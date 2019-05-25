Михаил Шац: У жены нет желания возвращаться на телевидение

После семилетнего перерыва Михаил снова будет вести программу на СТС - его новое шоу называется «Дело было вечером». Правда, в этот раз в кадре он будет без своей верной партнерши и жены.

- Михаил, каково вам в кадре без супруги?

- Я могу сказать, что мне всегда нравилось работать с Татьяной. Это совершенно другое качество и абсолютно другой стиль ведения. Когда ты один, ты не можешь расслабиться, опереться на чье-то плечо. Все, конечно, теперь иначе.

- Почему вы не ведете новое шоу парой?

- Ну потому что позвали только меня.

- Вы действительно сейчас живете в разных странах?

- Большей частью, да. Таня в Испании, а я здесь. Это ее решение, ей там комфортнее. Я, наоборот, не смог жить там, мне хотелось быть в Москве. Вот так сложилось. Таня сейчас занимается своим YouTube-проектом. Она много читает разной литературы. В общем, занимается теми вещами, которые ей кажутся важными. А возвращаться на телевидение, насколько я знаю, у нее нет никакого желания.

- Ваше новое шоу «Дело было вечером» вы придумали сами?

- Не совсем. Хотя оно напоминает по формату «Хорошие шутки» (проект, который вел на СТС Шац с Лазаревой. - Ред.). Здесь тоже две команды, диваны и веселые конкурсы, в которых участвуют звезды.

- Недавно вы писали, что побывали на съемках телешоу в Америке...

- Да, я был в Нью-Йорке и посетил шоу Джимми Фэллона. Оно снято очень профессионально, в высочайшей степени. Это огромный труд, на самом деле. Весь механизм настолько отшлифован, что нет никаких сбоев. И даже если они случаются, то настолько замаскированы, что их не видно.

- Сейчас многие ведущие уходят в интернет, в YouTube, создают, подобно вашей супруге свои каналы. Как вы к этому относитесь?

- Я не оставляю надежд на то, что и у меня в YouTube что-то появится. Хочу это сделать до конца года. Но пока не понимаю, в каком именно формате. В силу занятости я не могу сейчас стать полноценным блогером, который ежедневно что-то снимает и выкладывает. Но это еще одна возможность самовыражения. Плюс возможность дойти до какой-то совершенно новой аудитории. А наше телевидение во многом заштамповано, оно словно выложено какими-то железными правилами и подходами. На YouTube все это вообще не важно. Ты можешь делать все, что хочешь, - и в этом есть своя прелесть.

«Дело было вечером». С 25 мая по субботам, 23.15, СТС.