Дочь Алсу не пришла спеть в спецвыпуске детского «Голоса»

24 мая в 21-30 на Первом канале вместо шоу «Три аккорда» начался специальный выпуск шоу «Голос.Дети-6», который пришлось провести после аннулирования результатов финала проекта. Как оказалось, за победительницу Микеллу Абрамову голосовали боты — компанией Grop-IB

«Обстоятельства сложились так, что нам пришлось вернуться», — деликатно начал Дмитрий Нагиев прямой эфир детского «Голоса» и представил первую тройку участников команды Пелагеи, которые начали попурри.

Фрагмент специального выпуска Голос.Дети от 24.05.2019 .Песня Казак вошла в дебютный альбом Пелагея 2003 года. Песня Не тревожь мне душу, скрипка вошла в дебютный альбом Валерия Меладзе Сэра 1995 года. Песня Твои глаза вошла в альбом H2Lo 2017 года.

Первыми на сцену вышли Валерий Кузаков, Мариам Абделькадер и Рената Таирова. Дети совместно спели кусок главного хита Пелагеи «Казак».

До эфира мама Микеллы уверяла, что девочка сама примет решение, появиться ей в спецвыпуске или нетФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Затем появилась команда Валерия Меладзе — Ержан Максим, Анастасия Сисаури и Михаил Григорян. Они спели фрагмент шлягера наставника «Не тревожь мне душу, скрипка».

После на сцену выскочили, пожалуй, самые сильные участники шестого сезона — Нино Чеснер и Роберт Багратян. Артисты представляют команду Светланы Лободы, и именно они проиграли Микелле Абрамовой в финале. По замыслу дети должны были спеть вместе с дочерью Алсу и в этом спецвыпуске, но Абрамовы на съемку не явились. До эфира мама Микеллы уверяла, что девочка сама примет решение, появиться ей в спецвыпуске или нет. Без номинальной победительницы проекта Чеснер, Багратян и все остальные финалисты спели куплет песни Светланы Лободы «Твои глаза».

Ержан Максим

Наставники тоже не приехали на спецвыпуск — они записали видеообращение к своим ученикам, которое транслируется с экрана над сценой. Ведущий Дмитрий Нагиев пообещал, что в финале выпуска будут "подведены итоги шестого сезона".

Смотрите онлайн-трансляцию спецвыпуска шоу «Голос. Дети» 6 сезон