«Самая красивая страна» выбрала победителей

В Московской Штаб-квартире РГО состоялось итоговое заседание жюри V фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Ежегодно в нем участвуют тысячи фотографов, а число присланных за пять лет снимков приближается к полумиллиону.

В тот же день 24 мая впервые в Москве были представлены авторские картины Сергея ШойгуФото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционно сохраняется особый состав выборщиков самых красивых фотографий «Самой красивой страны». Это не только знаменитые фотографы природы и победители прошлых конкурсов, но и видные деятели культуры, яркие режиссеры и творцы во всех смыслах. В том числе и самый неожиданный из них — эпатажный актер и музыкант Сергей Шнуров, который был приглашен за оригинальный и творческий взгляд на окружающую действительность. Традиционно же возглавляет жюри Президент РГО Сергей Шойгу.

Работа Дарьи Леоновой "Байкал"

- В этом году было несколько новшеств, - заметил Сергей Кужугетович. - Среди 12 номинаций появилась такая, как «Фото на смартфон» - это дань времени. И большое количество детских снимков позволили ввести отдельный конкурс.

Все члены жюри отмечали главную трудность своей работы — определить среди огромного количества прекрасных работ самые лучшие. Ведь в этом году на фотоконкурс пришло почти 42 тысячи фотографий. А из 6 500 авторов пришлось выбрать только 12. Их имена мы узнаем на официальной церемонии награждения во время Фестиваля РГО в сентябре. Но возможно победителей будет больше. На заседании обсуждался вопрос о возвращении 13-й номинации — Приза зрительских симпатий. Здесь лучшего будет определять народное голосование на сайте photo.rgo.ru

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Работа Рустама Рамазанова "Гроза над Гунибом"

КСТАТИ

В тот же день 24 мая впервые в Москве были представлены авторские картины Сергея Шойгу.

- Мои работы любительские, - заметил Президент РГО. - Я никогда нигде не учился. И не собираюсь — потому что, когда начинаешь учиться, начинаешь автоматически подражать. У каждого есть свое увлечение. Кто-то марки собирает, кто-то пуговицы, а кто-то рисует.

Более двух десятков живописных и графических работ украсили один из залов Штаб-квартиры РГО. Отдельный материал на эту тему вы сможете прочитать в одном из ближайших номеров «толстушки».

Работа Василия Яковлева "Полярный светофор"

КОНКРЕТНО

Состав жюри V фотоконкурса «Самая красивая страна»

Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества,

Константин Лейфер, председатель жюри V конкурса «Самая красивая страна»,

Сергей Берменьев, фотограф-портретист,

Сергей Горшков, фотограф дикой природы,

Елена Исинбаева, спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка,

Андрей Кончаловский, режиссер,

Даниил Коржонов, пейзажный фотограф,

Иван Куринной, фотограф-портретист,

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»,

Виктор Хориняк, актер театра и кино,

Андрей Шпатак, подводный фотограф, победитель IV фотоконкурса «Самая красивая страна» в номинации «Подводный мир»,

Сергей Шнуров, музыкант, телеведущий, шоумен.

Работа Андрея Кузнецова "В тумане"

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Номинации взрослого конкурса

«Пейзаж»

«От заката до рассвета»

«Дикие животные»

«Птицы»

«Макромир»

«Подводный мир»

«Эти забавные животные»

«Искусство дикой природы»

«Россия с высоты птичьего полета»

«Многоликая Россия»

«Архитектура»

«Снято на смартфон».

Работа Александра Аристархова "Краски моря"

Номинации детского конкурса

«Пейзаж»

«Мир зверей»

«Мир птиц»

«Мир людей»

«Макромир».