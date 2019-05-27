Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором

Кто-то романы выдумывает, а кто-то в них живет. Самые пикантные подробности семейная пара раскрыла на Радио «КП» (97,2 FM).

ПРОДАВАЛА НА ПЛЯЖЕ КУКУРУЗУ И ХАЧАПУРИ

«КП»:

- Наталья Владимировна, правда в детстве продавали пирожки, чтобы прокормить маму и папу?

Поклонская:

- Я выросла в обычной семье. Да, я продавала пирожки, не боялась работы. С 9-го класса я научилась зарабатывать собственным трудом. Родители жили в 90-е годы очень тяжело. Не было зарплаты. Бабушка подсказала: у вас великолепная возможность прокормиться, идите к морю торговать кукурузой. Мы с мамой решили попробовать. Первый раз пошли с кукурузой для отдыхающих. Потом уже пирожки. Потом хачапури. Потом вместе с нашими друзьями, кумовьями-греками, стали торговать. На солнце выгорали волосы, были тяжелые сумки. Много времени проводила на жаре. Это были непростые деньги. На учебу тоже зарабатывала самостоятельно. У меня была задача, чтобы в год мы с родителями смогли заработать 600 долларов. И так в течение пяти с половиной лет. Было хозяйство, держали поросят, бычков, двух коров - Ночку и Зорьку. Мы доили их с сестрой. Бывало, что, когда нужно было платить за учебу, папа закалывал бычка. Продавал мясо.

С родителями в крымском селе Уютное, 1989 год. Наташе 9 лет... Фото: Личный архив Натальи Поклонской

«КП»:

- Вы пишете, что за вами ухаживал молодой человек, от которого вы не могли избавиться.

Поклонская:

- Был такой ухажер - лет на 10 старше меня. Это односельчанин, обычный молодой человек, которому я очень нравилась. Я не отвечала ему взаимностью. Тогда я научилась, что никогда не надо идти на поводу, не надо родителям вмешиваться в личную жизнь. Все равно ничего не получится. Я самостоятельно принимала решение. Ни угрозы с его стороны, ни угрозы самоубийством - ничего на меня не подействовало. В том возрасте, когда я была совсем юной, только-только складывался характер. Я через это прошла и получила хорошую закалку.

У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга.Фото: Олег ЧИРКОВ

«ДЕТЕЙ ЗАСТАВЛЯЮ РАБОТАТЬ»

«КП»:

- В народе считается, что дети депутатов - мажоры. Как это в вашей семье?

Поклонская:

- У нас не так. Дочь учится в обычной школе в Крыму, в кадетском классе. Я ее не прячу, все знают, что она дочка Поклонской. У нее тоже переходный возраст, такие же проблемы, как у других девочек. Очень много желаний купить всякие телефоны, одежду. Но понимает, что надо жить скромно. Может быть, даже она больше терпит завышенные требования с моей стороны. Я это тоже понимаю и себя где-то усмиряю. Не могу иначе. Ей говорю: Настя, надо то, надо это. Все надо, надо, надо. А ей хочется похулиганить. Это нормально, она же обычный ребенок. Но есть случаи, когда она умеет портачить, она хорошо получает за это.

С дочкой Настей в ялтинском парке «Акватория», 2008 год. Фото: Личный архив Натальи Поклонской

«КП»:

- А из-за вашей славы она не терпит косых взглядов?

Поклонская:

- Ровесники к ней относятся как к обычной однокласснице, подружке. И ругаются так же, издеваются друг над другом, шутят. Нет такого: вот Поклонская, к ней подходить не надо… И тут у нее конфликты со мной, скорее желание доказать мне, что она тоже может и без фамилии добиться уважения и авторитета среди своих ровесников. Она борется.

«КП»:

- Иван Николаевич, а вы деток отправляете работать?

Соловьев:

- Обязательно. Детки работают и помогают в доме убираться, подметают. В летнее время старшие дочки подрабатывали в кафе. Отправляются в бойскаутские лагеря, где общаются со своими сверстниками, ходят в походы с палатками, когда спартанские условия. Там появляется чувство локтя, чувство товарищества.

Снимок из отпуска в 2010 году: на ужине с бедуинами в Объединенных Арабских Эмиратах. Фото: Личный архив Натальи Поклонской

БАБУШКА РАССКАЗАЛА ПРО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

«КП»:

- В книге вы рассказываете, как пришли к вере.

