правительства региона. Сокращены дублирующие должности, ликвидировано 10 юридических лиц. Ожидаемая экономия бюджетных средств — около 80 миллионов рублей уже в этом году.

В сжатые сроки Шумков успел решить некоторые острые социальные вопросы. В частности, ликвидирована задолженность области по региональному материнскому капиталу в объеме 200 млн. рублей. Запущены новые меры поддержки для малоимущих студентов — около 6 000 учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений получат социальную стипендию. Причем оба вопроса — по маткапиталу и стипендиям — до прихода Шумкова область не могла решить в течение двух лет. Кроме того, введены субсидии для врачей. Теперь оба супруга, работающие в больницах Курганской области, могут получить от региона по 500 тыс. рублей на погашение ипотеки, то есть вместо 500 тыс. семья получит 1 млн. рублей.

В регионе втрое увеличен объем средств на дорожное строительство. В 2019 году планируется отремонтировать 37 км дорог в Кургане, 14 км в Шадринске, всего более 345 км дорог.

В области запущены дополнительные меры по поддержке бизнеса. Для предприятий, открывшихся после 1 января 2019 года, введены налоговые льготы и пониженный тариф на электричество. Инвесторы также получат льготы по налогу на имущество организаций. Отдельный пакет мер касается развития высокотехнологичных производств. IT-предприятия в регионе могут воспользоваться льготной арендной ставкой. Для IT-отрасли вводится льготная ставка на упрощенной системе налогообложения в размере 1% от доходов. Впоследствии этот механизм планируется распространить и на ряд других отраслей.

При Шумкове в Зауралье создана третья по счету территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Катайске. На площадку планируется привлечь порядка 600 млн. рублей инвестиций. Как ожидается, здесь запустят 30 новых инвестпроектов и создадут более 800 рабочих мест.

...В целом следует признать - у Шумкова есть очень хорошие шансы получить высокий результат на выборах 8 сентября 2019 года и выиграть в первом туре.