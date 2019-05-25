Маленькие аптеки превратились в наркопритоны

Сигналы о подозрительных аптеках активисты чаще всего получают через соцсети. Москвичи пишут адреса аптек, вокруг которых постоянно тусуются странные люди. Договариваясь о рейде с ребятами из движения «Безопасная столица», я думал, что это будет ночной поход. Ну не среди бела дня же эти фарманаркотики распространяют... Но мне назначили встречу на 16.00.

«БОЛЬШОЙ ДАЙ!»

Метро «Медведково», прямо у входа, на Широкой улице, небольшая аптечка. Куча народу туда-сюда носится. Через стенку - детская библиотека...

Из аптечного подвала выныривает лидер «Безопасной столицы» Антон Акишин, уже набирая по телефону полицию. Только что он сделал контрольную закупку и снял ее на видео. Показывает на экране своего телефона. «Большой дай», - говорит в окошко и отсчитывает 600 рублей. Женщина-провизор в секунду достает откуда-то из-под кассы флакончик с лекарством.

«Большой» на сленге наркоманов - это тропикамид. Капли, которые применяют при исследовании глазного дна. Вещество серьезное. Отпускается только по рецепту врача. Наркоманы с помощью тропика и еще нескольких ингредиентов готовят себе зелье.

Сотрудница аптеки прячется под медицинской маской и просит полицейских поговорить по телефону с ее шефом.Фото: Александр РОГОЗА

ПРИБЫЛЬ 1000%

Первые полицейские появляются уже минут через пять - наряд дежурил как раз у метро. Увидев людей в форме, сотрудница аптеки тут же прячет лицо под медицинской маской. Полицейские просят показать для начала паспорт.

- Поговорите с директором, - женщина протягивает телефон.

- По телефону мы ни с кем говорить не будем. Вызывайте директора сюда...

Директор, естественно, приезжать не собирается. И через несколько минут провизор сдается. Трудового соглашения и диплома о фармацевтическом образовании у нее нет. Показывает только паспорт. Россиянка. Приехала из Карачаево-Черкесии. Регистрации в Москве или Подмосковье нет.

Теперь задача полиции - проверить документацию и найти те самые лекарства, которые продаются без рецепта.

- Все эти вещества продают из-под полы. По документам их в аптеке даже нет в наличии, - объясняет Антон Акишин. - Приобретают у каких-то левых поставщиков. Чеков, разумеется, не дают. Знаете, какая закупочная цена у тропикамида? 60 - 70 рублей. А продают за 600. Прибыль - 1000%! Аптечная наркомафия захватывает все большую долю этого рынка. За последние 5 - 7 лет в России в разы увеличились реальные продажи этих препаратов. И не из-за того, что у нас граждане стали чаще болеть. Просто наркоманы массово на них переходят.

Лидер «Безопасной столицы» Антон Акишин демонстрирует только что купленный без документов тюбик препарата, который употребляют наркоманы.Фото: Александр РОГОЗА

КРИВЫЕ ДОРОЖКИ

Всех заходящих в аптеку молодых людей полицейские на всякий случай просят показать документы. Приходят трое. Парни и девушка. На шатающихся ногах, болезненного вида, грязные и очень худые. Увидев людей в форме, один из парней вдруг срывается и бежит. Полицейские за ним. Через полминуты беглец уже в наручниках. Свой «стаж» даже не прячет - он в рубашке с коротким рукавом, а на венах обеих рук кривые черные дорожки.

- Наркотики употребляете?

- Нет.

- А на руках что?

- Это я от алкоголизма лечился. Потом мне еще глюкозу ставили...

Его просят показать содержимое карманов куртки, которую он держит в руках.

- У меня только сигареты, - уверяет парень.

Но из кармана вываливается шприц. И уже знакомый нам тюбик тропика.

- Здесь покупали?

- Нет, не здесь. Я просто слышал, что здесь тоже продают. Вот шел...

Наркомана увозят в отдел.