Поклонская:

- Это было для меня естественно и как бы невзначай. Маленькой девочкой пошла на чердак, увидела иконки. Они были в пыли. Святитель Николай Чудотворец, Пресвятая Богородица Почаевская и Спаситель. Они до сих пор стоят в деревне у моих родителей. У меня в душе словно кто-то говорил, что нужно забрать эти иконы в свою комнату. Я их протерла, вымыла, спустила вначале Николая Чудотворца, потом остальные две иконки. Это первое, что произошло. После длительного нахождения под солнцем на пляже я заболела. И эта болезнь была для меня как испытание, через которое надо пройти, и ты укрепляешься в вере.

«КП»:

- Когда вы узнали об императоре Николае Втором?

Поклонская:

- Первый раз я услышала про царя от моей прабабушки. Мы еще жили в Донбассе. Мне было лет пять. Прабабушка Катя в своей комнате под иконами, под старыми фотографиями меня укладывала спать. Бабушка начинала рассказывать сказку: в некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицей. Я спросила, есть ли у нас царь. Она говорит: да, у нас был государь, у нас был царь. Он нас любил и заботился обо всех нас, как о своих родных детях. Тогда я первый раз услышала про государя. Дальше начала читать и интересоваться.

Фото: Олег ЧИРКОВ

ОТНОШЕНИЙ НЕ СКРЫВАЛИ

«КП»:

- Иван Николаевич, когда вы первый раз встретились с Натальей Владимировной?

Соловьев:

- В 2015 году в прокуратуре. Привезли с делегацией в Крым мироточащую икону Святого государя. Дали возможность всем сотрудникам к иконе приложиться и помолиться. В этот же день вечером Наталья Владимировна пригласила нас в село Уютное к родителям. Она человек очень гостеприимный. Мы посидели у родителей. Мама пожарила барабульку, мы с папой сидели под виноградом, беседовали, пробовали местное вино. Большими друзьями расстались. Я думал, что не скоро еще раз попаду в Крым и не увижу замечательных людей этих. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сегодня они стали моей семьей.

«КП»:

- Вы понимали, что невозможно скрывать эти отношения?

Соловьев:

- Мы с Натальей ничего не скрывали. И фото со свадьбы не мы отправили в прессу, мы не хотели шумихи и скандала. Для себя решили, что всему свое время. Наталья Владимировна появлялась на пленарных заседаниях с обручальным кольцом. Фотографы это увидели. Если бы кто-то хотел сделать журналистское расследование, никакого секрета бы из этого не было. Мы не прятались, но и ничего не выкладывали наружу.

НАПАЛИ ИЗ-ЗА КОЛГОТОК В СЕТОЧКУ

«КП»:

- Бывали случаи, когда приходилось защищать Наталью Владимировну от пылких поклонников или врагов?

Соловьев:

- Если у человека такая козлистая внутренность, он найдет, на кого копытами и рогами поупираться. Но я надеюсь, что у меня нет ни копыт, ни рогов. Я стараюсь вступаться только по делу. Был случай с господином Чубаровым, который возглавлял меджлис. Он сидел в тюрьме 5 лет. Встреча с Поклонской его была в 2014 году. И вот он спустя годы вспомнил, что приходил к Поклонской, а Поклонская сидела за низким столиком, у нее были колготы в сеточку и короткая юбка. Очевидно, этот человек, который приперся в кабинет в сапогах, в папахе, он ее не снял даже, уселся, и думал, что Наталья Владимировна, прокурор Крыма, которая по форме ходила тогда и сидела у себя за рабочим столом, хочет соблазнить этого господина. Конечно, ответили ему в стихах. Был господин Зубков, крымский бизнесмен, который предлагал выдать Наталью Владимировну на Украину. Тоже ему надо было отвечать. Был депутат из кавказского региона, который подловил в темном уголке Наталью Владимировну и угрожал за расследование коррупции.

Наталья Поклонская писала книгу вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым.Фото: Олег ЧИРКОВ

«КП»:

- На вас готовили реальные покушения?

Поклонская:

- Бывало. Но все благополучно закончилось. Самое страшное покушение было в 2014 или в 2015 году. Под здание прокуратуры Республики Крым установили взрывчатку. Этот человек осужден уже. Его наняли люди из украинской власти. А еще я возвращалась из Ливадийского дворца. Мы открывали бюст государя Николая Второго в его день рождения. Мы ехали в кортеже, в сопровождении машин с мигалками. У меня тогда был бронированный автомобиль. Это нас и спасло. Машина очень тяжелая.

Соловьев:

- Машину пытались сбить с дороги.

Поклонская:

- Она должна была перевернуться и упасть с обрыва. Это было на участке серпантина.

Соловьев:

- А сколько было случаев, о которых мы не знаем благодаря работе нашей охраны…