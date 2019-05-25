«Если зоб, надень янтарные бусы»: 7 мифов о проблемах со щитовидкой

25 мая по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации (European Thyroid Association, ETA), занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями, отмечается День щитовидной железы. Наверное, самый популярный вопрос, когда жалуешься на проблемы со сном, выпадение волос, лишний вес: «А на щитовидку проверялись?». Попробуем разобрать самые популярные мифы.

1. Раздражительность, плаксивость, обидчивость, тревожность - первый признак того, что у вас проблемы с щитовидной железой.

Попробуйте отдохнуть. Нет, не просто так, а уехать в отпуск. И по-настоящему: не брать с собой ноутбук и планшет, отключить в телефонах все соцсети. Вы не поверите — это работает! Мы слишком перегружены информацией, уверены психологи.

Но если это не поможет, то тогда вам к терапевту или гинекологу (если вы женщина).

- Щитовидка тесно связана с нервной системой, - говорит врач-гинеколог Ирина Мартиросова. - Если у вас еще есть проблемы с весом, сном и вы отмечаете нетипичную потливость – это точно веский повод проверить щитовидную железу.

И (черт побери!) все эти симптомы пропадают, когда вы приезжаете к морю...

2. При заболеваниях щитовидной железы помогут янтарные бусы.

Это был самый популярный миф в Советском Союзе: есть выпирает шея (значит, есть зоб), то нужно все время носить янтарь — он «убивает» щитовидку.

- Никто не отменял эффект плацебо, но если экспериментировать с недоказанными методами, можно сильно запустить болезнь, - говорят наши эксперты. - Нарушения работы щитовидной железы лечат с помощью диеты, изменения образа жизни и лекарственных средств: заместительной гормональной терапии и препаратов, подавляющих секреторную активность щитовидной железы.

3. УЗИ щитовидки ничего не показало, значит, все нормально.

Часто бывает так, что УЗИ щитовидной железы не показывает проблем. И диагносты рекомендуют сдать дополнительные анализы на гормоны. Но нужно ли это?

- Бывают ситуации, когда щитовидка внешне нормальная, а гормоны уже «шалят», - объясняет Владимир Мухин, научный сотрудник отдела неонатологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, врач клинической лабораторной диагностики лаборатории LabQuest, член ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». - Или гормоны в норме, но есть узлы. Оба исследования позволяют получить максимально полную картину. Чаще всего начинают именно с анализов, УЗИ добавляют при наличии клинических проявлений или жалоб.

Лабораторный «стандарт» для обнаружения проблем с щитовидной железой – анализы на концентрацию ТТГ (тиреотропный гормон, тиротропин) и Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). ТТГ - гормон гипофиза, стимулирующий выработку гормонов щитовидной железы Т3 и Т4. Они между собой тесно связаны, поэтому чаще всего назначаются в рамках одного исследования. Уровень ТТГ меняется в зависимости от времени суток, пик приходится на раннее утро, поэтому сдавать анализы на гормоны лучше всего с 8 до 11 утра.

Но помните, что комплекс исследований при подозрении на нарушения работы щитовидной железы назначает эндокринолог.

4. Заболевания щитовидной железы - это пожизненная проблема и придется принимать гормоны всю жизнь.

Зависит от характера нарушения. Щитовидная железа хорошо лечится гормональной терапией. Например, у рака щитовидной железы самые хорошие прогнозы и цифры по выживаемости, так что главное – не запускать.

Кстати, доброкачественные узлы не «перерождаются» в рак, поэтому решение об удалении всегда остается за лечащим врачом, в зависимости от размеров и т.д. Если узлы доброкачественные, за ними, как правило, наблюдают. Врачи рекомендуют таким пациентам не злоупотреблять загаром, отказаться от дополнительного приема йодсодержащих препаратов, чтобы не спровоцировать излишнюю активность узла. В остальном никаких ограничений нет.

5. Если есть заболевания «щитовидки», то загорать и ездить в обычные санатории нельзя.

- Назначать физиотерапевтические процедуры в санаториях должен врач, - строги наши эксперты. - А сильный бронзовый загар способен навредить даже здоровому человеку. Так что эти ограничения подходят даже для здоровых людей.

6. Назначили гормоны — прибавишь в весе!

Считается, что гормональная терапия ( в том числе и из-за болезней щитовидки) обязательно вызовет проблемы с лишним весом.

- Прибавка веса при болезнях щитовидной железы – явление частое, - говорит Ирина Мартиросова. - Но при современных методах лечения назначение гормональной терапии может даже помочь сбросить лишний вес, если функции органа будут налажены. Конечно, важно вести здоровый образ жизни, пить достаточное количество жидкости и заниматься физкультурой.

7. Я пью йодсодержащие БАД, значит здоров.

- Назначать йодсодержащие препараты может только врач после очной консультации с пациентом и проведения ряда анализов, - предупреждает Владимир Мухин. - Йод очень важен для щитовидной железы, но его переизбыток может нанести больше вреда, чем недостаток, так как, вопреки распространенному мнению, от недостатка йода гипотериоз не развивается. Для появления гипотериоза должны быть нарушены функции органа. Для поддержания работы щитовидной железы достаточно сбалансированного питания, организм нуждается не в таких огромных дозах йода и их вполне можно получать с пищей, если заменить поваренную соль на морскую. Все витамины и БАД – по показаниям.