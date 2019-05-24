«Если я сейчас возьмусь, мне надо лавэ»: Бывшего мужа Аланы Мамаевой поймали на взятке в 10 млн. рублей

В Москве произошла жутко запутанная криминальная «Санта-Барбара», в которой засветился бывший муж Аланы Мамаевой кикбоксёр Александр Липовой.

Вы спросите: а кто такая эта ваша Алана Мамаева?! Объясним. Алана - нынешняя супруга футболиста Павла Мамаева (помните - он получил 1 год и 5 месяцев колонии за избиение водителя). До Павла у Аланы был другой муж. Александр Липовой - тоже спортсмен с именем. Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу. Мамаев, к слову, усыновил общего сына Аланы и Липового. А когда футболист загремел в СИЗО, боец грозился отсудить своего ребёнка...

Алана - нынешняя супруга футболиста Павла МамаеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторое время назад Липовой стал жертвой собственной доверчивости. Шапочно знакомый ему бизнесмен Александр Прохоров предложил вложиться в беспроигрышное дело - в криптовалюту. Вы наверняка помните прошлогодний ажиотаж, когда курс биткоина рос каждый день в геометрической прогрессии и мир охватила криптовалютная лихорадка. Прохоров начал занимать крупные суммы, обязуясь вернуть быстро и с гигантским профитом. Криптобизнесмену поверили больше двадцати человек. Общая сумма ущерба оценивается в сотни миллионов рублей. В итоге Прохоров долги никому так и не вернул, на него начали писать заявления в полицию. Повелителя крипты задержали, завели уголовное дело. До поры до времени отпустили под подписку о невыезде (да-да, подозреваемого по уголовному делу на сотни миллионов - под честное слово, - Авт.).

Когда об этом узнал кикбоксер Липовой, у него в голове родился гениальный план. Он, отдавший Прохорову в долг кучу денег, решил по случаю объегорить своего должника. Липовой заявил, что может помочь. Мол, есть у него человек, который притормозит дело, а то и вовсе его развалит. Только нужны 10 миллионов рублей. На самом деле, никакого «человека» у спортсмена не было. Но бизнесмен Прохоров ведь об этом не знал, правда?

В распоряжении редакции «Комсомольской Правды» оказалась расшифровка разговоров Липового и Прохорова.

Прохоров: А где вообще гарантии, что ты сейчас деньги заберёшь и я тебе отдам и не скажешь нам, всё, до свидания?

Липовой: Какие тут могут быть гарантии? Люди тоже серьёзные... Как я с ним поеду базарить, если нет денег на руках? Это же тоже не шутки. Это получится приехал, побазарил и что? А вдруг потом у тебя не срастется с деньгами? По правде говоря, тебе веры нет...

Прохоров: Смотри у него, я могу подготовить документы, какие ты хочешь, показать баланс, что деньги есть.

Липовой напоминает собеседнику, что пока он находится под подпиской о невыезде. Но это временно.

Липовой: Сейчас прокурор посмотрит, потом суд и они закроют... Просто смотри какая ситуация, если я сейчас займусь, мне надо чтоб лежало лавэ.

Прохоров: А ты на сто процентов уверен, что ты можешь всё сегодня решить?

Липовой: Да, тебе сегодня же сделают подписку, и ты будешь работать на свободе.

Прохоров: Смотри, мне надо постановление о закрытии дела...

В общем, договорились. Ударили по рукам. Прохоров поехал за деньгами. Встретились в гостиничном номере. Бизнесмен протянул Александру Липовому пакет с деньгами. Тот взял кипу купюр в руки, осмотрел. И тут стук в дверь. В помещение врываются сотрудники полиции...

Прозорливость Александра Прохорова Липовой явно недооценил. Комбинацию, придуманную спортсменом, бизнесмен раскусил на раз-два. И решил его сдать с поличным.

В общем, теперь кикбоксёр Липовой и сам стал фигурантом уголовного дела.

Казалось бы, при чем здесь Павел Мамаев? А вот именно в этой истории он действительно не при чем.