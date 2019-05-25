Маркировка товаров - это заговор торговцев?

Эксперты ожидают довольно серьезного роста цен в магазинах. И связано это не с западными санкциями и даже не с ростом тарифов, а с тем, что государство решило бороться с подделками.

По плану правительства в ближайшие годы у всех товаров должен появиться QR-код, который гарантирует подлинность. Процесс маркировки товаров уже начался.

В этом году многие курильщики стали замечать, что в маленьких магазинах стали исчезать табачные лотки. Секрет прост: с 1 июля 2019 года сигареты и папиросы должны в обязательном порядке быть маркированы, а торговые точки оборудованы специальными сканерами по считыванию QR-кодов. Но из-за фиксированных цен на сигареты нести дополнительные расходы небольшим магазинам невыгодно - придется работать себе в убыток.

А к 2024 году предстоит промаркировать практически все товары, продающиеся в магазинах, - от носков до туалетной бумаги. И не начнут ли и они исчезать с полок в переходный период - большой вопрос.

Цель маркировки благая - исключить из магазинов подделки и отслеживать легальность покупок и продаж. И мы, покупатели, запросто сможем удостовериться, что товар подлинный. Достаточно будет отсканировать QR-код через смартфон с мобильным приложением. Каждый товар будет введен в специальную базу данных.

По плану правительства в ближайшие годы у всех товаров должен появиться QR-код, который гарантирует подлинность.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА МАРКУ

Но есть нюанс: уже сейчас эксперты предрекают, что дополнительные расходы производители и торговля переложат на нас, покупателей.

Хотя сами разработчики программы мамой клянутся, что товары от маркировки только подешевеют.

- Маркировка делается не только для того, чтобы товары не подделывали, - сказал «КП» Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (эта организация курирует внедрение маркировки. - Ред.). - Еще это делается, чтобы исключить любой нелегальный оборот товаров и все действия по покупке-продаже можно было проконтролировать. По расчетам аналитиков, маркировка должна привести к удешевлению товаров для конечного потребителя на 5 - 10%. Маркировка неизбежно выгонит с рынка серых производителей, которые не зарегистрируются в единой системе маркированных товаров. Соответственно продажи легальных производителей станут расти. Сейчас в рознице минеральной воды - до 60% нелегального оборота, в легкой промышленности - до 30%. Когда они уйдут, у легального производителя начнется рост продаж, а значит, можно снижать розничную цену.

ДВА ПАЗЛА ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ

А можно ли подделать саму маркировку?

- Чтобы было невозможно подделать код, мы маркируем каждую единицу товара, - говорит Юсупов. - Будет маркироваться каждая банка, бутылка, пачка, упаковка. Каждой единице присваивается уникальный шифрованный код. В цифровом виде он состоит из двух частей. Одна часть расположена на упаковке, вторая хранится в информационной системе. И на каждом этапе продажи этого продукта - и через дистрибьютора, и в рознице - подтверждается легальность этой сделки. Если код корректный, два куска пазла совпадают, если кто-то скопировал код с упаковки и его перепечатал, они просто не совпадут. При продаже на кассе в магазине сличаются две части этого кода. И вы можете провести ту же проверку через мобильник.

БЕДСТВИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Недавно Минфин предложил запретить маленьким торговым точкам, работающим по патентам, торговать маркированными товарами. Пока эта идея осталась идеей. Но если ее все же возьмут на вооружение, а все товары промаркируют, то для небольших магазинов просто не останется ниши в нашей экономике. Все заполнят крупные сетевые структуры.

- Есть риск, что государство заботится не о маркировке товаров и борьбе с контрафактом, а просто выбрало стратегию на укрупнение торгового бизнеса, - сказала «КП» старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. - Укрупненный бизнес контролировать проще, чем мелкий. И если маркировка станет механизмом давления на мелких участников торгового процесса, то одни люди потеряют рабочие места в торговле, а другим придется переплачивать за товары, потому что, потеряв конкурента в лице мелкого бизнеса, крупные сети просто начнут выламывать покупателям руки.