- В крови, конечно, найдут наркотики, он получит либо штраф 5 тысяч рублей, либо до 15 суток ареста, - объясняет один из полицейских. - Иногда задержанные рассказывают о порядке цен на этом рынке. Получается, что все аптечные препараты раза в 3 - 4 дешевле настоящих наркотиков. Поэтому зависимые в аптеки так массово и бегут. Мы на эту точку сигналы уже получали. Даже пытались контрольную закупку произвести. Но нашему сотруднику, одетому в штатское, не продали.

Официально.

ШТРАФ 3 ТЫСЯЧИ

Тем временем дознаватели в хозпомещениях аптеки ищут, где прячут наркоманские радости. Тайник находят минут через десять. В нижней части одного из шкафов якобы декоративная доска на самом деле открывается. А там - полный набор.

- Это не только тропикамид, но и золдиар с прегабалином, который чаще называют «лирикой», таблетки, их наркоманы тоже активно употребляют, - комментирует сотрудник полиции.

Что будет дальше? По большому счету чепуха будет. Активисты раскладывают мне полную картину по статьям об административных нарушениях (на уголовку продажа лекарств без рецепта не тянет). Продавцу суд может выписать штраф максимум до 3 тысяч рублей. Компании, юридическому лицу - от 100 тысяч до 200 тысяч. По закону могут и на 90 суток приостановить «предпринимательскую деятельность». Но по факту такое применяют редко. Чтобы не «кошмарить» бизнес.

- Мы следим за судьбой всех наших заявлений в полицию. Статистика невеселая, если честно, - говорит Антон Акишин. - На востоке города, например, есть одна точка, в которой контрольные закупки в течение года делали три или четыре раза. Каждый раз их штрафовали как юрлицо - на 100 тысяч рублей. И аптека продолжает работать!

«НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ»

Некоторые наркоманы колются буквально в нескольких метрах от аптеки. В ближайших кустах мы находим шприц. И все это среди бела дня. Чего ждать от человека, которого трясет, ему очень надо, а денег на дозу нет?

Оставляем полицейских оформлять документы и едем дальше. Сигнал о наркоаптеке на Щелковском шоссе. Активисты «Безопасной столицы» показывают мне сообщение: женщина жалуется, что аптека находится на первом этаже жилого дома и наркоманы штыряются прямо в подъездах. «Участковый в курсе, управа тоже, но ничего поделать не могут...»

По словам общественников, аптечные сети таким никогда не промышляют. Только небольшие точки, где продают без рецептов. Там накрутки конские, прибыль с лихвой покрывает любые штрафы.

Заявительница встречает нас у дома:

- Из-за этой аптеки во дворе и днем и ночью непонятные люди. Уже было, когда обдолбанные хулиганы деньги у жильцов вымогали.

У активистов все отработано. Один заходит, снимает покупку тропика на видео, вызывает полицию.

И снова пойдет по кругу. Сейчас люди в форме приедут, оформят документы. Через месяц будет суд.

- Нам уже удалось закрыть пару аптек. На Щелковской и в Измайлове. Но вместо них тут же появились другие точки, - говорит один из активистов.

КСТАТИ

- По нашим наблюдениям, 60 - 70 процентов потребителей этих аптечных препаратов - почему-то кавказцы, - отмечает Антон Акишин. - Я не знаю, с чем это связано. Есть даже отдельные аптеки, где продают только кавказцам. Считается, что это такая высокая степень защиты. Мол, этот человек не будет сотрудничать с полицией или общественниками и не сдаст точку.

Что в итоге

Все эти рейды и контрольные закупки - вещь хорошая, благородная. Но что слону дробинка.

- Это уже эпидемия. И ее нужно остановить. За продажу без рецепта лекарств, содержащих определенные вещества, нужно вводить уголовную ответственность, - считает лидер «Безопасной столицы» Антон Акишин. - Или повышать штрафы. В разы. Продавцам - до 100 тысяч рублей, их нанимателям - до 1 миллиона. А при повторном нарушении сразу отбирать лицензию. Это обязанность Росздравнадзора. История наших отношений с этой организацией? Два раза писали к ним обращения по поводу таких аптек. И дважды нам отписывали: никаких нарушений не зафиксировано.